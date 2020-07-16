|
Уйти по-американски: как проходит вывод войск США из Афганистана
16 июля 2020, 02:55 • 67 • В мире
Воинский контингент США в Афганистане сократился до 8 600 человек. Об этом заявили в Пентагоне. Таким образом Вашингтон завершил первый этап вывода американских войск с афганской территории. Соглашение об этом было подписано в феврале 2020 года между представителями США и движения «Талибан»*. Эксперты полагают, что уход США из Афганистана означает признание Вашингтоном провала своей политики в этой стране.
Американские военные в Афганистане Reuters © Jonathan Drake
Министерство обороны США подтвердило завершение первого этапа вывода американских войск с территории Афганистана. Об этом говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, размещённом на сайте ведомства.
«Соединённые Штаты согласились сократить свой контингент в Афганистане до 8 600 человек и покинуть пять баз, как это предусмотрено в соглашении. Мы выполнили это обязательство. Численность контингента США продолжает составлять около 8 500 человек, и пять баз, которые раньше занимали американские военные, были переданы нашим афганским партнёрам», — указывается в сообщении.
Ранее телеканал TOLONews со ссылкой на официального представителя США в Кабуле сообщил, что американцы покинули базы в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман.
В заявлении Пентагона отмечается, что у Вашингтона остаются в Афганистане возможности для защиты дислоцированных в стране американских военных.
«Приоритетом военного присутствия США в Афганистане по-прежнему является не численность контингента, а его технические возможности. Мы сохраняем эти возможности и влияние, необходимые для того, чтобы защитить себя, своих союзников и партнёров, а также национальные интересы США», — указывается в документе.
При этом в военном ведомстве отметили, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку вооружённым силам официального Кабула.
«Мы и дальше будем выполнять свою антитеррористическую миссию, одновременно с этим осуществляя операцию «Решительная поддержка» по обучению, консультированию и оказанию помощи, в которой принимают участие 38 государств, и поддерживая Афганские национальные силы безопасности в процессе их работы по обеспечению мира в стране», — сказал Хоффман.
Он подчеркнул, что США придерживаются взятых на себя ранее обязательств по выводу войск из Афганистана.
«Соединённые Штаты выполняют свои обязательства. Все стороны должны способствовать сокращению насилия и приступить к внутриафганским переговорам, которые позволят достичь согласованного и долговременного мира в Афганистане», — подытожил Джонатан Хоффман.
«Капитуляция США»
Соглашение, о котором упомянул Хоффман в своём заявлении, было достигнуто 29 февраля в столице Катара. Свои подписи под ним поставил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, а со стороны радикального движения «Талибан» — мулла Абдул Гани Барадар.
В соответствии с условиями сделки, Соединённые Штаты и их союзники обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Предполагается, что данное обязательство будет реализовано в несколько этапов.
Сначала США должны не позднее чем через 4,5 месяца после подписания договора уменьшить до 8 600 число дислоцированных в Афганистане военнослужащих, а также вывести войска с пяти военных баз. Пропорционально обязались сократить свои контингенты и союзники Вашингтона. О завершении данного этапа и говорится в сообщении Пентагона.
Следующим шагом должен стать вывод оставшихся сил коалиции. На это соглашением отводится 9,5 месяца. Вашингтон также пообещал снять санкции с членов «Талибана» и посодействовать исключению их из санкционного списка ООН.
Со своей стороны, талибы обязались бороться с «Аль-Каидой»** и другими террористическими группировками.
По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, уход США из Афганистана означает признание Вашингтоном провала своей политики в этой стране.
Аналитик подчеркнул, что итоги присутствия военных США на афганской территории оказались «плачевными».
«Результатом стала полная дезорганизация системы управления Афганистана и частичная территориальная дезинтеграция. Понятно, что теперь им самое время уйти оттуда «нормально». Эта старая тактика. Американские генералы давно придумали стратегию: объявить, что победили, и после этого уйти», — заявил он в интервью RT.
В свою очередь, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян указал на то, что США за 20 лет так и не удалось создать в стране стабильную политическую систему и после ухода западной коалиции там, вероятно, вновь разгорится конфликт между «Талибаном» и проамериканским правительством в Кабуле.
