Уже не Сербия: Вучич признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует положение дел в Косово и Метохии, заявил сербский президент Александар Вучич. Как сообщает ФАН, заявление было сделано на заседании сербского парламента.

«Я принял решение не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что очень важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — заявил Вучич.

Он также подчеркнул, что выступает за развитие и улучшение отношений с непризнанной республикой Косово, а не «сохранять замороженный конфликт» — хотя такой вариант он тоже упомянул в числе возможных.

Обращение Вучича к нации и парламенту продолжалось более двух часов, передает НСН. Выступая, он поблагодарил Россию и лично президента Владимира Путина за помощь в решении косовского кризиса.

Бои между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и армией Сербии стали поводом для бомбардировок Югославии военно-воздушными силами НАТО в 1999 году. Весной 2004 года косовары устроили антисербские погромы, повлекшие за собой массовую миграцию сербов из региона.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Сецессию признали законной 104 из 193 государств-участников ООН, в их числе — США и страны Западной Европы. Россия, Испания, Китай, Иран, Израиль, Греция и Сербия, а также Мексика, Бразилия и Индия отказались признавать действия Косова законными.

При этом в декабре 2018 года депутаты парламента самопровозглашенного Косово утвердили пакет законопроектов, предусматривающих перевод сил безопасности Косово в полноценные вооруженные силы.

В МИД России предупредили, что создание армии Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе. В сообщении отмечается, что решение косовского «парламента» нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

«Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово», — говорится в комментарии российского МИДа.

Отмечается, что на самом деле речь идет об увеличении численности сил Косово, создании резервов, а также изменения сути формирований, которые выполняли функции гражданской обороны. В МИДе также подчеркнули, что страны Запада игнорируют усилия Белграда по поиску компромисса.

При этом ранее Вучич выступал с противоположных позиций по поводу Косова, вовсе не признавая его независимости. В конце марта он привел Косово и Метохию в качестве аргумента, отвечая на вопрос, почему Белград не признает российским Крым. По его словам, если бы Сербия признала Крым частью России, то ей бы «привели аналогию» с Косово.

«Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и что у нас больше нет права за него бороться», — сказал Вучич. Он подчеркнул, что такую позицию должен понимать «любой нормальный человек».

Летом прошлого года Вучич также заявлял, что если бы Сербия признала Крым частью России, то это бы означало поддержку независимости Косова. Сербский президент подчеркнул, что власти страны выступили против антироссийских санкций в 2014 году. Белград заявляет о своих европейских амбициях, и если бы Сербия на тот момент была частью Евросоюза, ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике, добавил он.

Вучич также выразил надежду, что через пять-шесть лет отношения с Россией полностью изменятся. Он отметил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Москвой не противоречат друг другу.

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В апреле 2019 года Вучич заявил, что Сербия не собирается вступать в НАТО. Однако, по его словам, страна намерена строить нормальные отношения со всеми партнерами. «Сегодня мы можем своим именем называть то, что было [в 1999 году]. Это — агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не «военная операция» как говорилось раньше», — отметил Вучич.

Он также добавил, что Белград готов в случае чего защитить свою страну. Он также добавил, что Сербия продолжит принципиальную политику военного нейтралитета.