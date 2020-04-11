Уже и трубку поднял, но: Медведев оказался в центре внимания журналистов кремлёвского пула

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев оказался в центре внимания журналистов кремлёвского пула на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвящённом развитию космической отрасли.

Сначала спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов у себя в авторском Telegram-канале "Пул N3" обратил внимание на пустующее кресло экс-премьера.

"Путин и участники совещания по космосу. Дмитрий Анатольевич?" - задался журналист вопросом.

Фото: скриншот Telegram-канала "Пул N3"

А после корреспондент "РИА Новости" обратил внимание на телефонный звонок, который почти принял во время совещания с Путиным Медведев. И уже поднял трубку телефона, но поостерёгся.

"Медведев поостерёгся отвечать на звонок во время сеанса видеосвязи, - отмечает агентство под видео с замглавы Совбеза РФ. - Да и все участники совещания с Путиным, в отличие от некоторых коллег из регионов, ведут себя на видеоконференции осмотрительно".

Медведев поостерёгся отвечать на звонок во время сеанса видеосвязи. Да и все участники совещания с Путиным, в отличие от некоторых коллег из регионов, ведут себя на видеоконференции осмотрительно. pic.twitter.com/TFvxynjC1I — Кремлёвский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 10, 2020

К слову, во время совещания глава государства обратил внимание на то, что среди безусловных приоритетов России в космической отрасли - развитие программы пилотируемых полётов. Путин отметил, что это традиционно наша сильная сторона, и в то же время подчеркнул необходимость сохранять здесь лидерство и дальше.

Указал он и на то, что решение данной задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения, напомнив, что уже в 2023 году с космодрома "Восточный" должны быть проведены лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля.