Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

Уж мы их давили, давили: На какие кнопки на самом деле жмут депутаты Госдумы

29 апреля 2020, 13:10  •  86 • Политика
27 апреля – День Российского парламентаризма. Огромное конвейерное производство дополняет необъятную законодательную базу страны десятками новых и нужных законов – о создании единого цифрового реестра данных обо всех гражданах России и легальных мигрантах, о дистанционном голосовании на выборах и дистанционном сборе подписей под выборы, а также множеством законов в обеспечение конституционной реформы.
Автор:
Юрьев Дмитрий
Ну и – одновременно – происходит то, что СМИ потом называют: "В Государственной Думе запрещают мультиварку" (это значит, что депутат от "Хорошей партии наших" Авангард Судьбоносов в беседе с парламентской корреспонденткой в кулуарах буфета сказал, что он завтра (ик!) подаст законопроект о защите кухонных традиций и (ик!) запрете мультиварки. В частности, председатель комитета ГД по гражданскому обществу Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру, чтобы покарать телесериал "Зулейха открывает глаза" за оскорбление чувств верующих. А его заместитель по комитету Виталий Милонов потребовал попросту запретить телепоказ и сравнил Чулпан Хаматову с Ганнибалом Лектером.

Всемогущая власть, которой нет

Ничего удивительного: у российского парламентаризма всегда была диковинная судьба. В основе его две функции. Первая – Совет: обдумывание и обсуждение совместных решений (Боярская дума, Избранная Рада, Верховный Тайный Совет).
Вторая – Собрание: от общего сбора всех крестьян или мещан (сельский сход, вече) до съезда посланцев (депутатов) со всех концов земли (Земский собор). Воля, кодифицируемая в законах, и представительство народных интересов и чаяний.
После революции 1917 года, этого апофеоза идеологии парламентаризма ("Вся власть Учредительному собранию!"), и после разгона этого самого Учредительного собрания (под лозунгом "Вся власть – Советам!") отечественный парламентаризм достиг абсолютной символической победы: впервые в истории самоназвание органов народного представительства – Советы – стало не только характеристикой власти (советской власти), но и (непереводимым – Soviet) топонимом и этнонимом (Советский Союз, советский народ, советские люди), вытеснившим русскую (российскую) идентичность. Ну разве что слова "Россия" и "Советский Союз" (а не РСФСР) были синонимами.
А постсоветский – наш сегодняшний – парламентаризм прошёл извилистый путь от буйной оппозиционной вольницы середины 90-х до законоизготовительной фабрики силы, которую недобросовестные оппоненты язвительно (и чаще не по делу) обзывают, скажем так, разволновавшимся печатающим устройством.
После революции 1917 года лозунг "Вся власть – Советам!" стал символом новой власти. Фото: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"
В чём специфика парламентаризма именно русского? Наверное, в том, что первый русский законодательный орган, Государственная Дума, как и её исторические предшественники, был неразрывно сцеплен с институтом самодержавия. И впоследствии – несмотря на все конституционные новации – власть в СССР и в Российской Федерации осталась в каком-то смысле самодержавной, точнее – консолидированной. И формат представительства народных интересов в этом смысле всегда оставался и остаётся форматом более или менее эффективного контроля за властью как таковой (а не исполнительной или судебной), за единым политико-бюрократическим организмом, за властной вертикалью, какой бы она ни была – самодержавной, номенклатурной или суверенно-демократической.
Именно поэтому судьба русского парламентаризма до сих пор находится в неопределённом состоянии, в виде эдакого парламентаризма Шрёдингера: он одновременно и существует, развиваясь и возрастая на благо страны, и не существует, оставаясь фикцией и пиаровским муляжом, подрывающим российскую государственность. Ну и – как это принято в квантовой механике – может в любой момент перейти в определённое состояние и остаться в истории либо в одном, либо в другом качестве.

