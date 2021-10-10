Узбекистан хочет арендовать до одного млн га российских полей: мигрантов-рабочих привозить, а урожай увозить

Судя по всему, село в России решили поднимать целыми среднеазиатскими республиками. Узбекские коммерсанты собираются постепенно начать освоение российских земель. Уже более двух десятков регионов РФ готовы поделиться своими площадями. Что получит наша страна кроме денег за аренду? Ничего, если не считать миллионы мигрантов.

Узбекистан хочет арендовать в России поля, чтобы выращивать на них сельхозкультуры с последующим вывозом урожая в свою страну. В частности, речь идет о посевах масличных, сои и пшеницы.

Такой интерес к российской земле в Узбекистане объясняют тем, что своей земли в стране катастрофически мало, плюс дополнительно и достаточно остро сказывается такая проблема, как нехватка воды.

В начале октября состоялась онлайн-встреча министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева и замминистра сельского хозяйства России Сергея Левина. И в ходе этого совещания Минсельхоз, по сути, дал добро на такую аренду.

По заявлению ведомства, обсуждение с узбекской стороной не является нарушением федерального законодательства.

Как пояснили РБК в Минсельхозе, ведомство разъяснило узбекским партнерам все условия «реализации иностранными инвесторами на территории субъектов Российской Федерации инвестиционных проектов по организации производств растениеводческой продукции, в том числе с возможностью аренды земель сельскохозяйственного назначения».

Что касается сути обсуждаемого вопроса, то планируется, что начнут узбеки с 35 тысяч гектаров «для налаживания взаимодействия, а также практической отработки с последующим вывозом урожая в Узбекистан», проще говоря, для так называемого «прощупывания почвы». Позже арендованную площадь планируется увеличить до одного млн га.

Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин рассказал, что 23 региона уже заинтересовались предложением узбекской стороны, то есть готовы что-то предложить.

Много или мало?

Миллион гектаров в масштабах России, возможно, это и совсем незначительная площадь, однако, если посмотреть в сравнении с чем-то конкретным, то так уже не кажется. Например, это примерно равно площади такого государства, как Ливан, или же соответствует практически половине территории Крыма.

Как отметил Левин, сейчас в России есть порядка 8-13 млн га земли, которую можно ввести в сельхозоборот. То есть, по сути, Узбекистан может помочь России с целевым использованием части этих земель, поскольку ясно, что самим нам сейчас с этим вопросом не справиться - значительная часть земель сельхозназначения заброшена, огромные площади зарастают, плодородность находится на крайне низком уровне.

Но отдать земли Узбекистану - это же все равно что официально признаться в своей несостоятельности в данном вопросе.

Судьба Аляски

Сообщается, что заниматься подбором подходящих для своих нужд регионов узбеки начнут уже в ближайшее время. И вот здесь интересно, на что же они могут «положить глаз». Эксперты справедливо говорят о том, что южные российские регионы большими объемами свободной сельскохозяйственной земли не располагают - здесь работают отечественные производители. Учитывая теплолюбивость узбеков, остается большим вопросом, какую часть России они захотят освоить. Впрочем, эти подробности предстоящей сделки пока не называются.

Отдавая в аренду землю, следует понимать, что речь пойдет о весьма длительном сроке. И здесь многие эксперты и комментаторы в сети переживают, как бы в будущем «не забыть» по этот миллион. Говоря об опасениях, они проводят параллель с Аляской, которую в середине 19-го века царская Россия передавала Америке в аренду на 99 лет. Что потом случилось с Аляской, наверняка, все знают.

Впрочем, самые отчаянные противники предоставления земель Узбекистану вспоминают даже монголо-татарское иго, относя его к уже имевшим место показательным способам пользования русскими сельхозземлями.

