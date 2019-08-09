«Уязвимый великан»: «Спартак» добыл первую победу в Европе

Автор:

Решетников Сергей

Когда футболисты «Спартака» прибыли в швейцарский город Тун, они не видели большой проблемы в будущей игре: всё-таки уровень местной команды под тем же названием «Тун» в разы слабее, чем у гранда отечественного футбола. Местная пресса, оценивая красно-белых, написала, что в соперники их «Туну» достался самый сильный клуб из всех имеющихся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Журналисты даже придумали прозвище «Спартаку» – «Уязвимый великан». С одной стороны, наш гранд находится не в лучшей форме и поэтому он уязвимый, с другой стороны, он как был, так и остаётся одним и самых титулованных футбольных клубов Восточной Европы.

Первый тайм оставил сложные ощущения

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Игра проходила на стадионе с искусственным газоном. Такие вещи для футболистов всегда имеют значение – при приёме мяча, обработке, траектории паса и удара. Всё это стало заметно в игре, «Спартак» в течение получаса привыкал к особым для себя условиям.

Первые 20 минут на поле была одна команда – это «Тун». У «Спартака» не клеилась игра, ребята много бегали, пытались прессинговать, однако голевые моменты создавали швейцарцы. Перестройка команды, когда половину основного состава по итогам прошлого сезона распродали, давала основания полагать, что матч закончится не очень удачно для российского клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Гол от Эсекеля Понсе. Наслаждаемся! #фратрия #спартак #фксм #москва #ультрас #ультра #fratria #spartak #fcsm #moscow #ultras #ultra Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 8 Авг 2019 в 10:50 PDT

Однако прессинг удался, и, воспользовавшись ошибкой обороны и вратаря хозяев, первый гол забил новичок красно-белых аргентинец Понсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А теперь время шедевра! Зелимхан Бакаев заставил вставь всю Швейцарию своим голасо! #фратрия #спартак #фксм #москва #ультрас #ультра #fratria #spartak #fcsm #moscow #ultras #ultra Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 8 Авг 2019 в 10:50 PDT

Следом была проведена ещё одна блестящая атака – взяв игру на себя, забил Зелимхан Бакаев. Конец первого тайма прошёл под диктовку гостей и полного шока местных любителей погонять мяч.

«Спартак» как на вулкане

Начало второго тайма оставило плохое впечатление от игры «Спартака», опять много брака в передачах, на подборе мяча в основном действовали футболисты «Туна».

В первые двадцать минут швейцарцы с лёгкостью «Баварии» отыграли два мяча, и счёт стал равным. «Спартак» всё преимущество растерял так же неожиданно, как и вырвался вперёд в первом тайме. При этом тренерский штаб Олега Кононова говорил перед игрой, что они обратили внимание на тот факт, что «Тун» в каждой игре прибавляет после перерыва. Получается, руководство команды было к этому готово, а футболисты нет. Пошли срочные замены в составе красно-белых, вышел на поле «оскароносный» немец Шюррле, который тут же заработал пенальти и сам же не смог реализовать его. Бросилось в глаза, что «Тун» выдохся, нет в них больше свежести, они подсели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Второй гол Зелимхана Бакаева за #Спартак. Смотрим #фратрия #спартак #фксм #москва #ультрас #ультра #fratria #spartak #fcsm #moscow #ultras #ultra Публикация от Спартак Москва/ Spartak Moscow (@fratria) 8 Авг 2019 в 11:39 PDT

В этот момент «Спартак» и нанёс свой смертельный удар, и счёт стал 3:2 в пользу красно-белых – отличился Бакаев с подачи Шюррле.

По окончании встречи лучший игрок матча спартаковец Зелимхан Бакаев сказал:

О первом голе за «Спартак» не думал, как груз не висело. Это не начало нового пути, начало было в начале сезона. Надеюсь, этот путь ведёт нас к вершине.

Напомним, что 15 августа в Москве «Спартак» сыграет ответную игру со швейцарским «Туном». Русский клуб имеет все шансы на выход в следующий этап, где его будет ожидать победитель пары «Брондбю»/«Брага».