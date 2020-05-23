Ужалить "Роснефть" побольнее: Госдеп пытается, но не поспевает

Связи и отношения, которые нужно найти и разрушить. Именно этим озабочены в Белом доме сейчас некоторые сотрудники. Это лица, отвечающие за деструктивную политику, способную внести разлад в экономические договоренности между любыми партнерами. В качестве мишени выбрана деловая связка России и Венесуэлы.

И США по-прежнему полны решимости свести на нет эти отношения. Вашингтон не снимет санкции с компании Rosneft Trading, если любые связи между венесуэльскими властями и "Роснефтью" будут продолжаться, заявила журналистам помощник замгоссекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.

В эпоху постправды и фейк-реальности некоторым участникам большой политической игры доказательств уже давно не нужно, от слова "совсем". Кто-то в Западном полушарии даже и не делает вид, что озабочен их поиском. Все это иллюстрирует г-жа Филипетти. Она говорит, что Вашингтон может рассмотреть введение дополнительных санкций против других организаций, которые вступают в новые отношения с режимом Мадуро. Об этом дипломат сказала, отвечая на вопрос о том, могут ли США рассмотреть вопрос снятия санкций с Rosneft Trading после того, как "Росзарубежнефть" купила у нее венесуэльские активы.

В конце марта правительство РФ учредило компанию "Росзарубежнефть", в тот же день, когда "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле через Rosneft Trading. Также было объявлено о продаже всех венесуэльских активов дочки российской госкомпании, на 100% принадлежащей правительству России, в обмен на 9,6% собственных акций. То есть "Роснефть" получила на баланс одного из своих стопроцентных дочерних обществ почти десятую часть собственных ценных бумаг. Была выбрана наиболее простая и быстрая схема, из которой стало очевидно, что "Роснефть" больше не сотрудничает с венесуэльским режимом. Формально цель достигнута.

Вместе с тем подсанкционная Rosneft Trading уже не ведет никакой деятельности в Венесуэле, а ограничения в отношении нее, наложенные США, как мы понимаем, все еще действуют. Получается, что неповоротливая махина Госдепа, со всеми отделами по Центральной и Южной Америки и отдельно по Кубе и Венесуэле, просто не поспевает за реалиями. Хотя отчаянно пытается и грозит всем.

Впрочем, также понятно, что Вашингтон никогда не откажется ударить побольнее по действующему законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и экономическим партнерам страны. Равно как и не оставит своей цели физического устранения Мадуро, чтобы поставить "своего" и послушного Хуана Гуйадо, который обеспечил бы отъем у Каракаса крупнейшей компании страны Petroleos deVenezuela SA (PDVSA) и принадлежащих ей месторождений. Пусть пока почти и не работающих и не всегда рентабельных. И тут никак нельзя забывать про то, что американские нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива "заточены" под венесуэльскую тяжелую нефть. Соединить все это воедино, но уже без Венесуэлы – голубая мечта американских нефтяников.

Венесуэла по-прежнему находится под серьезными санкциями США, занимая так же, как и до санкций, первое место в мире по запасам нефти. Впрочем, добывать венесуэльскую нефть сейчас при нынешней конъюнктуре мирового рынка невыгодно. Поэтому наверняка активы теперь уже "Росзарубежнефти" в этой южноамериканской стране будут заморожены. До лучших времен.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik