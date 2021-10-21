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Узбекская журналистка заявила, что говорить на русском языке стыдно
21 октября 2021, 17:25 • 87 • Политика
Узбекская журналистка Анора Содикова полагает, что русскоязычные средства массовой информации ведут войну с Узбекистаном. И вообще говорить на русском языке стыдно.
Своё выступление на родном языке Анора опубликовала на личной странице в Facebook. Судя по сказанному, в мире журналистки Узбекистан находится чуть ли не в состоянии войны с Россией. Поэтому русский язык в стране следует если не запретить, то хотя бы ограничить. Причём существенно.
Чиновники должны говорить с населением или на узбекском, или на каракалпакском. Ну, в крайнем случае, на английском языке. Русский язык следует ликвидировать.
Просто удивительно, что, с одной стороны, Узбекистан присылает в Россию своих граждан для работы. А с другой - допускает подобные дискриминационные высказывания на своей территории. Ранее стало известно, что Россия амнистировала 158 тысяч граждан Узбекистана, совершивших преступления на нашей территории. И теперь они могут приехать в Россию работать. Кстати, депутат Госдумы Александр Бородай обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить это решение.
Добавим, более полной версией перевода этого скандального заявления журналистки делится журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".
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