Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России

• 190 • В мире

Журналист и политолог из Германии Александр Сосновский разобрал безумный материал влиятельной (709 тыс. читателей) немецкой ежедневной газеты WELT.​

«Мифы, фейки, лживый перевод, переворачивание фактов и откровенное вранье представлены как откровения о русской душе. Решил выбрать и перевести для вас, коллеги, несколько наиболее интересных „откровений”. Комментариев почти не даю, делайте сами».

WELT: «Пьем с утра до утра…»

«В водочном угаре Россия проигрывала даже войны», — пишет, в прямо-таки программной статье, газета WELT. Не мог остановиться и прочитал статью на одном дыхании, узнав для себя, человека немного понимающего и в русской истории, и в водке, много нового.

Мифы, фейки, лживый перевод, переворачивание фактов и откровенное вранье представлены как откровения о русской душе.

Решил выбрать и перевести для вас, коллеги, несколько наиболее интересных «откровений». Комментариев почти не даю, делайте сами.

«1. Степка Разин доказал, что он не слуга персидского шаха Сулеймана.

«Волга, Волга, мать Отечества», — поется в популярной балладе донских казаков, и это вызывает ассоциации с выражением «Водка, водка — мать отечества» (перевод слов «мать родная» звучит как «Мать Отечества», что кардинально меняет и смысл, и эмоциональное содержание фразы).

2. Водка «Горбачев», «Борис Ельцин», «Медведев», «Сталинская», «Иван Грозный», «Романов» — этот богатый набор имен всегда напоминает о «широкой русской душе».

Если вы не ослеплены блеском старых и новых царей, это напоминает вам и о несчастной русской судьбе. Поэтому уже много столетий принято говорить: «Бог помогает иногда. Водка — всегда».

3. Россия — холодная, а водка греет.

4. Князь Владимир в 988 году сказал: «Выпивка — это радость для русских. Без выпивки мы не выживем» (спрошу у авторов про первоисточник — это князь в своем блоге написал?).

5. Водка, как считают многие ученые, это первое русское слово, которое нашло свое применение в западных языках. И узнали это слово (на западе) задолго до слов «тройка», «погром» и особенно «ГУЛАГ».

6. После поражения России в 1905 году, в войне с Японией, один немецкий репортер написал: «Кто победил русских? Спросите иностранцев — это были не японцы. Это был алкоголь, алкоголь, алкоголь».

7. Похожая ситуация была в зимней войне Сталина против Финляндии. Десять миллионов литров были розданы солдатам. Война была проиграна несмотря на то, что финнов было меньше и Сталин не смог завоевать всю Финляндию, как это было обговорено в пакте Гитлера-Сталина.

8. Мужчина тот, кто умеет пить. Кто не пьет — тот слабак. Кто отказывается от алкоголя, того подозревают в нелояльности к государству и церкви.

9. «Жить в России и не пить — значит быть не патриотичным, антигосударственным и не настоящим», — заявил один ведущий детской телевизионной программы.

10. «Было слово. И слово сказал Бог. И это слово — водка».

Вот так. Пьем с утра до утра, войны проигрываем, словарь слов только «водкой» и ограничен. А вы говорите: балет, музыка, литература!

Пойду-ка налью себе рюмашку — душа просит для очищения от грязи.

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