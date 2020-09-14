Ужасный и коварный: Почему Запад демонизирует Путина

Автор:

Аля Самитова

"Рука Путина" держит Запад за горло?

Эксперты с аналитиками, эти "говорящие головы", как и ведущие западные политики, стараются убедить весь мир: столь же ужасного персонажа сложно найти не только среди современных, но и исторических личностей. Без преувеличения можно сказать, что практически каждый выпуск западных медиа не обходится без упоминания Кремля или российского президента. Для этого используются даже самые неподходящие поводы, подчас самые абсурдные.

"Руку Путина", схватившую Запад "за горло", находят где угодно, от выборов глав государств до "цветных бунтов", охвативших Америку. Как тут не вспомнить: "За окошком снег и град – это Путин виноват". Да-да, и в этом тоже обвиняли Путина пару лет назад. Когда на США обрушились природные катаклизмы, американцам пытались внушить, что невероятные метели и почти арктический холод есть не что иное, как климатическое оружие, которое применил Кремль.

Даже тот незначительный случай, когда любимый лабрадор Путина Конни понюхала Ангелу Меркель во время её визита в Сочи в 2007 году, и то ставят российскому президенту в вину. Мол, таким образом Путин пытался "запугать" фрау канцлерин – якобы они настолько давно знакомы, что "бывший сотрудник КГБ" не мог не знать, что Меркель "до смерти боится собак". На самом же деле, как в 2016 году рассказал в интервью изданию Bild сам президент, о страхе фрау канцлерин он не знал, а наоборот, хотел сделать приятное, показав коллеге своего любимца.

Порой о президенте России публиковали и вовсе откровенные фейки. К примеру, в 2015 году СМИ намекали на то, что преемником Бориса Ельцина он стал не просто так, а принудил его к этому, "зажав как-то раз пьяному президенту пальцы дверью". И этому бреду, как и разнообразным воспоминаниям "бывших сокурсников" или "бывших коллег", сбежавших на Запад, верили беззаветно, как бы странно это ни звучало.

"Борджиа из России"

Внезапная болезнь Навального заставила Запад, на время забыв о том, что "Путин собирается сожрать Белоруссию", и вовсе пойти вразнос. СМИ наперебой заголосили: президент России "пытался отравить главного критика Кремля". При этом авторы с такой страстью перечисляли всех "отравленных российских политиков", что едва ли не объявили Путина "современным Борджиа".

"Отравление" Навального – а в том, что это именно так, на Западе даже не пытаются усомниться, было "выгодно Кремлю", потому что блогер якобы "мог стать лидером народного движения в России по примеру Белоруссии". Как же вы плохо знаете нашу страну, неуважаемые "западные партнёры"! Да и само это "отравление" выгодно, на самом деле именно Западу, который уже старается выжать из него "Акт Навального", угрожая Москве "новыми невиданными санкциями".

Театр абсурда! Так скажет здравомыслящий человек. Безусловно, и в этом театре пьесы ставят умелые режиссёры, да и сценарии пишут яростные пропагандисты, многие из которых именуют себя "специалистами по России".

И ведь не так уж и давно Джордж Буш называл Владимира Путина "простым и достойным доверия человеком", а в 2007 году журнал Time признал его "Человеком года", опубликовав большой портрет российского президента. Подпись, правда, гласила "Царь новой России". В cover-story под заголовком "Когда порядок важнее свободы", говорилось:

Если Россию ожидает провал, то это означает провал всего мира в XXI веке. Если же Россию ждёт успех, то во многом этим успехом она будет обязана одному человеку – Владимиру Владимировичу Путину <…> Он не бойскаут, он не подходит ни под одно определение "демократа", привычное Западу. <….> Пожертвовав многим, он совершил подвиг, вернув Россию в строй держав, управляющих миром.

Путин ещё не раз станет "героем" обложки Time, но с каждым разом его изображать будут всё более устрашающим образом.

И ведь не так уж и давно Джордж Буш называл Владимира Путина "простым и достойным доверия человеком". Правда, потом всем объяснили: он просто пытался задобрить "нужного партнёра". Фото: kremlin.ru.

Да и Буш в мемуарах будет рассказывать совсем иное: тогдашнего президента США якобы "удивили метаморфозы", произошедшие с российским лидером, которому он "успел заглянуть в душу". "Путин больше не демократ, он царь, мы его потеряли", – заявит Буш.

И вдруг такие метаморфозы?

Если заглянуть в "допутинские" времена, то ещё при Джордже Буше в Белом доме витали идеи превратить Россию из смертельного врага, как некогда СССР, в важнейшего союзника, повторив успешный опыт с Германией и Японией. Но именно это не нужно было ни представителям ВПК, которые без "врагов" не могли бы раздувать свой бюджет, ни гегемонистам, желавшим видеть мир исключительно однополярным, ни русофобам, коих в Америке традиционно всегда было немало.

