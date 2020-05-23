Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Аналитика

Ужалить "Роснефть" побольнее: Госдеп пытается, но не поспевает

23 мая 2020, 06:55  •  145 • Аналитика
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Связи и отношения, которые нужно найти и разрушить. Именно этим озабочены в Белом доме сейчас некоторые сотрудники. Это лица, отвечающие за деструктивную политику, способную внести разлад в экономические договоренности между любыми партнерами. В качестве мишени выбрана деловая связка России и Венесуэлы.
И США по-прежнему полны решимости свести на нет эти отношения. Вашингтон не снимет санкции с компании Rosneft Trading, если любые связи между венесуэльскими властями и "Роснефтью" будут продолжаться, заявила журналистам помощник замгоссекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.
В эпоху постправды и фейк-реальности некоторым участникам большой политической игры доказательств уже давно не нужно, от слова "совсем". Кто-то в Западном полушарии даже и не делает вид, что озабочен их поиском. Все это иллюстрирует г-жа Филипетти. Она говорит, что Вашингтон может рассмотреть введение дополнительных санкций против других организаций, которые вступают в новые отношения с режимом Мадуро. Об этом дипломат сказала, отвечая на вопрос о том, могут ли США рассмотреть вопрос снятия санкций с Rosneft Trading после того, как "Росзарубежнефть" купила у нее венесуэльские активы.
В конце марта правительство РФ учредило компанию "Росзарубежнефть", в тот же день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле через Rosneft Trading. Также было объявлено о продаже всех венесуэльских активов дочки российской госкомпании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. То есть "Роснефть" получила на баланс одного из своих стопроцентных дочерних обществ почти десятую часть собственных ценных бумаг. Была выбрана наиболее простая и быстрая схема, из которой стало очевидно, что "Роснефть" больше не сотрудничает с венесуэльским режимом. Формально цель достигнута.
Вместе с тем подсанкционная Rosneft Trading уже не ведет никакой деятельности в Венесуэле, а ограничения в отношении нее, наложенные США, как мы понимаем, все еще действуют. Получается, что неповоротливая махина Госдепа, со всеми отделами по Центральной и Южной Америки и отдельно по Кубе и Венесуэле, просто не поспевает за реалиями. Хотя отчаянно пытается и грозит всем.
Впрочем, также понятно, что Вашингтон никогда не откажется ударить побольнее по действующему законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и экономическим партнерам страны. Равно как и не оставит своей цели физического устранения Мадуро, чтобы поставить "своего" и послушного Хуана Гуйадо, который обеспечил бы отъем у Каракаса крупнейшей компании страны Petroleos deVenezuela SA (PDVSA) и принадлежащих ей месторождений. Пусть пока почти и не работающих и не всегда рентабельных. И тут никак нельзя забывать про то, что американские нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива "заточены" под венесуэльскую тяжелую нефть. Соединить все это воедино, но уже без Венесуэлы – голубая мечта американских нефтяников.
Венесуэла по-прежнему находится под серьезными санкциями США, занимая так же, как и до санкций, первое место в мире по запасам нефти. Впрочем, добывать венесуэльскую нефть сейчас при нынешней конъюнктуре мирового рынка невыгодно. Поэтому наверняка активы теперь уже "Росзарубежнефти" в этой южноамериканской стране будут заморожены. До лучших времен.
Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik
Радио Sputnik – самая цитируемая радиостанция России. Будьте с нами в Telegram и Яндекс.Дзен.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 10:55
Золото партии
22 мая 2020, 07:55
"Немыслимое": как Запад хотел начать Третью мировую сразу после Второй
22 мая 2020, 11:55
Самоубийственная русофобия: как погиб американский супермилитарист
22 мая 2020, 08:55
Новая РЛС 59Н6-ТЕ: что собой представляет и какие страны могут её купить
22 мая 2020, 12:55
20 лет у руля: как хвалили и ругали Владимира Путина за это время
22 мая 2020, 11:55
"Германия ослабляет альянс". Перевезут ли США ядерное оружие в Польшу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 09:55
Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»
21 мая 2020, 13:55
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали истерику у местных
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
21 мая 2020, 01:55
"Ведёт себя как дурачок. Или придуривается": Политолог дал оценку году правления Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.