Узбекистан объяснил исчезновение поста о столкновении афганского самолёта с МиГ-29

Генпрокуратура Узбекистана опубликовала пост о столкновении афганского самолёта с МиГ-29, а потом его удалила. В ведомстве объяснили, почему публикация исчезла.

16 августа в своём Telegram-канале Генпрокуратура Узбекистана опубликовала информацию о том, что афганские военные самолёты Embraer 314 запросили посадку в аэропорту Ханабад. Один из них столкнулся с МиГ-29. Оба самолёта рухнули в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Допускалось, что пилоты успели катапультироваться.

Позднее пост был удалён. Около 21:00 по московскому времени в том же Telegram ведомство объяснило данную ситуацию. В сообщении отмечается "непостоянство реалий" в Афганистане. К ситуации в этой стране приковано внимание всего мирового сообщества. В таких случаях официальные источники иногда распространяют неточную информацию, которая основана на непроверенных свидетельствах. Так случилось и на этот раз.

"Точно так же заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью проверено и не было основано на официальной, проверенной информации властей", - сообщили в ведомстве.

В посте были принесены извинения за данный инцидент.

Ранее начальник информационной службы Минобороны Узбекистана Бахром Зульфикаров подтвердил ЧП с афганским самолётом.