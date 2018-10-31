«Уже не скрывая ведут подготовку»: в Минобороны РФ рассказали о курсах США для бойцов вооружённых формирований в Сирии

Ситуация в районах Сирии, которые находятся под контролем коалиции во главе с США, постепенно деградирует, считают в Минобороны России. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в «серой зоне» на восточном берегу Евфрата фиксируется большое число терактов, нападений и случаев захвата заложников. Террористы атакуют Сирийские демократические силы, в которые входят в том числе курдские части. Генерал-майор отметил, что США даже не скрывают, что ведут подготовку бойцов вооружённых формирований. Кроме того, в оборонном ведомстве указали: западная коалиция применяет в Сирии запрещённые международными конвенциями боеприпасы, а её бомбардировки зачастую наносят ущерб гражданским — за последний месяц погибло свыше 120 мирных жителей.

За последние два месяца боевики террористической группировки «Исламское государство»* совершили на подконтрольной США территории Сирии более 50 терактов и нападений на членов Сирийских демократических сил, в которые входят, в частности, курдские формирования. Кроме того, террористы на регулярной основе захватывают заложников, в том числе беженцев. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его мнению, это свидетельствует о деградации ситуации в «серой зоне» (между позициями правительственных войск САР и террористов) на восточном берегу Евфрата.

«Об этом свидетельствует большое количество терактов и захватов заложников. Так, с 1 сентября игиловцами проведено 57 террористических актов и нападений на представителей СДС. Убито и ранено свыше 300 курдских ополченцев», — сказал Конашенков.

Среди погибших также есть иностранные военнослужащие.

При этом российской стороне известно, что боевики ИГ продолжают получать технику и вооружение, находясь на подконтрольной Соединённым Штатам территории. Как подчеркнул Конашенков, для отслеживания этих поставок создана специальная комиссия.

В то же время неспособность США и отрядов СДС эффективно бороться с террористами привела к тому, что боевики вновь занимают ранее освобождённые территории. «Террористы ИГИЛ закрепились в районе населённых пунктов Хаджин, Эс-Суса, Эс-Сафана, Эль-Марашда и Эль-Багуз Эль-Фокани», — заметил представитель оборонного ведомства.

Также, как полагают в Минобороны, в бывшей «столице» «Исламского государства» — сирийской Ракке — «процветают безвластие, голод и разруха», как и в других подконтрольных коалиции районах.

Кроме того, тактику авиации проамериканской коалиции охарактеризовали в Москве как малоэффективную и неизбирательную. При этом для осуществления авиаударов используются, среди прочего, запрещённые международными конвенциями боеприпасы.

«Только за последний месяц в результате авиаударов по сирийским населённым пунктам на востоке Сирии погибло более 120 мирных жителей. Под огонь коалиции периодически попадают и бойцы курдских отрядов СДС», — указал Конашенков.

Ситуация в Эт-Танфе

Катастрофическая гуманитарная ситуация сложилась в лагере беженцев «Эр-Рукбан», расположенном в подконтрольной США зоне Эт-Танф на юге сирийской провинции Хомс, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ.

По его словам, подобная ситуация искусственно поддерживается американской стороной. В Минобороны убеждены, что это делается для набора рекрутов в подконтрольные формирования боевиков, которые устраивают диверсии против Дамаска.

«Американские военные уже не скрывая ведут интенсивную подготовку вооружённых подразделений из числа местного населения», — подчеркнул генерал-майор.

В этой связи он напомнил, что 27 октября сорвалась отправка в «Эр-Рукбан» гуманитарного конвоя с грузом продуктов и лекарственных средств общим весом более 450 тонн. Причиной отмены послужила угроза нападения на грузовики внутри 55-километровой зоны, контролируемой американцами.

По словам Конашенкова, правительство Сирии и Минобороны РФ неоднократно по различным каналам обращались к американскому командованию с просьбой содействовать в оказании помощи беженцам в лагере.

Сирийские беженцы в лагере «Эр-Рукбан»

© KHALIL MAZRAAWI / AFP

Подготовка провокаций радикалами и «белокасочниками»

Кроме того, в субботу, 27 октября, террористы «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами»** («Исламская партия Туркестана») перебросили из Маарэт-Эн-Науман 20 ёмкостей с хлором (объёмом 10 литров каждая) для проведения провокаций. Разгрузка химикатов производилась в населённых пунктах Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.

Также активисты организации «Белые каски» ведут «поиск жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъёмках в обмен на продукты питания».

«Аналогичные провокации планируются и в других районах Сирии. Буквально вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции. Для её проведения в населённые пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации «Белые каски» с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены ёмкости с отравляющими веществами, предположительно — с хлором», — заметил Конашенков.

Как неоднократно отмечалось, подобные провокации будут использованы для обвинения правительственных войск САР в применении химического оружия против местного населения.

По его словам, в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб развёрнуты шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки. Они будут заниматься оценкой обстановки.

Положение в Идлибе

Свыше 2,4 тыс. боевиков и 206 единиц боевой техники выведено из демилитаризованной зоны в Идлибе. Заметим, что с 4 марта в восточную часть провинции Идлиб также вышли более 36 тыс. человек, выведено 4312 единиц техники гражданского назначения.

Помимо этого, на этой территории развёрнут мобильный медицинский пункт российского Центра по примирению враждующих сторон, специалистами которого оказана помощь 4 365 гражданским лицам, в том числе 2 013 детям.

Наряду с этим почти в четыре раза снизилось количество случаев нарушения режима прекращения боевых действий — с 773 в сентябре до 197 в октябре.

«Вместе с тем мы отмечаем, что Анкаре пока не удаётся завершить в полном объёме выполнение взятых на себя обязательств, хотя, повторюсь, Турция предпринимает для этого значительные усилия», — пояснил Конашенков.

Поставка оборонных средств в САР

Завершена поставка в Сирию комплектов автоматизированной системы управления силами и средствами противовоздушной обороны «Поляна Д-4», а также зенитных ракетных комплексов С-300, подчеркнул Конашенков.

По его словам, российские советники ведут подготовку сирийских военнослужащих к боевой работе на данных современных средствах ПВО.

«Считаем, что «горячим головам» целесообразно адекватно оценивать сложившуюся обстановку в регионе и воздержаться от провокационных действий на территории Сирии», — сказал Конашенков.

Напомним, что Россия приняла решение о поставке комплексов ПВО С-300 в Сирию после инцидента в сирийской провинции Латакия. Из-за действий Израиля был сбит российский самолёт Ил-20, погибли 15 военнослужащих.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.