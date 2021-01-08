|
Узелок на память Ирану? Американские бомбардировщики снова появились над Персидским заливом
08 января 2021, 20:00 • 60 • В мире
Военные самолёты США продолжают "дразнить" Тегеран своими пролётами над Персидским заливом. Как ранее уже заявляли в Пентагоне, таким образом США надеются "удержать Иран от необдуманных действий" - атак на американские объекты в этом регионе.
Как сообщают наблюдатели, два бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, вылетев с авиабазы Минот, направились в сторону Персидского залива.
Согласно недавним сообщениям Fox News, в американском военном ведомстве наблюдают тревожные признаки. Не исключено, что Тегеран готовит некие атаки, а их целью могут стать американские военные объекты. Источники в разведке передают, что Иран "затевает что-то сложное", поэтому угрозы "вполне реальны". Возможно, что цели, о которых идёт речь, расположены на территории Ирака, где до сих пор остаются американские интересы.
Таким образом, отправив В-52 к Персидскому заливу, американцы хотят "послать чёткий сигнал" Тегерану: мы готовы ответить на любые ваши действия. Незадолго до Нового года Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter сообщение следующего содержания:
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2021, 07:30
|
05 января 2021, 02:10
|
02 января 2021, 20:05
|
07 января 2021, 00:00
|
04 января 2021, 01:25
|
05 января 2021, 08:35
|
03 января 2021, 14:25