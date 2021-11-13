Уже без шуток: От России требуют неисполнимого - покаяния по Донбассу

От России всё время требуют покаяния и выполнения Минских соглашений. Однако, как отметил президент Владимир Путин, в ответ на конкретный вопрос о том, что же должна сделать Россия по этому документу, никто не может сформулировать претензию. И это абсолютно без шуток: от России требуют неисполнимого покаяния по Донбассу.

"Нас всё пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений, часто обвиняют в том, что мы их не исполняем", - высказался президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

Однако стоит Москве задать встречный конкретный вопрос, как другая сторона тут же даёт задний ход. И это не шутки: нашу страну пытаются заставить отвечать за то, за что не мы должны отвечать, а та же Украина. То есть фактически от России требуют неисполнимого покаяния по Донбассу.

"Когда мы задаём вопрос нашим партнёрам, в том числе по "нормандскому формату", а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям и что, по вашему мнению, Россия по Минским соглашениям должна была бы сделать, ответа нет, - пояснил Владимир Путин. - Они прямо так и [говорят]: мы не можем сформулировать. Я не шучу, именно такой диалог".

Подобный же ответ касается ДНР и ЛНР в части соблюдения Минских соглашений. На конкретный вопрос о якобы невыполненных обязательствах по договорённостям конкретного ответа тоже сформулировать не могут.

"Тем не менее от нас требуют публичного исполнения", - возмутился президент.

Однако Россия не согласна и никогда не согласится с тем, что она является стороной конфликта в Донбассе.

Война на пороге?

Тем временем Донбасс живёт в предчувствии близкой войны. Мирные договорённости остались лишь на бумаге. Ситуация ухудшается с каждым днём, в то время как Запад продолжает накачивать Киев оружием. Даже украинские эксперты - и те считают, что президент Украины Владимир Зеленский решится на вторжение в народные республики. Многие предполагают, что горячая фаза в Донбассе начнётся зимой.

Переломным моментом, что вполне очевидно, стал захват вооружёнными формированиями Украины (ВФУ) села Старомарьевка в Тельмановском районе ДНР. Село расположено в так называемой серой зоне, где запрещено размещение военных сил.

А через несколько дней после этого в акваторию Чёрного моря вошли американские военные корабли - эсминец Porter с арсеналом высокоточных ударных ракет на борту, танкер-снабженец John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney, 9 ноября над акваторией Чёрного моря совершил полёт самолёт разведки и управления Е-8С ВВС США. Всё это можно расценивать как оказание моральной поддержки Киеву и очередную попытку давления на Москву. Комментируя ситуацию, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал:

Речь идёт о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооружённых сил в непосредственной близости от российской границы… Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины <…>. Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке страны.

В это же время ВСУ активно наращивают военные силы на границах с Донбассом. Сюда переброшены полсотни танков, десяток реактивных установок залпового огня, полтора десятка самоходных пушек. Не прекращается обстрел и мирных районов Донецкой и Луганской народных республик. При этом используются и турецкие боевые дроны Bayraktar TB2.

Киев не скрывает своих наступательных планов на непокорный регион. В то же время в американском Госдепартаменте уже переживают: "Москва может повторить ошибку 2014 года".

10 фактов, о которых невозможно молчать

Блогер Сергей Колясников указал на десять фактов, говорящих о том, что силами Соединённых Штатов Америки Украину готовят к войне с Россией.

В своём Telegram-канале блогер отметил, что США совершенно не скрывают своих намерений и планов, а открыто подталкивают Украину к войне с Россией. Он привёл десять фактов, которые свидетельствуют об этом.

Во-первых, участившиеся обстрелы Донбасса со стороны Украины, в том числе с применением тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями.

Во-вторых, визит директора ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву - фактически чтобы выяснить реакцию России на возможную военную операцию Украины в Донбассе.

В-третьих, с конца октября "в акватории Чёрного моря находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США", а в начале ноября туда также зашёл танкер John Lenthall и прибыл штабной корабль Mount Whitney.

В-четвёртых, "Пентагон в ответ на заявления России о создании США и НАТО группировки в Чёрном море заявил, что будет проводить операции, как посчитает нужным".

В-пятых, "Минобороны России фиксирует небывалую активность разведывательной авиации в небе над Чёрным морем".

В-шестых, подготовка Украиной новой провокации в Чёрном море.

"Кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Чёрного моря в Азовское", - написал блогер, отметив, что "согласно документу, в Бердянск передислоцируется военная часть из Николаева", а кроме того, в этот порт из Одессы прибудет поисково-спасательное судно "Донбасс", малые бронированные артиллерийские катера "Лубны", "Кременчуг", "Вышгород" и "Аккерман", а из Очакова Николаевской области - морской буксир "Корец".

В-седьмых, 15 конгрессменов написали письмо президенту США Джо Байдену "с предложением помочь Украине вооружениями и данными разведки, а также послать американскую армию в регион Чёрного моря" для "сдерживания агрессии России".

В-восьмых, "администрация Байдена предупредила Россию о последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" у её границ".

В-девятых, провокационная хартия Украины и США о стратегическом партнёрстве.

И наконец, безвыходная ситуация на Украине с углём, электроэнергией и газом.

"США и НАТО не оставляют им никаких вариантов, кроме как прыгнуть в Донбасс или на Керченский мост (или везде разом), надеясь на прикрытие группировки в Чёрном море", - считает блогер.