«Американская политика за почти 20 лет ни к чему хорошему не привела. Они считают, что подготовили афганские власти для удержания власти и договорились с талибами, чтобы те вели себя сдержанно. Но есть основания полагать, что в реальности всё будет ровно наоборот: отдельные полевые командиры посчитают, что наступил их момент нанести противнику удар, вспыхнет борьба за наркотрафик. То есть опять стрельба и война, новый виток эскалации», — рассказал аналитик в беседе с RT.
Фейки от NYT
Эксперты напомнили о недавнем скандале, разгоревшемся в США из-за публикаций в газете The New York Times. В них со ссылкой на «анонимные источники» в американских спецслужбах утверждалось, что разведка РФ якобы платила талибам деньги, побуждая их нападать на войска США.
При этом в статье отмечалось, что Трамп якобы был проинформирован об этом, но бездействовал. Власти США опровергли данные материалы, отметив, что они были основаны на неподтверждённых донесениях. Осудили данные публикации и в РФ, назвав их ложными.
Афганистан без американцев
Военная операция США в Афганистане началась в 2001 году. Формальным поводом стали теракты 11 сентября. Главными целями при этом были объявлены «Талибан» и «Аль-Каида».
На пике кампании в 2010—2013 годах общая численность военных США и их союзников, дислоцированных в Афганистане, превышала 150 тыс. человек. В ходе боевых действий на территории этой страны с 2001 года погибли около 2400 американских военных, более 20 тыс. получили ранения разной степени тяжести. Ещё около тысячи солдат потеряли убитыми в Афганистане другие участники коалиции.
Прекратить начатые США дорогостоящие войны было одним из главных пунктов избирательной программы Дональда Трампа в 2016 году. Переговоры о мире в Афганистане его администрации удалось начать в октябре 2018 года.
Путь к итоговому мирному соглашению был непростым. Из-за продолжавшихся столкновений членов «Талибана» с американскими войсками переговорный процесс не раз оказывался на грани срыва, однако в итоге обеим сторонам удалось проявить политическую волю, отмечают эксперты.
Завершение реализации условий сделки с талибами должно прийтись на период, когда в США будет избран новый президент. По мнению Дмитрия Евстафьева, даже если Трамп проиграет на грядущих выборах, курс на вывод американских войск из Афганистана останется неизменным.
По словам Дмитрия Евстафьева, заявление Пентагона о сокращении численности войск указывает на то, что сделка между США и «Талибаном» «в целом соблюдается» обеими сторонами.
«Выход из Афганистана США готовили довольно давно. И, собственно говоря, все переговоры с талибами были про возможность безопасно уйти оттуда. История американского вторжения в Афганистан заканчивается», — говорит аналитик.
В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ Александр Вавилов в комментарии RT отметил, что пока ещё угрозы для реализации сделки сохраняются.
«Помешать может достаточно много обстоятельств. Например, нельзя исключать, что талибы не смогут удержаться от враждебных действий в отношении американцев и афганских властей. Инциденты такие уже были, поэтому американцы ещё сто раз подумают, прежде чем окончательно уходить из Афганистана», — уверен аналитик.
Как отметил эксперт, в случае полного вывода американских и союзнических войск ситуация в Афганистане останется крайне нестабильной.
«Правительство в Кабуле полностью зависит от американцев и в некоторой степени от ЕС, поэтому после ухода США оно окажется в подвешенном состоянии. Им надо будет думать, как жить дальше. При этом очевидно, что талибы на компромисс с кабульским правительством не настроены. Мы будем наблюдать постепенный переход страны под контроль талибов в различных коалициях. Часть территории подвергнется этнической автономизации», — говорит Евстафьев.
Он добавил, что в случае нарастания нестабильности в Афганистане США и НАТО могут в той или иной форме вернуться туда.
В свою очередь, Вавилов усомнился в том, что западная коалиция вообще собирается полностью покидать Афганистан в ближайшее время.
При этом аналитики сошлись во мнении, что во многом будущее Афганистана теперь зависит от талибов. В частности, важным вопросом является то, как они намерены провести свою легитимацию на международном уровне.
«Мировое сообщество сто раз подумает прежде, чем признавать «Талибан». Данная организация внесена в список террористических во многих странах, включая Россию. В том же ЕС спешить с установлением каких-либо связей с талибами явно не будут», — заключил Вавилов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2020, 17:00
|
12 июля 2020, 14:00
|
11 июля 2020, 13:25
|
10 июля 2020, 03:00
|
13 июля 2020, 09:00
|
15 июля 2020, 10:00
|
14 июля 2020, 19:00