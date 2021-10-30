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Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
30 октября 2021, 00:55 • 87 • Политика
В очередном выпуске авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков поднял несколько важнейших тем, в том числе, говорил о пропаганде извращений России, которая происходит за счёт средств... налогоплательщиков. Нет, вовсе не наших, а британских.
Сказанное Никитой Михалковым было созвучно речи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на пленарном заседании во второй день III Евразийского женского форума. Но обо всём по порядку.
Кто заказывает "музыку" в России?
Недавно получил огласку интересный документ. Он называется "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019—2020-м годах". На него и предложил внимательнее посмотреть Никита Михалков.
В регионах России предлагается учредить свои офисы, продолжил Михалков. В результате ожидается постоянный прирост аудитории и финансовой поддержки, поскольку "Такие дела" задумывались как проект, живущий на "донаты". Но есть и спонсоры - главный британский, уже упомянутый:
"Всего с 2020-го по 2023-й годы запланировано потратить 201 миллион рублей на этот проект. Это только один пример. Один! А вот ещё среди получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей, просто опять навскидку, чтобы было понятно, интернет-проект "Голос адвоката" - почти полтора миллиона долларов, Межэтнический информационный центр в Екатеринбурга – 22 миллиона рублей, Благотворительный фонд "Сфера", защита ЛГБТ на Кавказе – 240 тысяч фунтов стерлингов, поддержка сети ЛГБТ-центров – 380 тысяч фунтов, Центр ЛГБТ в Екатеринбурге – 2,23 миллиона рублей. Вы обратите внимание, какая гигантская поддержка именно ЛГБТ-движения!" - сказал Никита Михалков.
"Это превратилось в какой-то фарс, бесовщину"
Известнейший, крупнейший медицинский журнал The Lancet на обложке даёт информацию о том, что с определённого момента больше нет женщин, ужасается Никита Михалков, продолжая тему извращений, к которым нас пытаются приучить:
В 2010-м году в России была зарегистрирована организация "Федерация ЛГБТ-спорта России", подчеркнул Михалков:
Это вызов!
Так вот с трибуны во всеуслышанье о проблеме и говорила Мария Захарова. Её выступление Никита Михалков показал в программе, в том числе, чтобы обратить внимание на происходящее. Процитируем сказанное Захаровой и мы:
И это не только вызов женщине, продолжила Мария Захарова:
Больше тезисов из программы Никиты Михалкова - в новостной ленте "Первого русского".
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