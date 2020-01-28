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«Уйти, чтобы остаться»: зачем США возобновили контртеррористическую операцию против ИГ в Сирии

28 января 2020, 02:54  •  62 • В мире
Соединённые Штаты активизировали операцию в Сирии против террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи. По его словам, американские подразделения совместно с курдскими силами проводят от трёх до четырёх операций против ИГ еженедельно. Маккензи также уточнил, что не знает, как долго американские войска ещё будут оставаться в стране. По мнению экспертов, Вашингтон таким образом стремится сохранить своё присутствие на территории арабской республики.
 
Военнослужащие США в Сирии AFP
 

США возобновили контртеррористические операции в Сирийской Арабской Республике, сообщил глава Центрального командования американских Вооружённых сил Кеннет Маккензи. Об этом он заявил журналистам в Сирии.

«Темпы (проведения операций. — RT) восстанавливаются», — цитирует его газета The Washington Post.

По словам Маккензи, американские подразделения совместно с курдскими силами проводят от трёх до четырёх операций против ИГ* еженедельно.

Командующий также уточнил, что не располагает информацией, сколько времени войска США ещё будут оставаться в республике.

«Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь. И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнёрами здесь… Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ», — подчеркнул он, отметив готовность американских военных справляться с разными ситуациями «по мере их развития в будущем».

В ноябре командующий Центральным командованием ВС США заявлял, что в восточной части Сирии дислоцированы около 500 американских военных. При этом он сообщал, что возобновление ими операции против ИГ ожидается в ближайшее время.

«Мы намерены оставаться в этом положении, работая с нашими партнёрами из СДС (Сирийских демократических сил. — RT), чтобы продолжать операции против ИГ в долине реки Евфрат», — приводит его слова Al Arabiya.

В начале декабря глава Пентагона Марк Эспер, в свою очередь, подтвердил, что США произвели частичный вывод войск из Сирии, однако не исключил возможности отправки дополнительных военнослужащих на территорию САР в случае необходимости. Об этом он сообщил в интервью Reuters.

  • Глава Пентагона Марк Эспер
  • Reuters
  • © Mary F. Calvert

Однако уже через неделю президент Сирии Башар Асад заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, что в САР находятся несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний (ЧВК), на которых американский режим в основном и опирается в войнах.

«Если у них несколько сотен американских военных в Сирии, то в настоящее время у них тысячи, а может быть, десятки тысяч людей, которые работают в этих компаниях, и они участвуют в боях внутри Сирии. Поэтому трудно узнать истинное число, но, скорее всего, их тысячи», — цитирует Асада сирийское государственное информагентство SANA.

Напомним: уже больше пяти лет США и их союзники проводят в Сирии и Ираке не согласованную с властями САР военную операцию, необходимость которой в последнее время обосновывают опасностью активизации деятельности боевиков ИГ.

Противоречивость заявлений

Возобновление операции против ИГ — «всего лишь предлог для Вашингтона», чтобы сохранить своё присутствие в САР, отмечает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Аналитик также указал на то, что «заявления военно-политического руководства США противоречат друг другу». С одной стороны, в Пентагоне сообщают о необходимости проводить операцию по борьбе с ИГ, а с другой — президент США Дональд Трамп объявляет об окончательной победе над этой террористической группировкой.

Напомним: о планах вывести американские войска из Сирии, а также о том, что США одержали верх над «Исламским государством», Трамп заявлял неоднократно. В очередной раз он сообщил об этом 12 октября, выступая на конференции консервативных политиков в Вашингтоне. Тогда глава Белого дома отметил, что американские военные выполнили свою миссию в Сирии и должны покинуть страну. По его словам, Соединённые Штаты якобы победили ИГ.

Это заявление американского лидера прозвучало спустя несколько дней после того, как Турция сообщила о начале военной операции «Источник мира», цель которой — в том числе уничтожение курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в составе Сирийских демократических сил, которые поддерживал Вашингтон, а турецкая сторона считает террористическими. Кроме того, в рамках этой операции Анкара хочет завершить создание зоны безопасности на севере САР, куда Турция намерена переселить оказавшихся на её территории сирийских беженцев.

