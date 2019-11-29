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«Уйти без потери лица»: смогут ли США и талибы договориться о мире в Афганистане
29 ноября 2019, 22:24 • 18 • В мире
Соединённые Штаты готовы пойти на сокращение своего военного контингента в Афганистане при условии, что «Талибан»* согласится на прекращение огня. Об этом заявил глава Белого дома во время своего необъявленного визита на авиабазу ВС США в Афганистане. По словам американского лидера, талибы «хотят» заключить сделку с Вашингтоном. Однако в «Талибане» заявили, что говорить о возобновлении переговоров с американцами пока рано. По мнению экспертов, талибы не станут идти на серьёзные уступки и не спешат договариваться с США. В то же время Трамп в преддверии президентских выборов стремится показать, что способен завершить войну в Афганистане.
Reuters © Tom Brenner
США и «Талибан» могут возобновить прерванные в сентябре переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего визита на американскую авиабазу в Афганистане. Однако в «Талибане» отказались подтвердить эту информацию — руководство радикальной группировки считает, что говорить о новом старте переговоров пока преждевременно.
Неожиданный визит
Накануне глава Белого дома прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, где встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани и выступил с поздравительной речью по случаю Дня благодарения перед военнослужащими базы ВВС США Баграм.
Это первая поездка Дональда Трампа в азиатскую республику с момента его вступления в должность президента. Подготовка к этому визиту проводилась в секретных условиях из соображений безопасности.
Неожиданный визит главы США стал его вторым внезапным появлением на зарубежной базе Пентагона — в декабре 2018 года американский лидер прилетел на базу ВВС США Айн аль-Асад в Ираке. Причём власти Ирака были предупреждены о прибытии американского лидера в страну лишь за несколько часов до того, как президентский самолёт приземлился на иракской земле.
По словам американских СМИ, нынешняя поездка Трампа в Афганистан в День благодарения стала сюрпризом для американских военных и своеобразным знаком благодарности за их службу.
Однако глава Белого дома не ограничился поздравлением военнослужащих. В своей речи Трамп заявил, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, однако, по словам американского президента, это станет возможным лишь в случае прекращения огня.
«Талибы хотят заключить сделку, и в рамках наших встреч мы им говорим, что сделать это следует через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь, а сейчас хотят. И я верю, что это, вероятно, сработает», — заявил Трамп.
Глава Белого дома добавил, что американская сторона может «пойти гораздо дальше» в вопросе сокращения численности военного контингента США в Афганистане, но при этом ситуация будет оставаться под их контролем.
«Не сомневайтесь, моя администрация всегда будет стремиться к уничтожению террористов, где бы они ни появлялись», — заявил Трамп и, обращаясь к военным, добавил, что с нетерпением ждёт того дня, когда США смогут обеспечить безопасное возвращение каждого из них домой.
Однако представители «Талибана» сочли заявление главы Белого дома о возобновлении переговоров преждевременным.
«Говорить о возобновлении переговоров сейчас слишком рано. Наша официальная реакция последует позже», — сообщил журналистам AFP представитель организации Забиулла Муджахид.
«Воскрешение» переговоров
Напомним, американская администрация ведёт переговоры с представителями «Талибана» с начала января. Делегацию исламистов возглавляет полевой командир Абдул Гани Барадар, главный переговорщик со стороны США — спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад.
За прошедший период делегации провели несколько раундов переговоров в Дохе. Во время последнего раунда, состоявшегося 1 сентября 2019 года, Залмай Халилзад заявил журналистам, что сторонам удалось обсудить предварительные условия возможного соглашения. Одним из них мог стать вывод из Афганистана 5 тыс. военнослужащих США в течение 135 дней. Всего в Афганистане находится около 14 тыс. американских военных.
Однако уже через несколько дней переговорный процесс между талибами и США остановился — Дональд Трамп отменил намеченные на 8 сентября консультации сторон, которые должны были, по его словам, пройти в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде.
