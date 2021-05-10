|
Узбекистан отказался пускать ВС США поближе к России
10 мая 2021, 15:15 • 142 • Политика
Власти отказались от размещения в стране военных баз
Американские СМИ со ссылкой на источники из оборонного ведомства США сообщили, что из-за вывода войск из Афганистана власти рассматривают возможность разместить военные базы поближе к России – в Таджикистане и Узбекистане. Новость прокомментировали в узбекистанской Министерстве обороны.
Как пишет РИА "Новости", оборонная доктрина страны запрещает размещение военных баз на своей территории любых сторонних государств. Также этот принцип заложен в Конституции Узбекистана и концепции ведения международной политики.
Представитель министерства отметил, что страна руководствуется принципом неучастия в военных конфликтах, а также миротворческих операциях.
До 2005 года Ташкент потребовал от Вашингтона вывести американских военных с военного аэродрома "Ханабад", который был в их распоряжении с 2001 года. Войска перевели в Киргизию.
1 мая начался вывод американских войск из Афганистана на основе заключенного соглащения между США и радикалами, подписанного в прошлом году. Окончание операции намечено на 11 сентября.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
142
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 мая 2021, 02:25
|
04 мая 2021, 20:45
|
09 мая 2021, 01:40
|
06 мая 2021, 06:40
|
07 мая 2021, 00:10
|
06 мая 2021, 20:30
|
05 мая 2021, 02:15