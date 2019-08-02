«Уже не паранойя»: Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука

Роскачество опубликовало на своём сайте набор рекомендаций по «цифровой гигиене». Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон. Кроме того, в ведомстве предупредили, что «сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами». Однако эксперты считают, что далеко не все россияне будут придерживаться этих правил.

Для того чтобы лучше защититься от мошенничества в интернете, необходимо следовать ряду простых рекомендаций, считают эксперты Роскачества. В частности, стоит заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы вредоносные программы или хакеры не получали информацию о пользователе.

«Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновлённое ПО, всё-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования. Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие», — говорится в сообщении на сайте организации.

Осторожность нужно проявлять и в отношении смартфонов, говорят эксперты Роскачества. По их словам, устройства собирают информацию о владельце. Впоследствии собранные данные используются для персонализированной рекламы.

«Шпионить» за пользователями могут вполне безобидные на первый взгляд приложения, например мессенджер, который распознаёт и анализирует речь в своих целях, или фонарик», — отмечается в сообщении.

Роскачество советует очень внимательно относиться и к разрешениям, которые запрашивают приложения.

«Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона — уже не паранойя, а одно из правил цифровой гигиены», — заявил Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Не предоставлять никому в интернет сведений о себе — самый важный пункт среди рекомендаций Роскачества, считает эксперт в области безопасности Александр Власов.

«Не переходите по всяким ссылками на неизвестные вам сайты, потому что там могут распространяться вредоносные программы. Не покупайте (если вы пользуетесь интернет-магазинами) товары по ссылкам, лучше зайдите на сайт производителя, убедитесь, что это действительно продаёт производитель, а не подставная фирма, и только тогда платите. Ведите себя с онлайн-деньгами точно так же, как с обычными», — посоветовал специалист в беседе с RT.

globallookpress.com

© Silas Stein/dpa

Заклеивать камеру с целью защититься от киберслежки советовал и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден. Напомним, в 2013 году Сноуден раскрыл факты масштабной слежки АНБ за американскими гражданами.

Кроме того, он рекомендовал не использовать один пароль для нескольких сайтов, чтобы при взломе одного злоумышленники не получили доступ ко всем сразу, и установить блокировщик рекламы и антивирусные программы. Однако Сноуден отметил, что такие меры спасают от хакеров, но не от спецслужб.

«Это не поможет против Агентства национальной безопасности США», — предупредил он.

Он также призвал использовать бесплатные программы для кодирования речи, чтобы не стать жертвой прослушки.

В мае эксперты ВЦИОМ сообщили, что среди россиян «снизились позитивные ожидания от развития интернета».

«В период с 2000 по 2018 годы у россиян также снизились позитивные ожидания от развития интернета. Доля россиян, считающих, что угроз от интернета стало больше с 2000 года сначала падала (с 36% до 24%), но после 2013 года стала расти. Сегодня она превысила первоначальную планку, достигнув 39%. Тренд — это рост рисков и опасений, связанных с развитием интернета, и уменьшение позитивных ожиданий», — заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

В то же время люди пока не окончательно понимают всей серьёзности угрозы, считает зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Мало кто будет заклеивать камеру или микрофон, ещё меньше людей будут вникать, какой доступ есть у того или иного приложения. У каждого в смартфоне, наверное, 50 разных приложений», — сказал он в беседе с RT.

«Конечно, в ближайшее время, с переходом на больший формат цифровых услуг мы все — и депутаты, и обычные граждане — должны полностью пересмотреть отношение к цифровой безопасности. Образование по кибербезопасности должно начинаться в школе, потому что практически у каждого школьника есть смартфон, многие оплачивают им свои завтраки в школах, делают покупки через интернет. Кибербезопасность — один из самых важных вопросов, который надо постоянно развивать», — полагает эксперт.

Отмечается, что власти делают определённые шаги в этом направлении. В начале июля в Совете Федерации заявили, что в разработке находится «дорожная карта» цифрового кодекса, который введёт в законодательство термины и понятия, связанные с кибербезопасностью.

«Сейчас одно и то же явление называется по-разному: кибератака, DDoS-атака, информационная атака, заражение и так далее. Так вот наша цель — разобраться с тем, что такое «киберопасность» и «кибербезопасность», и ввести в законодательное поле одинаковые, чёткие и понятные определения», — приводит «Парламентская газета» слова первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимира Кожина.