Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа

22 октября 2021, 03:20  •  54 • Политика
Анора Содыкова, раскритиковавшая чиновников в Узбекистане за использование русского языка, буквально месяц назад получила в США диплом об окончании программы по подготовке СМИ.
Узбекская журналистка Анора Содыкова, обрушившаяся с гневной речью на использование русского языка в её стране, обвинив наши СМИ фактически в информационной войне против Узбекистана, как выяснилось, буквально месяц назад вернулась из США, где прошла обучение для иностранных журналистов в структуре Госдепа.
Как значится в сертификате, выданном Содыковой, она "успешно завершила программу обучения лидерству и профессионального развития", организованную в Бюро Государственного департамента США по вопросам образования и культуры в сфере СМИ.
Фото "сертификата" опубликовала на своей странице в соцсети сама журналистка. Скриншот: facebook.com/anora.sodiqova
Собственно, риторика, прозвучавшая вскоре на каком-то мероприятии, где Содыковой дали выступить, получилась соответствующая тому, чему, видимо, её и научили:
Почему в то время, когда мы переживаем за узбекский язык, когда идут информационные войны с участием русскоязычной прессы, мы не критикуем подачу информации официальными лицами на русском языке? Я не могу этого понять. И молчать об этом — большая трусость. Стыдно нам должно быть! ...Мы становимся жертвой, мы уже привыкли к этому. А наши официальные лица никак не реагируют на такие нападки, наоборот, сглаживают и защищают вторую сторону,
- заявила журналистка.
Примечательно, что это случилось на фоне решения о массовой амнистии в России граждан Узбекистана, совершивших преступления в нашем государстве, которые теперь смогут пополнить и без того огромный миграционный поток, публикации табличек на узбекском в столичном метро и наборе персонала для подземки, способного на говорить на нём, а также выделении земель для представителей этой республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





54
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
21 октября 2021, 23:15
"Талибан"* может стать исключением из списка террористических организаций
21 октября 2021, 23:15
Украина всё ещё ждёт нападения России: В ВСУ призвали регионы готовиться
21 октября 2021, 23:15
Американский ответ русским гиперзвуковым ракетам задерживается. В США объяснили заминку
22 октября 2021, 01:00
МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 01:00
Валдайская речь Путина: Глава России предложил новую доктрину развития
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 14:50
Журналистке "Би-би-си", которая не сдержала слёз при высылке из России, дали шанс вернуться
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
17 октября 2021, 22:25
Ядерные ракеты США вывела из строя "потусторонняя" сила. Версия экс-капитана ВВС
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.