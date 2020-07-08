Уже на третьем месяце: Принц Гарри снова станет отцом?

Британские таблоиды наперебой обсуждают новость дня: младшй принц Уэльский, возможно, готовится стать папой во второй раз. Якобы Гарри и его супруга Меган Маркл рассказали лондонским родственникам о грядущем прибавлении ещё в мае, а значит, сейчас она может быть примерно на третьем месяце беременности.

Как пишет "Экспресс газета", Гарри и Меган рассекретили свои намерения, когда звонили в королевский дворец по видеосвязи в день рождения сына Арчи. Напомним, первенец принца появился на свет в мае прошлого года.

Журналисты тотчас начали собирать факты, прямо или косвенно подтверждающие новость. Они заметили, что Меган Маркл в последнее время редко появляется на публике и почти не выходит из дома. Даже по видеосвязи она общаться почти прекратила - не исключено, что это также связано с интересным положением герцогини.

Теперь все ждут от принца и его супруги официального заявления. Кто знает, может быть, младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы решит обогнать старшего брата, у которого уже трое детей?