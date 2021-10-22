Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа

Анора Содыкова, раскритиковавшая чиновников в Узбекистане за использование русского языка, буквально месяц назад получила в США диплом об окончании программы по подготовке СМИ.

Узбекская журналистка Анора Содыкова, обрушившаяся с гневной речью на использование русского языка в её стране, обвинив наши СМИ фактически в информационной войне против Узбекистана, как выяснилось, буквально месяц назад вернулась из США, где прошла обучение для иностранных журналистов в структуре Госдепа.

Как значится в сертификате, выданном Содыковой, она "успешно завершила программу обучения лидерству и профессионального развития", организованную в Бюро Государственного департамента США по вопросам образования и культуры в сфере СМИ.

Фото "сертификата" опубликовала на своей странице в соцсети сама журналистка. Скриншот: facebook.com/anora.sodiqova

Собственно, риторика, прозвучавшая вскоре на каком-то мероприятии, где Содыковой дали выступить, получилась соответствующая тому, чему, видимо, её и научили:

Почему в то время, когда мы переживаем за узбекский язык, когда идут информационные войны с участием русскоязычной прессы, мы не критикуем подачу информации официальными лицами на русском языке? Я не могу этого понять. И молчать об этом — большая трусость. Стыдно нам должно быть! ...Мы становимся жертвой, мы уже привыкли к этому. А наши официальные лица никак не реагируют на такие нападки, наоборот, сглаживают и защищают вторую сторону,

- заявила журналистка.

Примечательно, что это случилось на фоне решения о массовой амнистии в России граждан Узбекистана, совершивших преступления в нашем государстве, которые теперь смогут пополнить и без того огромный миграционный поток, публикации табличек на узбекском в столичном метро и наборе персонала для подземки, способного на говорить на нём, а также выделении земель для представителей этой республики.