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"Ужасающее понимание права": в Австрии отреагировали на "проклятие" главы Турции

18 мая 2021, 15:45  •  25 • Политика
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Турецкого посла вызвали на ковер
В австрийском внешнеполитическом ведомстве высказались по поводу проклятий, которые обрушил на правительство Австрии президент Турции Реджеп Эрдоган. Как отметил глава министерства Александер Шалленберг, вместо агрессивных высказываний, турецкому президенту следовало бы внести свой вклад в стабилизацию ситуации между Израилем и Палестиной.
Конфликт разразился после того, как Австрия в знак поддержки Израиля подняла флаги еврейского государства на федеральных ведомствах. Занявший сторону палестинцев Эрдоган резко осудил Вену и заявил, что проклинает австрийское правительство.
В ответ на этот выпад европейский министр подчеркнул, что ближневосточный конфликт "с пеной у рта" разрешить не удастся. Шалленберг напомнил, что в Австрии палестинскую организацию ХАМАС считают террористической.
Австриец также отметил, что такого рода эмоциональные и агрессивные заявления в очередной раз демонстрируют "ужасающее понимание права", которое царствует в Турции.
Австрийский МИД вызвал турецкого посла для детального разъяснения позиции этого европейского государства, пишет РИА "Новости".
К слову, недавно Эрдоган раскритиковал американского лидера Джо Байдена за военное сотрудничество с Тель-Авивом. На руках президента США кровь палестинцев, объявил турецкий лидер.

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