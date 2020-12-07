«Уже можно толкать падающего»: Зеленский с треском проиграл выборы мэра в родном Кривом Роге

Дмитрий Шевчик, кандидат от «Слуги народа» в мэры родного города президента Украины Владимира Зеленского, проиграл выборы, которые проходили в воскресенье.Мэром Кривого Рога стал член «Оппоблока» Константин Павлов, который набрал 58,5%. Шевчик получил – 41,4%.«Кривой Рог был знаковым городом для президента Зеленского. И здесь проиграл. Проиграл, имея тепличные условия», – отмечает украинский политолог Виталий Кулик.Он перечисляет выгодные для Зеленского факторы, даже имея которые, Зеленский смог обеспечить победу своего кандидата на выборах в Кривом Роге:– популярный экс-мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру, уже во втором туре, хотя имел поддержку в 47% на старте;– кампания в городе была возведена к соревнованиям визуалки;– почти не было «чернухи»;– на кандидата от «Слуги народа» Шевчика работал инфопул Метинвеста, были мобилизованы соответствующие структуры не только в Кривом Роге, но и в Запорожье, а также Мариуполе.По мнению Кулика, поражение в таких условиях, прежде всего, говорит о кризисе «Слуг народа» даже в базовых регионах.«Инерция все еще сохраняется, но потери составляют до 4-5% в квартал. После Нового года в том же Кривом Роге поддержка «слуг» может составить только 12-15%», – отметил эксперт.Он объяснил такую картину тем, что Зеленскому уже нечего предложить своим избирателям: «его «меню» исчерпывается как в кадровом смысле, так и в идейном».«Уже можно толкать падающего», – заключил Виталий Кулик.