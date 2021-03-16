«Уже есть в практической работе»: в правительстве заявили о подготовке запрета на неперерабатываемые материалы

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что правительство уже работает над вопросом запрета неперерабатываемых материалов, к которым относятся цветной пластик и одноразовая посуда. По словам Абрамченко, к 2030 году планируется добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. В Минприроды положительно оценили инициативу, отметив, что в случае применения продуманных преференций бизнес положительно отреагирует на нововведения. Экологи также указали на важность отказа от одноразовой посуды, подчеркнув, для этого нужно создать необходимые условия.

Правительство России рассматривает возможность запрета неперерабатываемого пластика, в том числе одноразовой посуды, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на форуме «Чистая страна».

«Мы должны с вами запрещать (и нужно не бояться этого) применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее», — подчеркнула она.

Как отметила Абрамченко, это «уже есть в практической работе правительства».

Она заявила, что к 2030 году необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов. Ожидается, что это позволит вдвое сократить захоронение отходов и в два раза меньше использовать первичные ресурсы.

Член Общественного совета Минприроды Елены Есина назвала правильной такую инициативу. Она высказала предположение, что бизнес может положительно отреагировать на нововведения, если предусмотреть преференции.

«Если этот запрет будет введён, плюс будут определённые преференции для компаний, которые выпускают многоразовую посуду, или посуда будет не из пластика, а из других видов растительного сырья, то бизнес на это с удовольствием откликнется. И к 2030 году мы обязательно достигнем показателей, которые будут установлены правительством», — сказала Есина в беседе с RT.

Заслуженный эколог РФ, первый заместитель директора всероссийского НИИ охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Пешков отметил, что для достижения поставленных задач следует применять комплексные меры.

«Меры должны быть и воспитательные, и административно-законодательные, и меры экономического стимулирования. Естественно, для того чтобы выполнять то, что решает общество в лице исполнительной власти, мы должны предоставить технические и технологические возможности, а также экономический стимул», — сказал Пешков в беседе с RT.

Эколог отметил, что подобные предложения следует декларировать на уровне правительства. Вместе с тем он добавил, что в случае реализации обозначенных вице-премьером мер «нужно очень продуманное, взвешенное, экономически обоснованное и законодательно отрегулированное обоснование».

Ранее о необходимости сокращения производства пластиковой посуды высказывался Владимир Путин. В ходе заседания Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в минувшем декабре президент призвал поступать соответствующим образом. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что шаги в этом направлении следует совершать аккуратно.

«По поводу одноразовой посуды и пластика... Постепенно надо снижать. В некоторых странах это начало происходить. Нам нужно сначала внедрить наилучшие доступные технологии в крупнейших городах... и действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности. Но действовать нужно обязательно», — сказал он.

Позднее российский лидер также призвал к наращиванию повторного использования пластика. В декабре 2020 года в ходе совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли Путин отметил, что «во всём мире серьёзное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов, ужесточаются требования к сокращению объёмов отходов».

«И безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил необходимость «наращивать в общем объёме производства долю малотоннажной химической продукции».

Инициативы о запрете одноразового пластика

В начале марта СМИ сообщили о предложении ввести поэтапный запрет на использование одноразового пластика в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Напомним, что в это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

По информации газеты «Известия», проект плана реализации Стратегии развития евразийской экономической интеграции находится на согласовании. Сообщается, что в него планируется включить конкретные мероприятия по запрету на ввоз и производство одноразового пластика.

Кроме того, издание сообщило о поддержке Минпромторгом идеи поэтапного сокращения трудноперерабатываемого пластика.

Наряду с этим, в 2019 году сообщалось о планах Минприроды разработать запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды.