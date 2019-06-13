Уже не Мордор: Украинский обидчик Скабеевой "переименовал" Россию

Недавние события с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова аукнулось на Украине. Напомним, корреспондента сначала задержали, отправили под домашний арест, а после выпустили, сняв все обвинения. Накануне в Москве прошла несогласованная акция по этому делу. Сообщалось о массовых задержаниях нарушителей.

Провокационными фото поделился у себя в Facebook и украинский обидчик российской телеведущей Ольги Скабеевой участник делегации от Незалежной в ПАСЕ Борислав Береза.

"Страшная фотография. Еще никогда не были в таком глубоком месте демократия, право и свобода в России", - пытается уверить своих подписчиков человек, который сам поднял руку на российского журналиста.

При этом сам украинский политик, выложив фото с марша несогласных в Москве, "переименовал" Россию, придумав новое возмутительное прозвище. Если раньше нашу страну русофобы называли Мордором, то теперь Береза переименовал Мордор в Запоребрик. Что именно он хотел этим сказать, не ясно.

"Главное посмотрите, каких двух бандюганов удалось обезвредить запоребриковым, - подписывает провокационное фото Береза. - Хорошо. Хорошо, что я не живу в Запоребрике".

Фото: facebook/borislav.bereza

Стоит, пожалуй, напомнить украинскому политику, что на Украине даже за одно слово против укронацистов возбуждаются уголовные дела. А здесь речь идёт о намеренной провокации, поскольку её организаторы и участники знали: акцию не согласовали, а значит, она не законна.