Объясняются такие резкие перемены очень просто: президент России оказался Западу не по зубам, он не стал мириться с тем положением, в котором оказалась страна, ещё недавно великая, но разрушенная усилиями Горбачёва, а затем и вечно веселящегося Ельцина.

Никогда ещё до этого глава России не высказывался столь жёстко и твёрдо против однополярного мира и доминирующих в этом мире порядков.

Когда в 2007 году в Мюнхене прозвучала знаменитая речь Путина, сразу стало понятно: у российского лидера есть своя довольно жёсткая позиция, "славной ельцинской эпохе" пришёл конец и Россия больше не собирается сдавать свои интересы ради интересов Запада. Стоило только Путину заявить, что для России главное – собственная безопасность и мириться с расширением НАТО на восток Москва больше не намерена, как он сразу стал "врагом № 1".

"Кто остановит Путина? Завтра будет поздно"

И против него, а значит, и против России, заработала во всю мощь западная, а в первую очередь, американская пропагандистская машина. И вот уже СМИ и политики наперебой заявляют о том, что Путин – корень мирового зла. И именно он должен отвечать за "всё плохое", что происходит или даже не происходит.

Путину "ставят в вину" и пятидневную российско-грузинскую войну, спровоцированную Тбилиси, и украинский кризис, оплаченный долларами Госдепа, а уж воссоединение Крыма с Россией и вовсе вызвало истерику сначала в США, а потом и у послушных американских союзников в Европе. Обложки с коллажами Путина заполонили ведущие мировые издания. С кем только не сравнивали нашего президента – и с клоуном, и с Гитлером, и с психически больным тираном.

Обложки с коллажами Путина заполонили ведущие мировые издания. С кем только не сравнивали нашего президента – и с клоуном, и с Гитлером, и с психически больным тираном. Скриншот: Twitter/@ZQMgrUAAGgHdwIc

Der Spiegel вынес на свою обложку картинку, на которой Путин стоит в окружении лилипутов, – Меркель, Обамы и Кэмерона, надпись гласила: "Поджигатель. Кто остановит Путина?" Time вышел тогда с обложкой в кровавых тонах и заголовком "Авантюра Путина". Авторы польского Newsweek и вовсе бились в истерике: "Если мир не сдержит Путина сейчас, то через минуту может быть поздно".

Операция, начатая Россией в Сирии, только добавила градус ненависти. Ведь она показала слабость США, а вот этого уже никак нельзя было простить. И информационная война против российского президента вышла на ещё более высокий уровень: необходимо было убедить весь мир, что Россия – это страна-агрессор, а российский лидер – авторитарный тиран и вообще, едва ли не сам дьявол, который на завтрак "пьёт кровь младенцев".

Кремль запугивает других, показывая, что он контролирует определение реальности. Если ничто не истинно, тогда всё возможно. У нас остаётся ощущение, что мы не знаем, что Путин будет делать дальше – он непредсказуем и поэтому опасен. Мы ошеломлены, ошарашены и сбиты с толку кремлёвским вооружением абсурда и нереальности.

– писал в материале, опубликованном изданием The Atlantic, британский журналист, выходец из Украины Питер Померанцев.

И это развязало США руки: Россию стали давить санкциями, которые множились день ото дня по любому поводу. А там появились и новые обвинения в "российском вмешательстве" в президентские выборы в Америке.

"Путин выбрал американцам президента", – это звучит безумно, но "чем страшнее ложь, тем быстрее в неё поверят". Любое действие Владимира Путина объясняли не только авторитаризмом, но и имперскими амбициями. И всем этим публикациям, в которых из президента России лепили образ "кровавого врага", поверили – и американцы, и канадцы, и европейцы.

Атака на Грузию была ответом на вторжение Саакашвили в Южную Осетию и убийством российских миротворцев. Присоединение Крыма произошло в ответ на поддержанный США и Европой госпереворот на Украине. Россия вмешивалась в американские выборы? Но мы делаем то же самое и в гораздо большем объёме по всему миру… Призывы к смене режимов постоянно слышны на Капитолийском холме,

– возражал по этому поводу американский публицист Патрик Бьюкенен.

Путин не пошёл на поводу у Запада, не стал послушным исполнителем желаний "мирового гегемона", напротив, он заставил Запад считаться с Россией, и вот теперь он "всегда априори виновен". Причина этого – страх Вашингтона перед угрозой потерять мировое влияние, страстное желание удержать мир в однополярном состоянии, уверен Бьюкенен.