Как написал глава Белого дома в своём Twitter, о предстоящих переговорах «почти никто не знал», планировалось, что лидеры «Талибана» и президент Афганистана прибудут в Кэмп-Дэвид для переговоров с американским президентом.
«К сожалению, чтобы создать мнимые рычаги воздействия, они взяли на себя ответственность за атаку в Кабуле, в результате которой погибли один из наших замечательных солдат и ещё 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — написал Трамп.
Речь идёт о произошедшем 5 сентября в афганской столице теракте, в результате которого погиб американский военнослужащий, 34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис. Ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан».
Комментируя впоследствии прекращение диалога с талибами, Трамп заявил, что эти переговоры «мертвы».
«Что касается меня, то я считаю их (переговоры. — RT) мёртвыми. Они мертвы», — подчеркнул Трамп.
Однако уже в октябре глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Афганистан для работы над контактами с талибами. Во время своего визита американский министр обороны заявил, что Штаты могут сократить численность военного контингента в стране до 8600 военнослужащих без ущерба для выполнения антитеррористических операций. При этом Эспер подчеркнул, что вывод войск может состояться лишь в рамках мирного соглашения с «Талибаном».
Со своей стороны, талибы согласились отпустить из плена двух преподавателей Американского университета Афганистана, пробывших в заточении порядка трёх лет. Вместе с учёными талибы передали властям десять офицеров афганской правительственной армии, также находившихся в плену. В обмен «Талибан» получил своих главарей: Анаса Хаккани, Хаджи Мали Хана и Хафиза Рашида, содержавшихся в тюрьме на базе Баграм.
«Могут и ещё подождать»
Как заявил накануне председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, успешный обмен пленными даёт основания для оптимизма по поводу переговоров с талибами.
Ранее похожую точку зрения высказал в беседе с журналистами и бывший высокопоставленный деятель «Талибана» Маулави Каламуддин Моманд. По его словам, сейчас у американцев просто нет другого выхода, кроме подписания мирного соглашения, поскольку за 18 лет Штатам так и не удалось одержать победу в Афганистане.
«США заморозили переговоры, однако это было тщетно, и сейчас они сожалеют об этом. На этот раз переговоры ведутся всерьёз. Они будут успешными и приведут к подписанию соглашения», — цитирует экс-талиба издание «Афганистан.ру».
Талибы действительно убеждены в том, что время работает на них, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Они так долго вели войну против США, что могут и ещё подождать, если их не устроят предлагаемые условия. Для них подписание мирного соглашения равно их окончательной победе — после вывода американских сил «Талибан» немедленно захватит власть в Афганистане. А договорённости с Вашингтоном нужны лишь для того, чтобы позволить американцам уйти без потери лица, относительно красиво», — полагает эксперт.
С мнением Брутера солидарна и эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова. По её мнению, ситуация с афганским урегулированием остаётся сложной, поскольку «Талибан» не готов идти на уступки и подписывать соглашение, не подразумевающее полного вывода американских сил из страны.
«В том случае, если Штаты выведут свой контингент из Афганистана, у талибов появится возможность захватить новые территории и бросить вызов официальному Кабулу. Однако, со своей стороны, американская администрация не готова пойти на такие условия», — заявила Ханова в интервью RT.
Что же касается внезапного визита Трампа в Афганистан и его слов о желании талибов подписать мирный договор с Вашингтоном, то их следует рассматривать в контексте предвыборной кампании, которая уже стартовала в США, полагают аналитики.
«Именно вывод войск из Афганистана, прекращение почти двадцатилетней военной кампании было одним из обещаний Трампа, и он стремится показать, что намерен выполнить его», — пояснил Владимир Брутер в беседе с RT.
Похожей точки зрения придерживается и Наталия Ханова.
«Визит американского лидера является свидетельством его уверенности в завершении афганской компании. Трамп много внимания уделял переговорам с Пхеньяном, но Афганистан — более важный и болезненный для американского общества вопрос», — резюмировала эксперт.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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