Главная опасность - мигранты

Еще один очень важный момент в ситуации с арендой земель Узбекистаном - кто будет работать на этой территории. Слабо верится в то, что это будут россияне - работа слишком тяжелая и мало оплачиваемая, поэтому, наверняка, рабсила для сельхозработ будет завезена в Россию, причем в немалых количествах, учитывая предполагаемые размеры арендованных сельхозугодий.

И вот здесь возникает вопрос - не обернется ли данная инициатива с землей колоссальными проблемами для России в виде массовых межнациональных конфликтов?

Уже сейчас новостные сводки периодически пестрят происшествиями и конфликтами с участием приезжих, раздав землю в аренду и приняв людей, которые будут на ней работать, не создаст ли Россия себе очередную головную боль миграционного характера?

Недружественная страна

В ситуации с арендой невольно возникает еще одна мысль - с чем связаны подобные привилегии для такой не совсем дружественной нам страны, как Узбекистан?

И если с теми же Киргизией и Таджикистаном хотя бы есть не очень убедительное обоснование в виде ЕАЭС, но с Узбекистаном все иначе.

Ташкент последовательно дистанцировался от всех интеграционных проектов России.

Из ОДКБ Узбекистан вышел девять лет назад - в 2012 году, к ЕАЭС вообще не присоединялся. Власти Узбекистана, невзирая на то, что поставляют огромное число гастарбайтеров в нашу страну, проводят политику дискриминации в отношении русского языка и русской культуры. И на этом фоне Россия вдруг решает поддержать страну в обеспечении ее продовольствием.

Негативная реакция

Примечательно, что о договоренности с российским Минсельхозом первой заговорила узбекская сторона. Более того, обсуждение вопроса началось уже некоторое время назад - летом этого года. Российские чиновники до последнего не торопились афишировать свои планы. Возможно, опасались негативной реакции?

Судя по обсуждению данной инициативы в сети, большинство пользователей именно так и восприняли эту новость. При всем при том, что все соглашаются с тем, что в России пашни не просто пустуют, но и активно зарастают бурьяном, решение отдать земли в аренду Узбекистану людям не кажется удачным - они сходятся во мнении, что «российский Минсельхоз затевает очень опасный эксперимент».

Готовность Министерства сельского хозяйства отдать в аренду Узбекистану земли под сельское хозяйство получила резко негативную оценку от председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина.

В интервью изданию Накануне.RU он жестко раскритиковал такой подход, подчеркнув, что землями должно заниматься российское государство и российские же фермеры, чтобы местное население имело возможность работать и получать достойную зарплату. Государство же, по его мнению, останется при доходе, который будет организован с большей пользой для собственного населения.

По словам эксперта, Россия потеряет больше средств, завозя импортное продовольствие, вместо производства своего. Он уверен, что необходимо самим вводить в оборот земли, закупать технику и перестать сдерживать пошлинами фермеров, сокращая при этом бюджетные расходы на данную сферу.

«В России миллионы безработных и нищих, которым можно найти достойное занятие. На селе нищенская зарплата, надо бизнес в этом плане разворачивать к людям и государству думать об этом», - заявил Кашин.

Без развития деревни и сельского хозяйства страна пропадет, и сдача земель в аренду – не выход.

«Ну давайте еще отдадим китайцам, азербайджанцам, немцам... Дурь несусветная», - подытожил эксперт.

Известно, что на Дальнем Востоке российские земли арендует Китай, теперь велика вероятность сотрудничества с Узбекистаном. Безусловно, речь идет о дополнительных суммах в федеральный бюджет - причем о так называемых легких деньгах. Главное, чтоб такие «заработки» не затянули и параллельно у власти оставалось желание развивать собственное сельское хозяйство.

Пока подробности сделки с Узбекистаном не озвучены, какие-то выводы делать, наверное, рано. Однако, о каких деньгах в данном случае может идти речь? Вряд ли это будет какая-то действительно значимая сумма по меркам России. И вот здесь стоит хорошо подумать - будет ли сопоставим финансовый итог со сдачей в аренду земли иностранцам и завозом тысяч дополнительных мигрантов.