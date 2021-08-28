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Уютный пледик для… горы: Швейцария нашла оригинальный способ сохранять снег
28 августа 2021, 00:55 • 72 • В мире
Швейцария нашла оригинальный способ сохранять снег, чтобы предотвратить ледниковую катастрофу. Решить проблему глобального потепления помогает уютный пледик для горы.
Эксперты озвучили прогноз о том, что в следующие 50 лет горнолыжные курорты Европы перестанут существовать. Снег растает на каждом из них, в том числе и на горе Титлис, высота которой составляет 3238 метров.
Спасти швейцарский "трёхтысячник" уже сейчас пытаются сотрудники горнолыжного курорта. На альпийских склонах они раскладывают флисовые пледы.
Уютный пледик для горы позволяет отражать свет, а значит, ледники не нагреваются и не тают. Так удаётся сохранить больше снега, выпавшего за зиму.
По словам сотрудника курорта Джиана Дармса, в течение шести недель он и его коллеги расстелили столько пледов, что хватило бы накрыть 14 стадионов. Это около 100 тысяч квадратных метров, пишет Reuters.
Власти Швейцарии уверены: до конца XXI века исчезнет 90% из полутора тысяч ледников, если прямо сейчас не уменьшить выбросы парниковых газов.
Несколько месяцев назад учёные спрогнозировали ледниковую катастрофу. Они измерили скорость таяния льдов. Сейчас в мире исчезает на 31% льда, чем ещё 15 лет назад.
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