Стоит отметить, что несмотря на работающую антипутинскую пропагандистскую машину, немало жителей западных стран считают президента России единственно адекватно воспринимающим объективную реальность правителем. Об этом они нередко пишут в комментариях под публикациями или видеоинтервью с Владимиром Путиным. А ведь и эти интервью часто подавались с заметными сокращениями, которые могли в корне изменить смысл фраз и целых предложений.

"Путин виновен, значит, его надо наказать"

Публикациям, которыми разразились западные СМИ после того как Навальный попал в больницу сначала в Омске, а затем был перевезён в немецкую клинику "Шарите", мог бы позавидовать Геббельс. Практически в каждом материале авторы без смущения заявляли, что блогер, которого они важно называли "главным российским оппозиционным политиком", был "отравлен" едва ли не по личному указанию Путина.

– говорится в статье "Тёмная культура политического насилия в России", опубликованной Financial Times. Этот тезис подхватывают и другие западные издания. Вот, к примеру, что пишет в Bloomberg обозреватель Андреас Клус:

Никто не знает, где в следующий раз он причинит вред, а то и массовые человеческие страдания – в Сирии или Ливии, в Прибалтике, на улицах Берлина или в Белоруссии.

"Презумпция виновности" – иначе назвать все эти заявления, обвинения и требования "наказать" президента России невозможно.

"Ещё один враг Путина повержен. Запад должен ответить", – требует автор колонки в The Washington Post. И не имеет никакого значения, что факт самого "отравления" Навального никем не подтверждён, да и ситуация с этим "отравлением" выглядит, как спланированный спектакль, к участию в котором не только притянули немецких военных специалистов по боевым ядам, но даже запросили консультацию в печально известном британском исследовательском центре в области химического и биологического оружия "Портон-Даун". Главное – Путин виновен, поэтому его надо наказать!

Досталось от прессы и Ангеле Меркель, которую обвинили в "игре" с президентом России. Фото: kremlin.ru.

Der Spiegel на волне "отравительной истерики" выпускает материал обозревателя Юлианы фон Миттельштадт под названием "Путин – деструктивная сила мировой политики", в котором утверждается, что "дело Навального ещё раз показывает, что нужна более решительная политика в отношении Москвы. Германия должна возглавить её". При этом в блогере автор видит "единственную надежду на демократические перемены в России".

Какой яд ему дали, было ли убийство заказано Владимиром Путиным, вряд ли удастся выяснить. Но именно это отрицание, это запутывание, этот обман и есть тот привычный метод, который использует Кремль, будь то крушение MH-17 или убийство "Новичком" в Англии. <…> Именно система Путина позволила совершить этот поступок, президент является ответственным в политическом смысле,

– буквально рвёт на бюсте последнюю рубашку фрау Миттельштадт, добавляя, что "история с Навальным – это политический акт, ухудшающий отношения Москвы с Западом". Позвольте, а не сам ли Запад делает всё для того, чтобы эти отношения свести на нет? Не Запад ли пытается "поставить Россию на место", прибегая к самым суровым "мерам" для этого?

В публикации Bloomberg досталось заодно и Ангеле Меркель. В материале "Путин выигрывает любые соревнования в гляделки с Европой и Германией", Андреас Клус пишет:

Российский президент хочет, чтобы его боялись, чтобы ему не верили и не доверяли. <….> Но пусть никто не говорит, что Ангела Меркель не в курсе грязных трюков и цинизма Владимира Путина. И сейчас продолжается эта игра между канцлером и президентом России. Это как кошмар, от которого невозможно проснуться, как в романе Джорджа Оруэлла "1984". <….> Путин не испытывает никаких угрызений совести. Это даёт ему преимущество в вопросах жизни и смерти. И оба лидера это знают.

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", – говорит персонаж одной из басен Крылова. Вот примерно так и можно объяснить все обвинения в адрес российского президента, звучащие по большей части из США: "мировой гегемон" хочет кушать, а тут – костью в горле – этот неудобный, строптивый и "совершенно негибкий" русский президент, которому не нравится, что Россию хотели бы видеть на коленях. Поэтому он и вытащил страну из того унизительного положения вассала, в котором она оказалась в результате правления Горбачёва и Ельцина.

Но такая Россия "гегемону" мешает, она ему не нужна, в этом и кроется причина, по которой Запад и дальше будет демонизировать Путина, изображая его лидером "империи зла". А мировое сообщество продолжит всему этому верить, в то время как западные режиссёры, устроив "цветные революции" по периметру российских границ, теперь надеются принести свою "демократию" к нам со словами "ничто так не вдохновляет, как люди, вышедшие на улицы с требованием свободы, и ничто так не пугает диктаторов, которым они бросают вызов. Путин должен бояться". А дальше что? Снова разрушенная и безвольная Россия? Да, вот такая она и нужна Западу. Но нужно ли это нам?