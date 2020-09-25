Уже нашли виновных: В США хотят ввести санкции против "отравителей" Навального

С подобной инициативой выступила группа сенаторов США. Об этом в четверг сообщила пресс-служба сенатора-демократа Криса Кунса, который представляет штат Делавэр.

Речь идёт о законопроекте, который позволяет вводить санкции против официальных лиц России, обвиняемых американцами в "нарушении международного права". Среди примеров такого нарушения приводится "отравление" Навального.

О каких именно лицах может идти речь и какие ограничения против них собираются применить американские сенаторы, не уточняется.

Напомним, ранее на Западе уже звучали предложения создать так называемый "список Навального" (по аналогии со "списком Магнитского") - перечень лиц, которые якобы имеют отношение к "отравлению" российского блогера. Добавим также, что обычно персональные американские санкции означают запрет на въезд в США и заморозку всех активов, имеющихся на территории Соединённых Штатов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен ядом "Новичок". При этом омские врачи, которые первыми осматривали оппозиционера, никаких следов отравляющих веществ не обнаружили.