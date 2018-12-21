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Уйдут ли США из Сирии

21 декабря 2018, 11:24  •  60 • В мире
Со всех сторон доносится: США выводят свои войска из Сирии. Но действительно ли это так?
Автор:
Покровский Александр
Событие произошло такое, что у половины политологов мира немножко разнесло сознание. Часть пребывает чуть ли не в победном настроении: Дональд Трамп отдал приказ войскам США покинуть Сирию, и они уже приступили к его выполнению!
Мы долго воевали в Сирии. Я - президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГ. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой,
- заявил Трамп.
Ну, понятное дело – заявление звучит слишком смешно, чтобы отнестись к нему всерьёз. Кто побил запрещённую в России террористическую группировку, когда те же американские спецслужбы одних её командиров подкупали, чтобы те отошли куда-нибудь подальше с нефтяных полей Заевфратья, а других эвакуировали, когда курды совсем уж нацелились взять Ракку? Как так побили, когда все последние дни за Евфратом игиловцы старательно бьют курдов и проамериканских ополченцев, даже отбирая деревни и нефтяные вышки? Какую территорию забрали обратно, когда просто не позволили сирийским войскам дочистить уже разбитые банды за тем же Евфратом?
Фото: www.globallookpress.com
Ладно, это, понятно, для внутреннего, американского потребления. Но французы уходят из Сирии тоже! Ну, а раз так, то мы, говорят «победоносцы», находимся перед близкой перспективой большой геополитической победы России! Потому что Америка, осознав, что в нашем присутствии в Сирии ловить нечего, решили смириться с поражением.
Американцы? С поражением? Смириться?
«Скептики»
Хорошо, на предмет недоверия к «пиндосам» есть целый сонм скептиков. Мнения их тоже довольно традиционные. Первое – речь идёт о 60-100 днях эвакуации. За это время может случиться много всякого, что позволит Белому дому с достоинством отказаться от нынешнего решения. Второе – администрация, военные «поправят» своего президента.
Вон уже и группа сенаторов обратилась к Трампу с просьбой отменить решение о выводе войск из Сирии. Потому что а) «остатки ИГИЛ в Сирии, безусловно, возобновят и усилят свои действия в регионе», б) «вывод наших войск может вдохновить Башара Асада на дальнейшие действия по укреплению его власти», в) «любой признак слабости, воспринимаемый Ираном или Россией, приведёт лишь к увеличению их присутствия в регионе и снижению доверия наших партнёров и союзников».
Кто-нибудь считает, что Трамп хочет укрепления власти Асада или увеличения присутствия России в регионе? Ну, разумеется, вывод войск США из Сирии неизбежно приведёт именно к этим последствиям, а значит, президент этой страны – любой президент – может пойти на такой шаг только в том случае, если политические и геополитические издержки от этого решения будут меньше, нежели издержки от сохранения нынешнего статус-кво.

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