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Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 03:20 • 54 • Политика
Анора Содыкова, раскритиковавшая чиновников в Узбекистане за использование русского языка, буквально месяц назад получила в США диплом об окончании программы по подготовке СМИ.
Узбекская журналистка Анора Содыкова, обрушившаяся с гневной речью на использование русского языка в её стране, обвинив наши СМИ фактически в информационной войне против Узбекистана, как выяснилось, буквально месяц назад вернулась из США, где прошла обучение для иностранных журналистов в структуре Госдепа.
Как значится в сертификате, выданном Содыковой, она "успешно завершила программу обучения лидерству и профессионального развития", организованную в Бюро Государственного департамента США по вопросам образования и культуры в сфере СМИ.
Фото "сертификата" опубликовала на своей странице в соцсети сама журналистка. Скриншот: facebook.com/anora.sodiqova
Собственно, риторика, прозвучавшая вскоре на каком-то мероприятии, где Содыковой дали выступить, получилась соответствующая тому, чему, видимо, её и научили:
- заявила журналистка.
Примечательно, что это случилось на фоне решения о массовой амнистии в России граждан Узбекистана, совершивших преступления в нашем государстве, которые теперь смогут пополнить и без того огромный миграционный поток, публикации табличек на узбекском в столичном метро и наборе персонала для подземки, способного на говорить на нём, а также выделении земель для представителей этой республики.
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