«Уйти без потери лица»: смогут ли США и талибы договориться о мире в Афганистане

Соединённые Штаты готовы пойти на сокращение своего военного контингента в Афганистане при условии, что «Талибан»* согласится на прекращение огня. Об этом заявил глава Белого дома во время своего необъявленного визита на авиабазу ВС США в Афганистане. По словам американского лидера, талибы «хотят» заключить сделку с Вашингтоном. Однако в «Талибане» заявили, что говорить о возобновлении переговоров с американцами пока рано. По мнению экспертов, талибы не станут идти на серьёзные уступки и не спешат договариваться с США. В то же время Трамп в преддверии президентских выборов стремится показать, что способен завершить войну в Афганистане.

США и «Талибан» могут возобновить прерванные в сентябре переговоры о мирном урегулировании афганского конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего визита на американскую авиабазу в Афганистане. Однако в «Талибане» отказались подтвердить эту информацию — руководство радикальной группировки считает, что говорить о новом старте переговоров пока преждевременно.

Неожиданный визит

Накануне глава Белого дома прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, где встретился со своим афганским коллегой Ашрафом Гани и выступил с поздравительной речью по случаю Дня благодарения перед военнослужащими базы ВВС США Баграм.

Это первая поездка Дональда Трампа в азиатскую республику с момента его вступления в должность президента. Подготовка к этому визиту проводилась в секретных условиях из соображений безопасности.

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Неожиданный визит главы США стал его вторым внезапным появлением на зарубежной базе Пентагона — в декабре 2018 года американский лидер прилетел на базу ВВС США Айн аль-Асад в Ираке. Причём власти Ирака были предупреждены о прибытии американского лидера в страну лишь за несколько часов до того, как президентский самолёт приземлился на иракской земле.

По словам американских СМИ, нынешняя поездка Трампа в Афганистан в День благодарения стала сюрпризом для американских военных и своеобразным знаком благодарности за их службу.

Однако глава Белого дома не ограничился поздравлением военнослужащих. В своей речи Трамп заявил, что «Талибан» хочет заключить мирное соглашение с Вашингтоном, однако, по словам американского президента, это станет возможным лишь в случае прекращения огня.

«Талибы хотят заключить сделку, и в рамках наших встреч мы им говорим, что сделать это следует через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь, а сейчас хотят. И я верю, что это, вероятно, сработает», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что американская сторона может «пойти гораздо дальше» в вопросе сокращения численности военного контингента США в Афганистане, но при этом ситуация будет оставаться под их контролем.

«Не сомневайтесь, моя администрация всегда будет стремиться к уничтожению террористов, где бы они ни появлялись», — заявил Трамп и, обращаясь к военным, добавил, что с нетерпением ждёт того дня, когда США смогут обеспечить безопасное возвращение каждого из них домой.

Однако представители «Талибана» сочли заявление главы Белого дома о возобновлении переговоров преждевременным.

«Говорить о возобновлении переговоров сейчас слишком рано. Наша официальная реакция последует позже», — сообщил журналистам AFP представитель организации Забиулла Муджахид.

«Воскрешение» переговоров

Напомним, американская администрация ведёт переговоры с представителями «Талибана» с начала января. Делегацию исламистов возглавляет полевой командир Абдул Гани Барадар, главный переговорщик со стороны США — спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад.

За прошедший период делегации провели несколько раундов переговоров в Дохе. Во время последнего раунда, состоявшегося 1 сентября 2019 года, Залмай Халилзад заявил журналистам, что сторонам удалось обсудить предварительные условия возможного соглашения. Одним из них мог стать вывод из Афганистана 5 тыс. военнослужащих США в течение 135 дней. Всего в Афганистане находится около 14 тыс. американских военных.

Боевики Талибана

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© Ahmad Nadeem

Однако уже через несколько дней переговорный процесс между талибами и США остановился — Дональд Трамп отменил намеченные на 8 сентября консультации сторон, которые должны были, по его словам, пройти в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде.

