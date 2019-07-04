Уже даже не цирк: Украинские прокуроры унизили свою страну делом над Вышинским – Захарова

В МИД России прокомментировали ситуацию с арестованным на Украине Кириллом Вышинским. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, происходящее в Незалежной перешло все границы разумного.

"Он арестован на Украине по нелепому, просто неадекватному обвинению в государственной измене", - отметила она.

По словам Захаровой, на Украине происходит страшная дискриминация представителей СМИ. Она также подчеркнула, что все это оборачивается унижением самой Украины.

Напомним, что накануне суд отложил рассмотрение дела журналиста из-за того, что сторона обвинения попросту не была готова.

"Не только он [Вышинский - прим. ред.], не только его коллеги не понимают, о чем в принципе этот процесс, если говорить об обвинениях, но уже и сами украинские прокуроры не понимают. Именно об этом они заявили, когда попросили об очередной отсрочке", - подчеркнула Захарова, передает РИА Новости.