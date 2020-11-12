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Уйдет победителем: Москва делает подарок Трампу перед отставкой

12 ноября 2020, 12:05  •  208 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Действующий лидер Белого дома может вписать себя в историю
Президент США Дональд Трамп может лишить Джо Байдена первого внешнеполитического достижения. И Россия готова сделать американскому лидеру такой прощальный подарок.
Хотя победитель выборов в Соединенных Штатах еще не объявлен, перевес сейчас на стороне Байдена. Демократ уже формирует свою администрацию, а в окружении Трампа поговаривают, что действующий президент готов отказаться от идеи оспаривать результаты в суде и предпочтет мирно уйти. Но завершить свой президентский срок он может на громкой ноте – если подпишет соглашение о продлении договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
Срок ДСНВ-3 истекает в феврале 2021 года. До сих пор Москве и Вашингтону не удавалось договориться о его судьбе, хотя РФ даже пошла на значительные уступки, предложив подписать новый договор не на 5 лет, а всего на год. Белый дом в ответ выдвинул дополнительные условия, которые не устроили РФ.
Но сейчас у Трампа не осталось шансов – и времени – добиться своего. Однако он еще может уйти с международной арены красиво, подписав ДСНВ и лишив соперника лавров глобального защитника стабильности и безопасности. Москва такую возможность дает: двусторонние дипломатические консультации по данной проблеме не прерывались даже на фоне выборов в США.
В том, что Байден продлит договор, сомнений практически нет, поскольку СНВ-3 – это его детище: договор был подписан президентом США Бараком Обамой, когда Байден был вице-президентом. Более того, в США полагают, что новая администрация сделает это без долгих проволочек.
"Продлить договор за две недели абсолютно возможно",
– приводит "Коммерсант" слова Роуз Геттемюллер, участвовавшей в свое время в переговорах по ДСНВ. Вопрос в том, позволит ли Трамп, чтобы мир рукоплескал его оппоненту с первых же дней в должности президента, или впишет себя в историю контроля над вооружениями.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Инаугурация избранного главы государства должна состояться 20 января 2021 года.

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