Уйти по-английски: В Британии подписали соглашение о выходе из ЕС спустя 4 года после референдума

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно объявил о подписании соглашения о выходе страны из ЕС. Это произошло спустя почти 4 года после референдума по Brexit.

"Подписание соглашения - потрясающий момент, когда наконец выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий", - сказал Борис Джонсон.

Он добавил, что теперь Британия наконец сможет двигаться вперёд и заняться улучшением работы социальных служб, а также раскрытием потенциала Соединённого Королевства. При этом премьер пообещал не терять дружеских связей с Европой.

На церемонию подписания документов о выходе из ЕС Борис Джонсон пришёл одетым в цвета национального флага Британии. Также на церемонии присутствовали представители ЕС и МИД Великобритании.