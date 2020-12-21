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Уже не терпится сесть в кресло Трампа? Раскрыты возможные первые шаги Байдена против России
21 декабря 2020, 12:55 • 123 • Политика
Джо Байдену уже не терпится сесть в кресло Дональда Трампа? Раскрыты возможные первые шаги новой администрации против России. По данным СМИ, команда избранного американского лидера подумывает о введении новых санкций в отношении РФ.
Члены команды избранного американского лидера Джо Байдена подумывают о введении новых экономических ограничений в отношении России, пишет Reuters, ссылаясь на слова источника, знакомого с ситуацией.
Утверждается, что новый пакет санкций может стать ответом на очередные предполагаемые кибератаки русских хакеров.
До этого поступали сообщения, что жертвами взломщиков стали целый ряд госведомств США, в том числе Пентагон, Национальное управление по ядерной безопасности, Госдеп, Министерство финансов.
Ряд местных СМИ заподозрили в причастности киберспециалистов из РФ. Впрочем, чёткой аргументации приведено не было. Позже пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков опроверг эти обвинения.
Несмотря на это, Байден может прибегнуть к новым санкциям. По данным собеседника агентства, новая администрация рассчитывает дать "сильный ответ", но при этом не допустить осложнения и без того непростых отношений двух ядерных держав.
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