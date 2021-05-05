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Узбекистан упрекнули за подыгрывание туркам: "Флаг захватчика. Ишь"

05 мая 2021, 17:50  •  93 • Политика
Журналист Андрей Медведев в своём Telegram-канале упрекнул Узбекистан за подыгрывание туркам, прокомментировав концерт "Песни Победы" в Ташкенте. Он обратил внимание на то, что на сцене выступил "Хор Турецкого", а когда кто-то в толпе поднял флаг СССР, это сочли провокацией.
На днях в Ташкенте на площади Дружбы Народов прошёл концерт "Песни Победы". На то, что на сцене появился "Хор Турецкого" и SOPRANO, обратил внимание журналист Андрей Медведев. На площади были тысячи людей, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны. Пели военные песни, отметил Медведев в своём Telegram-канале.
"Так вот кто-то из зрителей поднял красный флаг. Советский. Реакция последовала тут же. Председатель фракции демократической партии "Миллий тикланиш", вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадыров назвал провокацией флаг СССР", - прокомментировал журналист.
Он напомнил, что недавно в Ташкенте проходила конференция, посвящённая Второй мировой, где было сказано много громких и красивых слов.
"Обещали взять под контроль истинную историю победы над фашизмом. Российский посол говорил о совместной защите исторической памяти. Ну вот, собственно. "Флаг захватчика, окрашенный кровью предков". И что, кто-то политика пожурил? Кто-то погрозил пальцем? Нет, конечно", - отметил Медведев.
Журналист не упустил и тот факт, что Алишер Кадыров получал базовое университетское образование в Турции, в Эгейском университете. И он такой не один в правительстве Узбекистана. Так, считает Медведев, вдолгую работает турецкая мягкая сила: университет - образование - основные смыслы - русофобская система координат - политика - должности - лидер партии.
"Флаг захватчика. Ишь! А ничего, что это как раз СССР, большевики, под свои красным флагом собрали разрозненные земли узбекских ханств и эмиратов в единую республику (попутно прирезав туда территории с таджикским населением)? До большевиков со времён, пожалуй, Шейбанидов никакого единого Узбекистана не существовало. Очень украинский вариант. "Ненавидим коммуняк, хотя они и создали Украину", - пишет Медведев.
В целом, заключает он, непонятно, как стерпели в Узбекистане "плевок на могилы узбеков", которые воевали на фронтах Великой Отечественной.
"Из населения в шесть с половиной миллионов воевали полтора. Без учёта стариков, женщин и детей - две трети взрослого населения. Примерно 500 тысяч не вернулись. Но, вероятно, "общая борьба с фальсификацией истории" в Узбекистане - это для конференции и официальных заявлений. Не для реальной политики", - заключил Медведев.

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