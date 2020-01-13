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«Ужасное прошлое»: как власти США объясняют убийство Сулеймани
13 января 2020, 21:24 • 83 • В мире
Атаки на американские объекты, которые якобы готовил иранский генерал Касем Сулеймани, были «неотвратимы», заявил Дональд Трамп. Он также отметил, что это «не имеет значения, учитывая ужасное прошлое» экс-руководителя КСИР, убитого в результате авиаудара ВВС США. Таким образом глава Белого дома отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения американских чиновников о том, что у Вашингтона не было сведений, подтверждающих намерения Тегерана «напасть» на четыре посольства Соединённых Штатов. Именно этим «фактом» Трамп ранее оправдывал операцию против Сулеймани. По мнению экспертов, высокопоставленные лица в правительстве США пытаются снять с себя ответственность за этот инцидент, который привёл к обострению ситуации на Ближнем Востоке.
AFP © Atta Kenare
Власти США провели операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, не обладая конкретными доказательствами того, что Тегеран якобы собирался организовать нападения на четыре американских посольства, в том числе в Багдаде.
Напомним, генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) был убит 3 января в результате удара американского БПЛА по аэропорту Багдада. Через неделю, 10 января, Дональд Трамп заявил, что Иран якобы планировал нападение сразу на четыре диппредставительства США, одно из которых находится в Багдаде. Где расположены остальные посольства, глава Белого дома уточнять не стал.
Однако 12 января в эфире передачи канала CBS Face the Nation министр обороны Марк Эспер заявил, что не видел никаких «конкретных доказательств», которые подтверждали бы слова Трампа.
«Доказательств касательно четырёх посольств я не видел. Я имею в виду, что моё мнение совпало с мнением президента: я полагал, что на наши посольства собирались напасть» — так министр обороны Марк Эспер ответил на вопрос журналистов CBS о причине устранения генерала Сулеймани.
В то же время советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен в эфире передачи Fox News Sunday тоже не смог прямо подтвердить слова Трампа о четырёх дипмиссиях, однако отметил, что заявление президента «соответствует» данным, которые имелись у американских спецслужб.
«Слова президента соответствуют нашим данным. Мы получили убедительные разведданные, указывающие на то, что иранцы намеревались убивать и калечить американцев на территории американских объектов в регионе», — заявил О'Брайен.
При этом советник президента по нацбезопасности добавил, что даже при наличии у США «отменных разведданных» сложно «с точностью определить, какие объекты могут стать целями». Однако О'Брайен подтвердил, что у США якобы были основания полагать, что иранцы могли напасть на «посольства как минимум в четырёх странах».
Между тем Трамп уже отреагировал на эти сообщения в СМИ.
«Лживые СМИ и их партнёры-демократы усиленно работают над тем, чтобы определить, были ли «неотвратимыми» будущие нападения со стороны террориста Сулеймани, а также было ли согласие внутри моей команды. Ответ на оба вопроса — твёрдое «да». Но и это на самом деле не имеет значения, учитывая его ужасное прошлое», — написал Трамп в Twitter.
Руководители Пентагона и служб нацбезопасности не хотят брать на себя ответственность за весьма спорный шаг как с внешней, так и с внутриполитической точки зрения, отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
«Сейчас руководители многих ведомств США пытаются занимать сдержанно-нейтральную позицию, чтобы не оказаться виноватыми. Вашингтон рассматривал Иран в качестве врага, а Сулеймани — как олицетворение вражеского отношения, поскольку иранский генерал занимался разведывательными, специальными операциями, распространял влияние Ирана в Йемене, Сирии и других странах. Трамп мог пойти на его ликвидацию исключительно с точки зрения внутриполитических соображений. Уничтожив Аль-Багдади, он преподнёс это как великолепную операцию, стремясь представить себя героем. Он рассчитывает, что уничтожение одного врага Америки поднимет его рейтинг, а о последствиях он не задумывался», — отметил политолог.
Возражения конгресса
Незадолго до того, как Дональд Трамп озвучил прессе версию о подготавливаемом Сулемайни «нападении» на четыре американские дипмиссии, конгресс США принял резолюцию об ограничении военных полномочий президента на ведение войны с Ираном без соответствующего разрешения законодателей. В поддержку документа выступили 224 конгрессмена, ещё 194 высказались против. После этого резолюция была направлена на рассмотрение в сенат.