Будущее и Дума

18 лет "нового русского парламентаризма" прошли, как предыдущие 87, на быстрой перемотке. Всё началось с демократической "лихости" 90-х. За несколько лет общество начисто лишилось способности адекватно осознавать происходящее, трезво прогнозировать будущее, понимать информацию и делать объективные выводы. Это стало результатом утраты властью (во главе с Борисом Ельциным) способности общаться с народом честно, называть вещи своими именами. Вместо прежнего кумира – Статуи Свободы – над Россией была незримо воздвигнута Фигура Умолчания.
К 1999 году политсистема утратила управляемость. Государственная политика застопорилась. Обе стороны – и власть, и оппозиция – не видели в другой стороне ничего, кроме помехи и врага. Обе стороны претендовали на абсолютное знание – как надо.
Да, о легитимности, продуктивности и неподкупности депутатского корпуса в эпоху законопроекта о СРП и лоббистской активности Ходорковского вообще ходят легенды.
Кризис 1999 года напугал – всерьёз – всех. Проект самоспасения утопающих довелось в августе возглавить Владимиру Путину. Думские выборы 1999 года можно считать на сегодняшний день единственным случаем, когда призрачные надежды хотя бы на какое-то время остановить сползание в пропасть с помощью парламента выполнились и перевыполнились многократно. Образ "медведя" (кто в лесу хозяин?) полностью совпал с образом Путина, воспринятого как "президент последней надежды".
За 20 лет случилось многое. Меньше чем через год после убедительной и эффектной победы "Единой России" в 2003 году система власти в стране претерпела существенные изменения (говорят о "сентябрьской системе 2004 года"). Уже после парламентских выборов 2007 года можно было говорить о мобилизационном характере российского парламентаризма. Парламент – как и многие другие государственные институты – стал несущей конструкцией консолидированной системы власти. В такой системе, с учётом конкретной нашей специфики, две главные функции парламента – законотворческая и представительская – соединились в рамках института президентства. Президент был и остался главным источником государственной воли и, одновременно, главным общенародным посланцем (депутатом). А его аппарат (администрация) – интерфейсом взаимодействия со всем остальным парламентаризмом.
В такой ситуации парламентаризм приобрёл парадоксальный характер. Страна – и все её институты – находятся в состоянии непрекращающегося форс-мажора, в навязанных извне условиях игры (об этом Путин сказал ещё в 2007 году в Мюнхене). При этом количество и качество задач, которые ставятся сегодня перед законодательной ветвью власти, требуют не просто регулярной и объёмной, но прямо-таки поточно-конвейерной работы. Парламент становится прежде всего инструментом законообеспечительного процесса президентской политики.
Это – неизбежность, но и достаточно серьёзная угроза. Это – угроза исключения депутата из процессов "совета" и "обдумывания" и ещё более опасная угроза атрофии функции парламентского представительства.
Практика (не чуждая, например, партнёрам по Европарламенту) показывает:
Использование депутатов в качестве если не "взбесившегося принтера", то хотя бы мирного высокопроизводительного ксерокса может лишить их способностей и навыков работы с людьми, а главное – интерактивности в законотворческой работе. Внесение социально значимых законопроектов, разработанных "наверху", сразу на официальное рассмотрение парламента резко ослабляет позиции депутата не только как народного представителя, но и как представителя власти в её отношениях с избирателем. Неэтичное, некрасивое внесение законопроекта и бездарное, безжалостное его продавливание (вместо обсуждения) может на старте погубить репутацию важной для власти инициативы (см. казус пенсионной реформы).
Как будем выходить из карантина? Мишустин поставил чёткое условие Роспотребнадзору
Чрезмерная "ритуализация" законотворческой деятельности, её отключение от обратной связи с избирателем наносят ущерб устойчивости власти в целом. Но в отличие от форс-мажоров прошлого, наши проблемы связаны не с недееспособностью системы власти как таковой, а с той неформальной системой отбора (и отбраковки) кандидатов в депутаты, которую заклинило на "управляемости" и покорности депутатского корпуса, – и которая оказалась неспособной обеспечить устойчивость и сопротивляемость власти в целом, лишила парламентаризм его важнейшей системосберегающей функции.
Судьба русского парламентаризма до сих пор находится в неопределённом состоянии... Фото: Андрей Любимов / АГН "Москва"
Депутат-кнопкодав, депутат-громкоговоритель (или, как сейчас принято называть, озвучиватель), депутат, способный выступать с протестом или предложением только в случае предварительного согласования темы и каждого слова, – это попросту бомба огромной разрушительной силы, заложенная под государство.
А вот депутат-посланец, человек, который – по моему поручению и с учётом моих интересов – обсудит и примет (или не примет) важное для меня решение, депутат, который послушает меня и моих сограждан и, как наш народный представитель, будет, как свою, защищать нашу позицию, – такой человек сам по себе залог доброго будущего. Для парламентаризма и для России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



86
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
29 апреля 2020, 10:10
"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
29 апреля 2020, 02:10
«Главное – люди. Иной выбор неприемлем»
29 апреля 2020, 10:10
МИД Чехии уличили во вранье о российском дипломате
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2020, 15:10
Запоздалое разоблачение. Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
23 апреля 2020, 06:10
Лидер нации болен: назван новый хозяин ядерного чемодана (Telegram. Обзор)
26 апреля 2020, 06:10
Политические украинцы: как живущие на Украине русские воспринимают украинство
28 апреля 2020, 07:10
«Начавшиеся бунты в регионах могут разорвать Украину» – СБУшник
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
26 апреля 2020, 17:10
Кто получил "чёткий запрет" просить Россию о помощи даже в пандемию? Сенатор назвал страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.