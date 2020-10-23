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"Ужасные последствия": выборы в США обернутся гражданской войной
23 октября 2020, 20:45 • 34 • Политика
Антироссийские высказывания кандидатов в президенты не стоит воспринимать всерьез, считает политолог
Выборы в Соединенных Штатах, которые пройдут 3 ноября, обернутся ужасными катаклизмами. И дело вовсе не в антироссийских заявлениях Дональда Трампа и Джо Байдена – страна стоит на пороге гражданской войны. Таким прогнозом поделился политолог Рафаэль Ордуханян.
Во время последних дебатов американский лидер обвинил своего соперника в том, что он брал деньги у России. Ордуханян считает: на эти "глупые" заявления даже не стоит обращать внимания.
"И тот, и другой кандидат разыгрывают русофобскую карту".
А вот то, что политики не собираются принимать решение избирательной комиссии не в свою пользу, вызывает беспокойство, считает эксперт. По его мнению, слова кандидатов в президенты вообще не должны восприниматься всерьез – проблема сейчас заключается в шатком положении мирного трансфера власти.
"Мы должны ожидать с вами самых ужасных последствий от всего этого",
– сказал Ордуханян в беседе с телеканалом "360". Он добавил, что победа Байдена – "продолжение бардака" с массовыми беспорядками и насилием, однако процесс уже запущен, и к катаклизмам внутри США нужно быть готовым.
Относительно исхода голосования Ордуханян согласен со своим западным коллегой. Политолог тоже считает, что победу одержит Трамп.
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