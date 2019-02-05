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Уйдёт в онлайн или в тюрьму: Мадуро указал Гуайдо на пробелы в его политической карьере

05 февраля 2019, 09:54  •  138 • Политика
Николас Мадуро предрек два сценария развития событий вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо, в частности, указав на пробелы в его политической карьере. По мнению Мадуро, у самозванца есть два пути — продолжать вести свою игру виртуально, то есть уйти в онлайн, или отправиться в тюрьму. Президент Венесуэлы напомнил, что 23 февраля будет месяц с тех пор, как Гуайдо в нарушение Конституции страны провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.
Сейчас стало известно, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро поднял вопрос о дальнейшей судьбе самозванца Хуана Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.
"Что произойдет 23 февраля, когда исполнится 30 дней его неконституционного мандата? Он будет продолжать исполнять полномочия виртуально? До какого срока? - пишет Мадуро в своём микроблоге. - Или до тех пор, пока не закончит тюрьмой по решению Верховного суда страны?"
Напомним, что 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо назначил себя главой государства на период действия временного правительства. При этом США и страны ЕС тут же признали Гуайдо и потребовали от Мадуро, чтобы тот не мешал оппозиции, которая, по сути, устраивает госпереворот в стране.
Лидер Боливарианской республики напомнил, что именно он является конституционным президентом. Отметим, что Россия, Китай, Италия и ряд других государств поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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