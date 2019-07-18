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Уйду только за $5 млн: Выгнанный с "Рустави 2" Гварамия потребовал компенсацию

18 июля 2019, 21:39  •  42 • Политика
Уволенный гендиректор "Рустави 2" Николоз Гварамия заявил, что ему полагаются 5 миллионов долларов. Он намерен требовать их через суд.
Новый владелец грузинской телекомпании "Рустави 2" Кибар Халваши уволил генерального директора канала Николоза Гварамию, допустившего мат в эфире и обещавшего мочиться в экспортные вина и минералку. Теперь скандальный гендиректор требует 5 миллионов долларов за своё увольнение.
По словам Гварамии, по контракту с телеканалом "Рустави 2" в случае увольнения ему полагается компенсация в размере 5 миллионов долларов. Если они не будут выплачены, скандальный гендиректор грозит подать в суд.
Напомним, что "Рустави 2" уже проиграл иск в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ постановил вернуть канал во владение бизнесмена Кибара Халваши. Первым же своим решением он уволил Николоза Гварамию с поста гендиректора. Вместо него на должность был назначен адвокат предпринимателя Паата Салия.
"Рустави 2" недавно получил скандальную известность из-за того, что ведущий телеканала в течение минуты грязно матерился в адрес президента России. Ещё большую скандальную славу каналу принес его уже бывший гендиректор, пообещавший справлять нужду в вино и минералку, которые отправляют на экспорт в Россию.

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