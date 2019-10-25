Уйти, чтобы остаться? Почему Трамп оставил американских вояк на нефтяных объектах Сирии

В среду, 23 октября, Дональд Трамп в обращении к народу США завил, что "часть американских солдат останется в районе нефтяных месторождений на севере страны, а власти США будут решать, что делать с этой территорией в будущем". То есть не Дамаск, а Вашингтон желает решать судьбу нефтяных месторождений.

В четверг, 24 октября, в Twitter американского президента появилось сообщение следующего содержания:

"Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившимся террористам заполучить эти месторождения".

Сирийскую нефть защитят курды, а качать ее будут американцы?

Кто именно "не позволит" боевикам террористической организации "ИГИЛ", запрещенной как в России, так и во многих других странах, "захватить нефтяные поля", которые будут удерживать американцы, Дональд Трамп не уточнил.

В то же время, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, Трамп снова сказал, что "США возьмут под охрану сирийскую нефть", для чего в арабской республике останется "ограниченный контингент", задачей которого будет "обеспечение безопасности источников нефти" на юго-востоке Сирии. При этом нефтедобычей будет заниматься какая-то неназванная "американская компания".

"Постоянные метания" Трампа ради нефти?

Понятно, что сирийская нефть принадлежит Сирии, а не США, а захват и эксплуатация месторождений американцами - это незаконные действия. Но такие "мелочи" никогда не волновали Вашингтон, констатируют эксперты. Тем более что в этой части Сирии американцы давно наладили свой "бизнес".

Нефтяные поля, о которых ведет речь Трамп, давно уже захвачены курдами, которых называют "террористами". Сами поля находятся на восточном берегу Евфрата. Здесь курды незаконно добывают нефть и занимаются ее контрабандой.

По мнению ряда экспертов, на самом деле хищением нефти занимаются США, а курды нужны только для прикрытия. К примеру, несколько крупных нефтегазовых месторождений находятся в провинции Дейр-эз-Зор, здесь же построен и большой газоперерабатывающий завод. На все это сирийское правительство потратило миллиарды долларов.

В 2011 году, после начала гражданской войны в Сирии, вся эта инфраструктура оказалась в руках террористических группировок. Боевики получали с нефтегазового бизнеса огромные прибыли - до двух миллиардов в год.

Естественно, такой лакомый кусок заинтересовал американцев, которые, используя "ручных" курдов, фактически взяли нефтяные месторождения Дейр-эз-Зора под свой контроль.

В то же время бандформирования, состоящие из курдов, действовали сообща с ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В частности, курдские боевики решали вопросы, касающиеся добычи и контрабанды нефти. Покровительствовали этой схеме американские военные.

В США призвали "спасти Ливан от России"

Последствия того, что президент США Дональд Трамп оставил курдов в Сирии, отозвались по всему региону. Ряд ливанских чиновников заявили американским журналистам, что они боятся быть так же оставленными Соединенными Штатами. По мнению обозревателя Washington Post Дэвида Игнатиуса, США должны "спасти" Ливан, заодно поучаствовав в приватизации телекоммуникационного и энергетического секторов его экономики.

По словам обозревателя, ливанские политики и сотрудники служб безопасности в серии неофициальных разговоров с ним выразили обеспокоенность по поводу молчаливого согласия Трампа на вторжение Турции в Сирию и кажущегося затмения власти США. "Мне жаль Америку", - якобы сказал ему один "видный член парламента". "Эта Америка - не та Америка, которую мы знали", - сказал Игнатиусу высокопоставленный сотрудник службы безопасности.

"Ось Иран - Сирия - Россия победила", - сказал автору "один из ведущих политиков" Ливана. Хасан Насралла, лидер "Хезболлы", "злорадствовал" на следующий день после турецкого вторжения, заявив, что американцам нельзя доверять вообще, потому что они нарушают свои обещания.

"Передайте регион НАТО!"