Уйти, но недалеко

После 2024 года, когда окончится очередной президентский срок Владимира Путина, нынешний российский лидер может возглавить Госсовет, Совет Федерации или даже Конституционный суд – полномочия этих органов власти будут расширены после того, как в основной закон страны будут внесены изменения.

Журналисты портала «Проект» изучили вопрос о том, какой, предположительно, будет карьера президента РФ Владимира Путина после того, как он покинет пост главы государства. В частности, они отмечают, что к осени 2019 года в неофициальных беседах чиновники в открытую стали говорить о том, что он не намерен идти на пятый срок, и в Кремле уже занимаются проработкой дальнейшего пути российского лидера, заблаговременно готовясь к тому, что будет после 2024 года. Примерно тогда же, по их утверждению, президент стал говорить членам своего окружения от усталости, а чиновникам начали поступать распоряжения о подготовке его ухода. И следующая должность Путина представляет не меньший интерес, чем вопрос о кандидатуре его преемника на посту президента.

Постепенная подготовка

Напомним, в конце 2018 года спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе встречи с главой государства выступил с инициативой рассмотреть возможность изменения Конституции. Спустя месяц он предложил поразмыслить и над расширением президентских полномочий.

Как полагают авторы материала, эти заявления были призваны подготовить российское общество к грядущим изменениям в законодательстве, хотя на тот момент еще не было решено, каким конкретно изменениям должен подвергнуться основной закон страны. По их данным, летом прошлого года глава президентской администрации Антон Вайно и его первый зам Сергей Кириенко получили распоряжение о подготовке поправок в Конституцию, которые будут обусловлены новой должностью Путина после 2024 года.

14 января 2020 года, накануне президентского послания Федеральному Собранию, в Кремле традиционно собрали главных редакторов крупных российских СМИ. Как правило, на таких мероприятиях их знакомят с содержанием речи российского лидера, чтобы они заблаговременно обдумали, как представить его слова в материалах своих изданий. Однако основные тезисы, касающиеся политической части послания, оставили в тайне – журналистам раскрыли лишь социальную составляющую речи президента. Предложение, касающееся конституционных изменений, оставалось в секрете до последнего.

На перепутье

Суть поправок состоит в том, что президентские полномочия следующего главы государства будут ограничены двумя сроками. Кроме того, часть полномочий президент будет делить с Думой, Совфедом и Госсоветом. Что это значит? Как считают авторы материала, здесь заложено три варианта дальнейшей карьеры Путина. Выбор любого из них означает, что Путину не придется заниматься непосредственным управлением страной, от которого, как отмечалось выше, он, вероятно, устал, но, в то же время, он при необходимости сможет повлиять на принятие важных решений, а ситуация останется под его контролем.

Еще летом «Проект» со ссылкой на информированный источник отмечал, что в перспективе Госсовет обретет более широкие полномочия. Сейчас данный орган носит консультативный характер и, по сути, лишен конкретных возможностей. В дальнейшем же он получит реальную власть и будет заниматься определением основных направлений внутренней и внешней политики страны, а также координировать работу всех органов власти. Здесь невольно напрашивается аналогия с Советом безопасности Казахстана, который представляет собой своеобразную надстройку над всеми ветвями власти – его решения являются обязательными к исполнению. Когда казахстанский президент Нурсултан Назарбаев отправился в отставку в 2019 году, он оставил за собой кресло главы Совета безопасности, тем самым сохранив рычаги управления и статус неформального лидера. Впрочем, формированием Госсовета, в любом случае, будет заниматься новый президент РФ, и какое место займет в этой структуре Путин, пока неясно – это должно быть прописано в специальном законе, который еще не разработан.

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Поправки в Конституцию поднимут и статус Совфеда: необходимо будет консультироваться с ним при назначении на должности силовых министров, а также при отставке глав судов. Журналисты считают, что после смены президента преемник Путина будет назначать на должности министров-силовиков лишь кандидатуры, устраивающие его предшественника, если тот после отставки возглавит Совфед. Повышение статуса верхней палаты парламента отражается и в том, как, согласно поправкам, будут называть членов Совфеда – они будут именоваться «сенаторами Российской Федерации», по аналогии с их коллегами из США.

Третий сценарий, согласно которому, Путин может встать во главе Конституционного суда, тоже весьма вероятен. Полномочия КС расширяются – он сможет подтверждать конституционность законов, которые принимает парламент. В теории, если Путин займет эту должность, он сможет влиять на законодательный процесс и при необходимости добиться отмены неугодного закона или затормозить его принятие.