Однако этим возражения американских парламентариев против действий Белого дома не ограничились. После принятия резолюции целый ряд политиков заявили, что не верят в заявленную администрацией Трампа причину устранения иранского генерала, которая привела к обострению ситуации в регионе.
12 января сенаторы Тим Кейн и Майк Ли сообщили, что в ходе состоявшегося на прошлой неделе брифинга они не получили никакой информации относительно возможных угроз для четырёх посольств США.
«Я присутствовал на закрытом брифинге, поскольку вхожу в состав комитета по вооружённым силам, а также комитета по международным отношениям. На том брифинге нам такого не говорили, и предположений о наличии угрозы для нескольких посольств не звучало», — заявил Кейн в эфире передачи Face the Nation на канале CBS.
Ещё дальше пошёл конгрессмен Джастин Амаш, который не исключил, что слова Трампа о четырёх посольствах — «полный вымысел».
«Администрация не предоставила конгрессу доказательств даже по одному из посольств. Заявление о четырёх посольствах кажется полным вымыслом. Насчёт всего этого не предоставлено и доказательств непосредственной угрозы, наличие которой является необходимым условием для принятия мер без одобрения конгресса», — написал Амаш в своём Twitter.
Юрий Рогулёв отметил, что с точки зрения принятия военных решений в США существует определённая «неразбериха» поскольку есть несколько законодательных механизмов, которые регламентируют ведение боевых действий и специальных операций американскими военными. Для использования Вооружённых сил США за рубежом президенту требуется одобрение конгресса, однако из этого правила есть огромное количество исключений и поправок, поэтому последние несколько администраций этому правилу практически не следуют, пояснил эксперт.
«В данном случае речь не идёт о войне, поэтому одобрение конгресса президенту не требуется. Теперь палата представителей приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа в отношении Ирана, однако эта резолюция носит рекомендательный характер», — пояснил политолог.
Стоит отметить, что администрация Трампа оправдала операцию тем, что она проходила в рамках американского военного присутствия в Ираке, которое уже было одобрено конгрессом в 2002 году.
Ближневосточный кризис
Убийство Сулемайни привело к очередному обострению обстановки на Ближнем Востоке. Вскоре после гибели генерала парламент Ирака проголосовал за то, чтобы все иностранные войска покинули страну, однако в Вашингтоне заявили, что американские вооружённые силы останутся на своих позициях.
В ночь на 8 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по военным объектам Соединённых Штатов в Ираке, назвав это акцией возмездия за убийство Сулемайни. При этом атака обошлась без жертв и серьёзных разрушений. Тегеран заранее предупредил иракскую сторону. Та, как пишут СМИ, в свою очередь, успела передать сообщение о готовящемся ракетном ударе американским военным.
Тем не менее эскалация конфликта между США и Ираном стала причиной трагедии — рано утром 8 января потерпел крушение лайнер «Международных авиалиний Украины», совершавший вылет из аэропорта Тегерана. Жертвами катастрофы стали 176 человек, подавляющее большинство погибших — граждане Ирана и Канады.
11 января власти ИРИ заявили, что расчёт зенитного ракетного комплекса по ошибке принял украинский самолёт за крылатую ракету — иранские силы ПВО находились в состоянии высшей боевой готовности из-за угроз Трампа уничтожить 52 объекта на территории страны.
Несмотря на то, что убийство иранского военачальника действительно привело к обострению ситуации в регионе, ожидать дальнейшей эскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном не стоит, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.
«Ликвидация Сулеймани — это разовая агитационная акция. Ввязываться в широкомасштабную военную кампанию, результатом которой будет поток цинковых гробов под звездно-полосатым флагом, Трампу хотелось бы меньше всего, потому что это подорвёт его шансы на переизбрание в нынешнем году», — отметил Батюк в разговоре с RT.
В свою очередь, Юрий Рогулёв добавил, что полномасштабный конфликт с Ираном не по карману администрации Дональда Трампа.
«Иран — это большое и мощное государство, которое имеет регулярную армию, военно-воздушные силы, ракетные войска, военно-морской и подводный флот, соответственно, широкомасштабная война принесёт большие потери, на что Вашингтон не пойдёт», — заключил эксперт.
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