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Уже не форт
07 ноября 2018, 16:09 • 68 • Карикатуры
Польша близка к выходу из ЕС из-за конфликта с Брюсселем, заявил глава Евросовета Дональд Туск. В последнее время все больше политиков в разных странах высказывают опасения, что Европейскому союзу грозит развал.
© Виталий Подвицкий
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