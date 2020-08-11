«Ужас России»: ядерный кулак Украины и страшные ракеты для погружения РФ в средние века

Украинские стратеги продолжают разрабатывать план по уничтожению России. Они не скрывают своего агрессивного настроя и продолжают размышлять на безумную тему, как поставить Москву на колени. Один из таких экспертов предложил аж несколько шизофренических способов, по которым можно пробовать ставить диагноз киевской политической элите.Позиционирующий себя военным экспертом Максим Кухар предложил завалить Россию ядерным мусором. По его словам, можно использовать советские РДС-10 и начинить их ядерными отходами. Украинец отметил, что с помощью этого «ядерного кулака» Киев сможет сдержать врага от наступления или представлять угрозу при иных действиях.Согласно другому сценарию, украинской стороне следует создать несколько крылатых ракет ближней и средней дальности, аналогично тем, что используются на американских эсминцах.«Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века», — сказал Кухар.Третий и четвертый вариант развития событий подразумевают под собой, по мнению украинского стратега, усиление Вооруженных сил Украины и вхождение государства в антироссийские блоки. Такие, например, как Североатлантический альянс.Максим Кухар не скрывает, что на реализацию его предложений необходимо несколько десятков миллионов долларов. Вот только откуда Киев возьмет миллионы на усиление армии — вопрос. Тем более, что вот уже несколько лет Украина «модернизирует» армию, а она все остается слабой.Что же касается вхождения в какие-либо альянсы, то время наглядно продемонстрировало, что эти мечты неосуществимы. Киев манят «морковкой», но никто не желает принимать в то же НАТО бедную и неразвитую страну.