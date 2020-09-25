Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Уже нашли виновных: В США хотят ввести санкции против "отравителей" Навального

25 сентября 2020, 12:30  •  31 • Политика
Власти США хотят ввести санкции против "отравителей" Алексея Навального. Вашингтон уже нашёл виновных?
С подобной инициативой выступила группа сенаторов США. Об этом в четверг сообщила пресс-служба сенатора-демократа Криса Кунса, который представляет штат Делавэр.
Речь идёт о законопроекте, который позволяет вводить санкции против официальных лиц России, обвиняемых американцами в "нарушении международного права". Среди примеров такого нарушения приводится "отравление" Навального.
О каких именно лицах может идти речь и какие ограничения против них собираются применить американские сенаторы, не уточняется.
Напомним, ранее на Западе уже звучали предложения создать так называемый "список Навального" (по аналогии со "списком Магнитского") - перечень лиц, которые якобы имеют отношение к "отравлению" российского блогера. Добавим также, что обычно персональные американские санкции означают запрет на въезд в США и заморозку всех активов, имеющихся на территории Соединённых Штатов.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен ядом "Новичок". При этом омские врачи, которые первыми осматривали оппозиционера, никаких следов отравляющих веществ не обнаружили.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
25 сентября 2020, 03:20
США выдвинули президенту Венесуэлы новый ультиматум
25 сентября 2020, 01:30
В Костромской области на выборах победил водитель автобуса
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ответили 28 самолётами
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.