Стоит отметить, что о своей «победе» над ИГ Трамп объявлял и в марте. Тогда глава Белого дома подписал заявление, в котором говорится, что Соединённые Штаты вместе с «партнёрами по международной коалиции против ИГ… освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке».

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, США, несмотря на свои заявления об окончательном выводе войск, всё же стремятся сохранить присутствие в Сирии, поскольку хотят контролировать нефтяные месторождения в корыстных целях.

В середине ноября государственный телеканал Сирии Al-Ikhbariya сообщил, что американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько месторождений нефти на северо-востоке САР. Уточнялось, что конвой США состоял из 22 армейских автомобилей и двух грузовых машин, которые передвигались под прикрытием с воздуха.

  • Президент США Дональд Трамп
  • Reuters

При этом ещё в октябре в российском Минобороны сообщили, что госорганы Соединённых Штатов ежемесячно получают больше $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, бензовозы с нефтяных полей на востоке Сирии отправляются контрабандой в другие государства под прикрытием военных США и ЧВК. При этом, как отметил представитель оборонного ведомства, в случае нападения на караван «для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США». 

«Благовидный предлог»

Американская политика на Ближнем и Среднем Востоке является «крайне непоследовательной», резюмировал Владимир Батюк.

«Опасность возрождения ИГ Соединённые Штаты используют исключительно как благовидный предлог, чтобы сохранить своё присутствие в ближневосточном регионе, в том числе и в Сирии», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

При этом для США важно сохранять свои позиции в САР «с геополитической и технической точки зрения», полагает Батюк.

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«Ведь речь идёт о контроле месторождений на востоке арабской республики и об использовании их в своих целях. Такого рода американские планы абсолютно противоправны, но в данном случае США пренебрегают международным законодательством», — отметил аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и Дмитрий Евстафьев. По его словам, не только военно-политическое руководство США, но и Трамп «говорят абсолютно противоречащие друг другу вещи».

«И это его абсолютно не смущает. Он заявляет то, что ему выгодно сказать в конкретный момент времени, поэтому его словам доверять безоговорочно было бы наивно», — сообщил эксперт в беседе с RT.

Евстафьев также отметил, что для США «принципиально важно уйти из региона так, чтобы остаться, сохранить влияние и возможности определять политику ключевых стран, в частности нефтяных монархий Персидского залива».

«Быстрый уход из Сирии поставил бы под вопрос возможность влиять на ситуацию в Ираке и удерживать её там в современных реалиях. Поэтому США занимались последний год отнюдь не выводом войск из Сирии, а переконфигурацией своих ресурсов, которые у них были в регионе. Сегодня уже можно сказать, что этот процесс близится к концу. Этим Вашингтон развязал себе руки для проведения своей политики на Ближнем Востоке», — подчеркнул аналитик.

Евстафьев также не исключил, что США могут увеличить количество американских боевых подразделений на территории Сирии, чтобы «обеспечить более тотальный контроль над нефтеносными районами страны».

  • Нефтяное месторождение в Сирии
  • AFP
  • © Delil SOULEIMAN

Владимир Батюк, в свою очередь, отметил, что на данный момент «об истинной расстановке сил США в Сирии говорить трудно», поскольку Вашингтон «продолжает действовать с помощью наёмников в САР».

«Соединённые Штаты прибегают к их услугам в тех случаях, когда не желают вовлекать свои воинские части в международный скандал», — заявил эксперт.

При этом Батюк сообщил, что дальнейшие шаги Белого дома в Сирии будут напрямую зависеть от хода предвыборной президентской кампании в США и обстановки на Ближнем Востоке.

«Однако, вероятнее всего, до конца ноября текущего года Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в Сирии», — подытожил аналитик.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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