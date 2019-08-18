Уж в армию невтерпёж: Взятка как способ попасть в строй

Автор:

Покровский Александр

Министерство обороны России выступило с инициативой несколько подправить закон «О воинской обязанности и военной службе». Поправки нацелены на то, чтобы военные специалисты могли перепроверять заключения гражданских врачей о неспособности того или иного призывника служить в армии. Это должно помочь в борьбе с врачами, освобождающими молодых людей от службы. За мзду малую, разумеется.

Поправки хитры и, на первый взгляд, многие лазейки действительно закрывают. Призывников будут не «осматривать», как прежде, а «освидетельствовать». То есть обследовать по-настоящему, с выдачей ответственного медицинского заключения.

Фото: De Visu / Shutterstock.com

Но даже если признают кого-то негодным к службе, это ещё не конец мытарствам уклониста. Таких призывников будут направлять в больницы «для оказания помощи». Если помощь поможет и здоровье оздоровится, то счастливца призовут в армию. Если болезнь окажется неизлечимо хронической, то тогда и будет оформлено окончательное освобождение от службы.

Но, правда, и не всякая работа и карьера потом будет возможна при хроническом заболевании…

А другие так хотят в армию, что тюрьмой не запугаешь!

Но Россия – страна контрастов. Рядом с новой инициативой Минобороны против уклонистов в ней соседствует развеселившая недавно полстраны история, где оказались приговорены к лишению свободы родители, которые за взятку хотели… отправить сына в армию.

Нет, посадили покамест условно. Но три года лишения свободы и в этом случае остаются тремя годами угрозы такового лишения. И раз папа (по другим данным, отчим) призывника – не Навальный, для него условный срок может обернуться реальным при самом малейшем нарушении. Хоть правил дорожного движения.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил на три года и папу/отчима, и маму. Пять лет общего режима получил и майор по фамилии Жихарев, который потребовал от родителей 250 тысяч. За то, чтобы сын несчастных мог попасть в армию!

Пару лет назад Царьград сообщал уже о том, что впервые за последние, наверное, лет 50, а то и 70, приток желающих служить в ВС России превысил кадровые потребности Вооружённых сил! По конкурсу стали в армию набирать! Дожили!

И вот теперь – закономерное развитие ситуации. Где конкурс, там и попытки повысить свои или своего отпрыска шансы различными средствами. В том числе и денежными. Это мы знаем по вузам. Но всё же одно дело – присевший на нары доцент или даже профессор, который за мзду малую воспылал желанием поспоспешествовать молодому человеку или девушке загрызть гранит науки. И совсем другое – взятка за то, чтобы сынок, фигурально говоря, научился портянки наворачивать! Армия, от которой ещё в 1980-е и 1990-е годы считалось честью и доблестью откосить, сравнялась, что ли, по привлекательности с университетом?

А почему бы и нет?

Подробностей о том, с чего родители так воспылали к армии, Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сообщившая об этом случае, не даёт. Из сообщений прессы тоже не всё вполне ясно. Вроде бы мальчик запросился на службу по контракту с позиции лейтенанта запаса, который «только что окончил обучение». Если это правда, а он действительно отправился служить, то значит, получил высшее образование с прохождением военной кафедры. Что может после этого заставить проситься в армию «пиджаком», да ещё так жарко, что родные 250 тысяч на это не пожалели, не слишком понятно. Не слыхать было, чтобы армия от обученных лейтенантов отбивалась, да ещё со специальностью по высшему образованию.

Фото: De Visu / Shutterstock.com

Те, кто с армией дело близко имеют, не исключают простой и банальной причины «по залёту». Это когда возникает какая-то не на очень тяжёлую статью, но всё же ссора гражданина с законом, то таких и в прежние годы прятали от острых клыков Фемиды за ворота военных городков. А там всё или как-то само рассасывалось, или срок давности проходил, или же служители суровой дамы считали, что два года в зелёной гимнастёрке вполне заменяют до трёх лет в чёрной робе.

Не смеем утверждать, что в данном случае, а началось всё в 2015 году, было нечто подобное. Как уже сказано, нет таких данных. Наоборот, судя по материалам в СМИ, парень ничего о незаконных действиях родичей не знал и служил вроде как сам по себе. Но в данном случае интереснее именно другое – готовность к риску надеть чёрное из-за желания одеть сына в зелёное. Ну, или камуфляжное.

И это ведь не единственный случай! Время от времени всплывают сообщения, что там или там кто-то пытается дать взятку, чтобы пойти служить в армию. И если раньше майоров из военкоматов сажали за то, что они помогали от армии откосить, то теперь бедняги палятся на том, что помогают отслужить! Прямо будто мёдом намазано в нынешних Вооружённых силах!

Служба мёдом показалась…

На самом деле удивляться подобным случаям уже не стоит. Совсем недавно в Царьграде обсуждалось решение Министерства обороны и президента повысить денежное довольствие военнослужащим, замещающим первичные воинские должности рядового состава, «в том числе должностные оклады с первого по четвёртый тарифный разряд».

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

И надо сказать, мы тогда ошиблись. Правда, в приятную сторону. Вместе с известным военным экспертом, военным обозревателем ТАСС Виктором Литовкиным предположили, что довольствие солдатам, а это именно «солдатские» тарифные разряды, повысят вряд ли больше чем на 10 процентов. Оказалось, нет – повысили аж вполовину! На 50 процентов. А это уже бойцов самых первых специальностей – стрелков, маскировщиков, дорожников – делает вполне хорошо зарабатывающими людьми по меркам многих российских регионов: они должны будут в месяц расписываться не меньше чем за 15 тысяч рублей. И это только по тарифному плану, не считая надбавок и премий. Замкомвзвода выходит на 25 тысяч, старшина роты – где-то под 30.

Но в главном военный обозреватель ТАСС Литовкин был целиком прав:

Повышение окладов контрактникам напрямую поможет повышению боеспособности нашей армии. Если больше будет контрактников, значит, больше будет специалистов, значит, армия будет более профессиональная. Повысится общий авторитет военной службы в русской армии.

Хорошо это для армии? Да конечно! В конце концов, ведь и взятки – тоже своего рода индикатор общественной привлекательности…