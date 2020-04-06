Уже не просто мировой грабёж: Запад развернул "войну" за маски и ИВЛ

Деликатный "перехват" или наглый грабёж?

Европейские власти и правительство США показывают свою сущность, без излишнего стеснения занимаясь открытым грабежом.

Швеция подаёт в Еврокомиссию жалобу на Францию – последняя буквально выхватила у неё из-под носа 4 миллиона масок, которые уже были оплачены.

По данным Euronews, шведская компания Mölnlycke, владелец масок, была возмущена конфискацией груза, который она отправила в Италию и Испанию. Четыре миллиона масок прибыли морским путем в порт Марсель на юге Франции. Часть груза должна была отправиться в Италию, а часть в Испанию, однако французские власти конфисковали груз в Лионе.

Это объяснили циркуляром, изданным правительством Франции, в котором говорится об изъятии всего медицинского оборудования в стране во время кризиса, вызванного коронавирусом.

"Европа - контингент хищников. Когда прижало - плевать на все законы и юридическую казуистику, которую они требуют от других. Сами это разрушают..." - отмечает Twitter-аккаунт "Уругвайская разведка".

Одновременно с этим Соединённые Штаты буквально ограбили Барбадос. Как отмечает журналистка Юлия Витязева, США перехватили, а "по сути - украли" 20 аппаратов ИВЛ у Барбадоса.

А вирус и не знал о "победе"...

Екатеринбургский предприниматель и блогер Сергей Колясников в своём Telegram-канале добавляет, что сегодня "сложно найти страну, у которой США не украли бы гуманитарный груз. Франция, Германия, Италия, теперь вот Барбадос". Однако, по словам блогера, "это им не поможет".

"К своим отношение ровно то же. @id288925483 (Ruslan Karmanov) уже несколько дней пишет про огромные партии липовых тестов и средств защиты, которые делаются на нелегальных предпритиях в Китае. Тесты с верными показаниями 1 из 3, респираторы с набивкой из игрушек, сейчас все это делается из любого мусора. Угадаете, куда уходит? Какая страна скупает всё из-под станка за наличные и с урчанием уносит к себе? Последствия такой наживы, они в верхней строке таблички и прогнозах адмирала Адамса", - пишет блогер.

Он отметил, что "бравурные заявления и липовые рейтинги в январе и феврале" ничего не дали ни США, ни Европе.

"Оказалось, что вирус реален, не читает СМИ и не знает, что они его еще в начале года победили", - подчеркнул Колясников.

Подводит итог пользователь Twitter "Голос Мордора", отмечая, что теперь понятно, что всё это время Россия пыталась договариваться с теми, "кто без малейшего угрызения совести тырит медицинские грузы у своих же друзей и союзников".

Мировой грабёж

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на "мировой грабёж" на рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По его словам, творится настоящий беспредел. Поставщики аппаратов ИВЛ отказываются подписывать контракты с неустойкой и просто продают медицинскую технику тем, кто больше заплатит.

Он отметил, что Сербии с большим трудом удалось обеспечить доставку нескольких сотен аппаратов ИВЛ для больниц страны. Они должны прибыть в ближайшие 10 дней. Также он добавил, что 135 мобильных аппаратов ИВЛ уже распределены по клиникам страны. Кроме того, страна закупила ещё 15 миллионов защитных медицинских масок.