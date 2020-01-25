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Уйти по-английски: В Британии подписали соглашение о выходе из ЕС спустя 4 года после референдума

25 января 2020, 10:09  •  271 • Политика
Премьер Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС. "Подписание соглашения - потрясающий момент, когда наконец выполняется результат референдума 2016 года", - заявил он.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно объявил о подписании соглашения о выходе страны из ЕС. Это произошло спустя почти 4 года после референдума по Brexit.
"Подписание соглашения - потрясающий момент, когда наконец выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий", - сказал Борис Джонсон.
Он добавил, что теперь Британия наконец сможет двигаться вперёд и заняться улучшением работы социальных служб, а также раскрытием потенциала Соединённого Королевства. При этом премьер пообещал не терять дружеских связей с Европой.
На церемонию подписания документов о выходе из ЕС Борис Джонсон пришёл одетым в цвета национального флага Британии. Также на церемонии присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании.

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