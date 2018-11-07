Уже не форт

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Польша близка к выходу из ЕС из-за конфликта с Брюсселем, заявил глава Евросовета Дональд Туск. В последнее время все больше политиков в разных странах высказывают опасения, что Европейскому союзу грозит развал.

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