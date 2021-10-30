Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России

В очередном выпуске авторской программы "Бесогон" режиссёр Никита Михалков поднял несколько важнейших тем, в том числе, говорил о пропаганде извращений России, которая происходит за счёт средств... налогоплательщиков. Нет, вовсе не наших, а британских.

Сказанное Никитой Михалковым было созвучно речи официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на пленарном заседании во второй день III Евразийского женского форума. Но обо всём по порядку.

Кто заказывает "музыку" в России?

Недавно получил огласку интересный документ. Он называется "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019—2020-м годах". На него и предложил внимательнее посмотреть Никита Михалков.

Вот, только один проект - издание "Такие дела". А их много здесь, проектов, поверьте. У меня целая папка. Вот, только один. Проштудируем – и будут понятны все остальные. Цель: "стратегическое развитие социально ориентированных СМИ [...] отстаивание демократии, прав человека и верховенства закона". Ну, что, благородно. Как проект реализует это изменение? Ответ: "мы планируем увеличить охват и представительство в регионах России. Ключевая деятельность? Ответ: "Создать YouTube канал "Такие дела", для привлечения широкой аудитории. Фильм и выпуск документального сериала "Наизнанку", в котором рассматривается проблема России как страны, занимающей 3-е место в мире по уровню распространения ВИЧ. Запустить ежемесячный журнал "Такие дела".

В регионах России предлагается учредить свои офисы, продолжил Михалков. В результате ожидается постоянный прирост аудитории и финансовой поддержки, поскольку "Такие дела" задумывались как проект, живущий на "донаты". Но есть и спонсоры - главный британский, уже упомянутый:

"Всего с 2020-го по 2023-й годы запланировано потратить 201 миллион рублей на этот проект. Это только один пример. Один! А вот ещё среди получателей британского финансирования на продвижение западных ценностей, просто опять навскидку, чтобы было понятно, интернет-проект "Голос адвоката" - почти полтора миллиона долларов, Межэтнический информационный центр в Екатеринбурга – 22 миллиона рублей, Благотворительный фонд "Сфера", защита ЛГБТ на Кавказе – 240 тысяч фунтов стерлингов, поддержка сети ЛГБТ-центров – 380 тысяч фунтов, Центр ЛГБТ в Екатеринбурге – 2,23 миллиона рублей. Вы обратите внимание, какая гигантская поддержка именно ЛГБТ-движения!" - сказал Никита Михалков.

"Это превратилось в какой-то фарс, бесовщину"

Известнейший, крупнейший медицинский журнал The Lancet на обложке даёт информацию о том, что с определённого момента больше нет женщин, ужасается Никита Михалков, продолжая тему извращений, к которым нас пытаются приучить:

Нет такого понятия "женщина", и это превратилось в какой-то факс, бесовщину. Есть "тела с вагиной". Это на обложке последнего номера. Или: британский спортсмен - гомосексуалист, прыгун в воду Том Дейли призвал не пускать на Олимпиаду противников извращений. То есть, вы понимаете, как полюса меняются. Как меньшинство, оставаясь физически меньшинством, превращается в большинство. По своему влиянию и агрессии. Нет, конечно, мы можем над этим смеяться, подтрунивать. Но это уже перестало быть смешным. Потому что это становится прямым нарушением Конституции России. Где сказано о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди молодежи. Вы мне скажете: а где тут молодежь? А я отвечу!

В 2010-м году в России была зарегистрирована организация "Федерация ЛГБТ-спорта России", подчеркнул Михалков:

Это общественное движение, объединяющее спортсменов и любителей спорта среди сексуальных и гендерных меньшинств. Они устраивают соревнования, игры по разным видам спорта. А спорт, это что? Это и есть молодежь. Спорт, это что? Это и есть дети. Это, что, не пропаганда? Это не влияние на детей? Это не влияние на молодежь? Бросьте вы врать. Это нарушение Конституции. И это заставляет, наконец, говорить об этом впрямую. С трибуны.

Это вызов!

Так вот с трибуны во всеуслышанье о проблеме и говорила Мария Захарова. Её выступление Никита Михалков показал в программе, в том числе, чтобы обратить внимание на происходящее. Процитируем сказанное Захаровой и мы:

С равноправием-то всё не так плохо. С гендером проблемы. Сколько их? Еще 10 лет назад их было два: мужчина и женщина. Сколько их сегодня? В некоторых государствах количество гендеров доходит до 80-ти. До 80-ти! Я понимаю, что не все из нас здесь математики, я тоже не математик. Но есть простая арифметика. Когда мы говорил о равноправии среди двух гендеров – это было 50 на 50. А когда их 80? Сколько нам оставляют из этих прав? Возьмите дома калькулятор, посчитайте. Это мизер. Кто остальные этим самые гендеры, если их 80? Это, конечно, вызов, и с этим нужно что-то делать.

И это не только вызов женщине, продолжила Мария Захарова:

Посмотрите, что происходит с детьми. Эта концепция теперь начинает распространяться и в отношении детей. Тех самых людей, которых мы, как женщины, создаём. Посмотрите, что происходит! Дети в возрасте 3-х лет теперь ставятся перед абсолютно неестественным искусственным выбором – выбором гендера. Вы представляете, что такое три года? Когда в три года ребёнок только начинает познавать эту жизнь, только пытается узнать, не только окружающий мир, а самого себя, к нему уже приходят в некоторых странах и говорят: а теперь ты должен определиться, ты мальчик или девочка. А может быть, ты ни то и ни другое? В некоторых странах уже внедряется понятие того, что при рождении ребёнка нельзя называть "он" или "она", мальчик или девочка. А нужно говорить… извините, меня, используя средний род. Какой такой средний род!? Таких примеров всё больше. Они всё страшнее. Эти примеры являются тоже вызовом.

Больше тезисов из программы Никиты Михалкова - в новостной ленте "Первого русского".