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Уже не на границе: Армяне и азербайджанцы устроили потасовку в Лондоне
18 июля 2020, 11:00 • 41 • В мире
В британской столице между группами протестующих армян и азербайджанцев произошли стычки.
Уже не на приграничной территории между странами, а в Лондоне армяне и азербайджанцы устроили потасовку. На видео, появившихся в Сети, запечатлено, как участники стихийных акций вступают в перепалку.
Инцидент произошёл в лондонском районе Кенсингтон. Представители обеих стран проводили там акции. Местное представительство "молодёжки" партии АРФ "Дашнакцутюн" организовало акцию "против агрессии Азербайджана в отношении Армении".
В свою очередь на противоположной стороне акцию устроили азербайджанцы. Они вышли на улицу с портретами погибших на границе военных, а также с флагами своей страны.
Как сообщает портал VERELQ, стычка между митингующими произошла, когда один из азербайджанцев "пересёк линию", разделявшую две группы, и попытался отобрать у оппонентов плакат.
Напомним, что на приграничной территории между Арменией и Азербайджаном обстановка обострилась 12 июля. В результате вооружённого конфликта и та и другая стороны, по их утверждениям, понесли потери. Также официальные Баку и Ереван обменялись угрозами.
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