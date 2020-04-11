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Уже и трубку поднял, но: Медведев оказался в центре внимания журналистов кремлёвского пула
11 апреля 2020, 16:35 • 54 • Политика
Президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию космической отрасли. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов обратил внимание на пустующее место Дмитрия Медведева, а корреспонденты информагентства - на то, что во время совещания тот попытался ответить на звонок и уже поднял трубку телефона, но поостерёгся.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев оказался в центре внимания журналистов кремлёвского пула на совещании с президентом России Владимиром Путиным, посвящённом развитию космической отрасли.
Сначала спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов у себя в авторском Telegram-канале "Пул N3" обратил внимание на пустующее кресло экс-премьера.
"Путин и участники совещания по космосу. Дмитрий Анатольевич?" - задался журналист вопросом.
Фото: скриншот Telegram-канала "Пул N3"
А после корреспондент "РИА Новости" обратил внимание на телефонный звонок, который почти принял во время совещания с Путиным Медведев. И уже поднял трубку телефона, но поостерёгся.
"Медведев поостерёгся отвечать на звонок во время сеанса видеосвязи, - отмечает агентство под видео с замглавы Совбеза РФ. - Да и все участники совещания с Путиным, в отличие от некоторых коллег из регионов, ведут себя на видеоконференции осмотрительно".
К слову, во время совещания глава государства обратил внимание на то, что среди безусловных приоритетов России в космической отрасли - развитие программы пилотируемых полётов. Путин отметил, что это традиционно наша сильная сторона, и в то же время подчеркнул необходимость сохранять здесь лидерство и дальше.
Указал он и на то, что решение данной задачи во многом связано с созданием транспортной системы нового поколения, напомнив, что уже в 2023 году с космодрома "Восточный" должны быть проведены лётные испытания нового пилотируемого транспортного корабля.
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