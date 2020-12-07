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«Уже можно толкать падающего»: Зеленский с треском проиграл выборы мэра в родном Кривом Роге

07 декабря 2020, 17:05  •  147 • Украина

Дмитрий Шевчик, кандидат от «Слуги народа» в мэры родного города президента Украины Владимира Зеленского, проиграл выборы, которые проходили в воскресенье.

Мэром Кривого Рога стал член «Оппоблока» Константин Павлов, который набрал 58,5%. Шевчик получил – 41,4%.

«Кривой Рог был знаковым городом для президента Зеленского. И здесь проиграл. Проиграл, имея тепличные условия», – отмечает украинский политолог Виталий Кулик.

Он перечисляет выгодные для Зеленского факторы, даже имея которые, Зеленский смог обеспечить победу своего кандидата на выборах в Кривом Роге:
– популярный экс-мэр Юрий Вилкул снял свою кандидатуру, уже во втором туре, хотя имел поддержку в 47% на старте;

– кампания в городе была возведена к соревнованиям визуалки;

– почти не было «чернухи»;

– на кандидата от «Слуги народа» Шевчика работал инфопул Метинвеста, были мобилизованы соответствующие структуры не только в Кривом Роге, но и в Запорожье, а также Мариуполе.

По мнению Кулика, поражение в таких условиях, прежде всего, говорит о кризисе «Слуг народа» даже в базовых регионах.

«Инерция все еще сохраняется, но потери составляют до 4-5% в квартал. После Нового года в том же Кривом Роге поддержка «слуг» может составить только 12-15%», – отметил эксперт.

Он объяснил такую картину тем, что Зеленскому уже нечего предложить своим избирателям: «его «меню» исчерпывается как в кадровом смысле, так и в идейном».

«Уже можно толкать падающего», – заключил Виталий Кулик.

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