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Уже 40 лет должны были жить при коммунизме: как Хрущёв СССР обманул

28 февраля 2020, 16:54  •  91 • Аналитика

Сегодня, когда вовсю идет живейшее обсуждение поправок в Конституцию России, способных стать для нее судьбоносными, невольно вспоминается принятие другого «исторического документа» — Третьей программы КПСС, детища Никиты Хрущева. Этот грандиозный план, озвученный на ХХІІ съезде КПСС в 1961 году, вошел в память народную прежде всего тем, что в нем твердо было обещано: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Откуда такие ассоциации и к чему они?


По мысли Никиты Сергеевича, «светлое будущее» — с полным отказом от товарно-денежных отношений, бесплатным питанием, транспортом, жильем и всеми прочими жизненными благами, и вообще воплощением в жизнь принципа «От каждого по способностям, каждому – по потребностям», должно было наступить в СССР к 1980 году. К этому моменту ожидалось воплощение в реальность мечты «кукурузника» о том, чтобы наша страна «догнала и перегнала Америку» — уровень советского промышленного производства, как планировалось, должен был превышать объемы США как минимум в 6 раз. Совокупный доход Советского Союза, равно как и реальные доходы его населения, должны были увеличиться в 3 с половиной раза. Все остальное – соответственно.



А что в реальности? Уже через год после всех этих обещаний в СССР резко, на четверть, а то и вполовину, поднялись цены практически на все основные продукты питания: мясо, молоко, масло. Впрочем, это было только начало – впереди были перебои с хлебом и закупка зерна за золото за рубежом. А вместо «невиданного культурного и духовного расцвета советского общества» — стрельба по людям в Новочеркасске, дело, невиданное в нашей стране с 1905 года. Более того, как показывают серьезные исторические исследования, Никита Сергеевич к этому моменту уже вовсю проводил на государственном уровне политику, конечным итогом котором мог стать только полнейший демонтаж СССР. Примеров вроде реформы вооруженных сил, упразднения союзного МВД и прочих самоубийственных для государства шагов того же толка более чем достаточно.

Имевшееся в первый период «хрущевщины» изобилие товаров народного потребления, развитие науки и техники, позволившее совершать космические полеты, небывалый трудовой и патриотический подъем народа – все это было наследием эпохи Сталина, которое кукурузный «гений» сам же и уничтожил своим ХХ съездом и «развенчанием культа личности». А дальше этот деятель принялся действовать будто по методичкам, составленным в Вашингтоне и штаб-квартире НАТО. Наступление на подсобные хозяйства граждан, варварские аграрные эксперименты вроде тотального насаждения кукурузы и «освоения целины» — и Советский Союз получил хронические проблемы с продовольствием, вылившиеся в вечную «мечту о колбасе», в конечном итоге толкнувшую людей в лапы «перестройщиков».

Вредительская внешняя политика – и наша страна вместо вечной и нерушимой дружбы с Китаем, союза, который вполне смог бы загнать все более наглевших американцев и их прихлебателей на подобающее им место, получила Поднебесную во враги, как минимум в геополитические противники. Но главное было даже не в этом. Охаяв Сталина на ХХ съезде, Хрущев обесценил жизнь и великие деяния целых поколений людей. Советский народ был лишен веры, служившей ему надежной опорой в самых тяжелейших испытаниях и ведшей к победам – в том числе и в Великой Отечественной войне. Наобещав с три короба на ХХІІ и начав вместо этого поднимать регулярно снижавшиеся при Сталине цены, Хрущев окончательно превратил в ничто, в посмешище слово партии, слово Кремля, которым до этого свято верили десятки и сотни миллионов во всем мире.

На самом деле это был конец Советского Союза, не случившийся тогда лишь благодаря отстранению Хрущева от власти, но превратившийся в растянувшуюся до 1991 года агонию. Тот же Китай, сумев пережить и преодолеет все выверты «культурной революции» и «большого скачка», сумел сохранить целостность государства и превратиться сегодня в мировую державу, с полным основанием оспаривающую первенство у тех же США. Вполне возможно, коммунизм и не был утопией, но для его построения нужен был Сталин, а не тот деятель, который правил страной после него.

К чему все эти воспоминания? К тому, пожалуй, что, ставя блистательные цели и раздавая заманчивые обещания, власти всегда следует помнить о том, что чем более они конкретны, тем строже будет за них впоследствии спрошено – и народом, и историей. Иначе - обман. Тут уж точно лучше семь раз отмерить, прежде, чем хоть один пообещать. Но вопрос в том, а чувствуют ли элиты ответственность за свои обещания...
Александр Харалужный

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