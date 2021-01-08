Узелок на память Ирану? Американские бомбардировщики снова появились над Персидским заливом

Как сообщают наблюдатели, два бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, вылетев с авиабазы Минот, направились в сторону Персидского залива.

Согласно недавним сообщениям Fox News, в американском военном ведомстве наблюдают тревожные признаки. Не исключено, что Тегеран готовит некие атаки, а их целью могут стать американские военные объекты. Источники в разведке передают, что Иран "затевает что-то сложное", поэтому угрозы "вполне реальны". Возможно, что цели, о которых идёт речь, расположены на территории Ирака, где до сих пор остаются американские интересы.

Таким образом, отправив В-52 к Персидскому заливу, американцы хотят "послать чёткий сигнал" Тегерану: мы готовы ответить на любые ваши действия. Незадолго до Нового года Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter сообщение следующего содержания: