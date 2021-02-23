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Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Украина

23 февраля 2021, 09:50  •  44 • Украина

Известный одесский журналист Юрий Ткачёв, много лет поддерживающий Донбасс, прокомментировал введенные сегодня СНБО Украины санкции и возможность обострения ситуации на Донбассе.

«Ключевой вопрос, который очень всех беспокоит, это возможность обострения на Донбассе. Я в этом отношении более или менее оптимистичен. Хотя это смотря с какой стороны посмотреть.

Инсайдов у меня нет, только открытые данные и логика. И она говорит следующее.

На полноценные маневренные военные действия осталось недели три. Потом оттепель, распутица, маневренно воевать проблемно станет где-то до конца апреля.

Никто не станет заранее нагнетать напряжённость (а публичные заседания СНБО с обсуждением военных вопросов — это как раз оно) за два-три месяца до начала военной кампании. Никто так не делает — хоть Грузию-2008 вспомните, хоть Карабах-2020. Там о наличии планов по эскалации все (в смысле, массовая аудитория) узнала после начала эскалации. Исключение: вторая фаза войны в Донбассе зимы 2014/2015. Но там была своя специфика, и опять же, обострение пришлось на классическую военную пору, т. е. декабрь–январь-февраль.

Так что думаю что тут всё-таки во многом информационный шум. В том числе и для того, чтобы отвлечь внимание от трэша, который Нелох и команда творят во внутриполитической области. Отвлечь население войной — у Порошенко сработало, а Зе ничем не отличается.

Но воевать всерьёз опасаются (и правильно делают), так что будет некая имитация. Вполне, впрочем, кровопролитная и разрушительная. Но, вероятно, в виде позиционных сражений и очередных стычек в серых зонах. То есть, не ужасный конец, а ужас без конца.

Что делает происходящее тем более бессмысленным: такие стычки не рождают разрешения конфликта и ситуаций, в которых та или иная сторона вынуждена будет пойти на уступки. Смерти (как военных с обеих сторон, так и гражданских) и разрушения будут напрасны.

Но тот же Порошенко совершенно не стеснялся загубить десяток-сотню украинских военных ради пиара. С чего бы это делать Зеленскому, который от Порошенко отличается только фамилией и наличием (степенью) алкоголизма?

Самое же печальное в этом, что Зеленский образца 2018-2019 (Голобородько IRL) года был совершенно прав насчёт „просто надо перестать стрелять“: опыт последнего перемирия показал, что Украина может прекратить войну на Донбассе одним политическим решением. И когда это надо было перед выборами, это произошло. Но теперь выборы прошли, задачи поменялись, мир не в тренде, а Голобородько вынужден уступить Порошенко 2.0».

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