Как написал глава Белого дома в своём Twitter, о предстоящих переговорах «почти никто не знал», планировалось, что лидеры «Талибана» и президент Афганистана прибудут в Кэмп-Дэвид для переговоров с американским президентом.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.

«К сожалению, чтобы создать мнимые рычаги воздействия, они взяли на себя ответственность за атаку в Кабуле, в результате которой погибли один из наших замечательных солдат и ещё 11 человек. Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — написал Трамп.

Речь идёт о произошедшем 5 сентября в афганской столице теракте, в результате которого погиб американский военнослужащий, 34-летний сержант первого класса Элис Баррето Ортис. Ответственность за случившееся взяло на себя движение «Талибан».

Комментируя впоследствии прекращение диалога с талибами, Трамп заявил, что эти переговоры «мертвы».

«Что касается меня, то я считаю их (переговоры. — RT) мёртвыми. Они мертвы», — подчеркнул Трамп.

Однако уже в октябре глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Афганистан для работы над контактами с талибами. Во время своего визита американский министр обороны заявил, что Штаты могут сократить численность военного контингента в стране до 8600 военнослужащих без ущерба для выполнения антитеррористических операций. При этом Эспер подчеркнул, что вывод войск может состояться лишь в рамках мирного соглашения с «Талибаном».

Со своей стороны, талибы согласились отпустить из плена двух преподавателей Американского университета Афганистана, пробывших в заточении порядка трёх лет. Вместе с учёными талибы передали властям десять офицеров афганской правительственной армии, также находившихся в плену. В обмен «Талибан» получил своих главарей: Анаса Хаккани, Хаджи Мали Хана и Хафиза Рашида, содержавшихся в тюрьме на базе Баграм.

«Могут и ещё подождать»

Как заявил накануне председатель объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, успешный обмен пленными даёт основания для оптимизма по поводу переговоров с талибами.

Ранее похожую точку зрения высказал в беседе с журналистами и бывший высокопоставленный деятель «Талибана» Маулави Каламуддин Моманд. По его словам, сейчас у американцев просто нет другого выхода, кроме подписания мирного соглашения, поскольку за 18 лет Штатам так и не удалось одержать победу в Афганистане.

Солдаты армии США в Афганистане

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«США заморозили переговоры, однако это было тщетно, и сейчас они сожалеют об этом. На этот раз переговоры ведутся всерьёз. Они будут успешными и приведут к подписанию соглашения», — цитирует экс-талиба издание «Афганистан.ру».

Талибы действительно убеждены в том, что время работает на них, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они так долго вели войну против США, что могут и ещё подождать, если их не устроят предлагаемые условия. Для них подписание мирного соглашения равно их окончательной победе — после вывода американских сил «Талибан» немедленно захватит власть в Афганистане. А договорённости с Вашингтоном нужны лишь для того, чтобы позволить американцам уйти без потери лица, относительно красиво», — полагает эксперт.

С мнением Брутера солидарна и эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова. По её мнению, ситуация с афганским урегулированием остаётся сложной, поскольку «Талибан» не готов идти на уступки и подписывать соглашение, не подразумевающее полного вывода американских сил из страны.

«В том случае, если Штаты выведут свой контингент из Афганистана, у талибов появится возможность захватить новые территории и бросить вызов официальному Кабулу. Однако, со своей стороны, американская администрация не готова пойти на такие условия», — заявила Ханова в интервью RT.

Что же касается внезапного визита Трампа в Афганистан и его слов о желании талибов подписать мирный договор с Вашингтоном, то их следует рассматривать в контексте предвыборной кампании, которая уже стартовала в США, полагают аналитики.

«Именно вывод войск из Афганистана, прекращение почти двадцатилетней военной кампании было одним из обещаний Трампа, и он стремится показать, что намерен выполнить его», — пояснил Владимир Брутер в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Наталия Ханова.

«Визит американского лидера является свидетельством его уверенности в завершении афганской компании. Трамп много внимания уделял переговорам с Пхеньяном, но Афганистан — более важный и болезненный для американского общества вопрос», — резюмировала эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.