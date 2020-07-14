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Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
14 июля 2020, 10:07 • 190 • В мире
Журналист и политолог из Германии Александр Сосновский разобрал безумный материал влиятельной (709 тыс. читателей) немецкой ежедневной газеты WELT.
«Мифы, фейки, лживый перевод, переворачивание фактов и откровенное вранье представлены как откровения о русской душе. Решил выбрать и перевести для вас, коллеги, несколько наиболее интересных „откровений”. Комментариев почти не даю, делайте сами».
WELT: «Пьем с утра до утра…»
Мифы, фейки, лживый перевод, переворачивание фактов и откровенное вранье представлены как откровения о русской душе.
Решил выбрать и перевести для вас, коллеги, несколько наиболее интересных «откровений». Комментариев почти не даю, делайте сами.
«1. Степка Разин доказал, что он не слуга персидского шаха Сулеймана.
«Волга, Волга, мать Отечества», — поется в популярной балладе донских казаков, и это вызывает ассоциации с выражением «Водка, водка — мать отечества» (перевод слов «мать родная» звучит как «Мать Отечества», что кардинально меняет и смысл, и эмоциональное содержание фразы).
2. Водка «Горбачев», «Борис Ельцин», «Медведев», «Сталинская», «Иван Грозный», «Романов» — этот богатый набор имен всегда напоминает о «широкой русской душе».
Если вы не ослеплены блеском старых и новых царей, это напоминает вам и о несчастной русской судьбе. Поэтому уже много столетий принято говорить: «Бог помогает иногда. Водка — всегда».
3. Россия — холодная, а водка греет.
4. Князь Владимир в 988 году сказал: «Выпивка — это радость для русских. Без выпивки мы не выживем» (спрошу у авторов про первоисточник — это князь в своем блоге написал?).
5. Водка, как считают многие ученые, это первое русское слово, которое нашло свое применение в западных языках. И узнали это слово (на западе) задолго до слов «тройка», «погром» и особенно «ГУЛАГ».
6. После поражения России в 1905 году, в войне с Японией, один немецкий репортер написал: «Кто победил русских? Спросите иностранцев — это были не японцы. Это был алкоголь, алкоголь, алкоголь».
7. Похожая ситуация была в зимней войне Сталина против Финляндии. Десять миллионов литров были розданы солдатам. Война была проиграна несмотря на то, что финнов было меньше и Сталин не смог завоевать всю Финляндию, как это было обговорено в пакте Гитлера-Сталина.
8. Мужчина тот, кто умеет пить. Кто не пьет — тот слабак. Кто отказывается от алкоголя, того подозревают в нелояльности к государству и церкви.
9. «Жить в России и не пить — значит быть не патриотичным, антигосударственным и не настоящим», — заявил один ведущий детской телевизионной программы.
10. «Было слово. И слово сказал Бог. И это слово — водка».
Вот так. Пьем с утра до утра, войны проигрываем, словарь слов только «водкой» и ограничен. А вы говорите: балет, музыка, литература!
Пойду-ка налью себе рюмашку — душа просит для очищения от грязи.
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