Своевременное решение вопроса

При этом, как обращают внимание авторы материала, Путину важно было заняться решением вопроса о своем будущем трудоустройстве прямо сейчас, когда его рейтинг находится на высоком уровне, и он лично может проконтролировать запуск новой политической системы. Кроме того, секретность, которая сопровождает процесс выбора нового места работы, оставляет возможность держать ситуацию под контролем, причем это касается и ближайшего окружения. А принятие поправок в Конституцию будет обеспечено большинством голосов граждан – они поддержат приравнивание уровня МРОТ к прожиточному минимуму и регулярное повышение пенсий.

Также существует версия о том, что стремление изменить Конституцию в кратчайшие сроки может быть связано с грядущими выборами президента США. Закономерно предположить, что эпатажный и не всегда последовательный американский лидер Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, заставит большинство избирателей отвернуться от его кандидатуры и проиграет президентскую гонку. В связи с этим Путин якобы мог опасаться того, что после прихода к власти демократов давление на Россию станет еще сильнее, и ему важно было продемонстрировать, что курс страны не поменяется и после его ухода. В Кремле, в свою очередь, заявляют, что изменения предполагалось принять в преддверии думских выборов 2021 года.

Медведев и упавший рейтинг

Кандидатура будущего преемника Путина пока неизвестна. Многие склонны были предположить, что президент, как и в прошлый раз, передаст пост Дмитрию Медведеву, однако, сразу после послания Федеральному Собранию стало известно, что он покинул пост премьер-министра, причем, как полагают некоторые источники, решение об отставке правительства принял вовсе не Медведев, а Путин.

В мае 2018 года, когда рейтинг президента начал падать, эксперты установили, что это случилось после переназначения Медведева на пост главы правительства и фактического переутверждения Кабмина. Все это отразилось на доверии к власти – его уровень постепенно снижался. Кроме того, как сообщают журналисты со ссылкой на участников совещаний в Кремле, Медведев, будучи лидером «Единой России», негативно влияет на рейтинги партии, и она едва ли получит думское большинство по итогам выборов 2021 года. Сам Медведев, в свою очередь, отказывался решать острые вопросы, и многие министры предпочитали обсуждать важные темы не с ним, а с президентом.

В результате разговоры о возможных пертрубациях в правительстве стали говорить еще осенью 2019 года. Правда, на тот момент мало кто предполагал, что в отставку может отправиться весь Кабмин – считали, что дело ограничится уходом глав министерств здравоохранения, спорта и цифрового развития.

Госдума также была не в курсе смены правительства. Сразу после того, как президент завершил свое послание, парламентарии отправились на заседание совета Думы, чтобы обсудить предложения главы государства. И в этот момент появилась информация об отставке Медведева – изначально в это даже не поверили, попросив представителя правительства при Думе выяснить, соответствуют ли эти сообщения действительности.

Разгром в Белом доме

Практически сразу же стало известно, что Путин предложил на должность премьер-министра РФ кандидатуру Михаила Мишустина – председателя ФНС. При этом, российский лидер не представил его парламенту, однако это не помешало Мишустину получить его утверждение нижней палатой парламента на посту главы правительства.

За несколько дней Мишустин сформировал Кабмин, и в Белом доме происходящее расценили как настоящий захват и разгром. Новый премьер-министр дал понять, что не намерен оставлять все по-старому, и привел с собой собственную команду, впрочем, сохранив несколько ключевых постов за прежними министрами. Уволены оказались и многие сотрудники аппарата Кабмина. На их посты он назначил проверенных людей. Ставленниками Мишустина в новом правительстве оказались вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко и Дмитрий Чернышенко.

Интересно, что у Мишустина есть и целый штат сотрудников, которые занимаются выявлением в интернете негативной информации про него. Стоит отметить, что в новом правительстве отражены и интересы последнего – их представляют вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и министр образования Валерий Фальков. Что касается соратников экс-премьера, из их числа в правительстве остался только Константин Чуйченко, вместо вице-премьерского поста занявший кресло главы Минюста.

Все это позволило бы говорить о том, что на президентских амбициях Дмитрия Медведева можно ставить крест, если бы не одно «но». В день отставки Путин назначил Медведева на новый пост, сделав его своим заместителем в Совете безопасности. Не исключено, что это шанс вернуть потерянный рейтинг, высказываясь на тему внешней политики, пользующуюся большой популярностью у избирателей.