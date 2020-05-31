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«Уязвимости медиасреды»: в НАТО призвали обеспечить альтернативу российским СМИ на Западных Балканах

31 мая 2020, 08:50  •  101 • В мире
В НАТО считают необходимым исследовать «российскую деятельность» и её каналы в западнобалканском медиапространстве из-за того, что РФ якобы видит в Западных Балканах возможность «пошатнуть» позиции ЕС и Североатлантического альянса, используя слабые стороны стран этого региона. Такие выводы содержатся в сводке Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, альянсу также следует «дальше расширять ЕС и НАТО и поддерживать постоянный обмен информацией о процессе, чтобы не возникло ощущение, что Запад бросил этот регион». По мнению опрошенных RT экспертов, с помощью подобных инициатив структуры альянсы пытаются оградить Западные Балканы от альтернативных источников информации.
 
Reuters © Marko Djurica
 

В Центре передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (Stratcom) заявили о необходимости изучить «деятельность» России в западнобалканском медиапространстве, а также работать над созданием альтернативных российским СМИ источников информации в регионе.

В сводке центра, с текстом которой ознакомился RT, содержится ряд рекомендаций для Евросоюза и Североатлантического альянса по выработке подходов к информационной среде Западных Балкан. В частности, отмечается, что Западу необходимо стратегически подходить к сфере коммуникаций.

«Важно, чтобы правительства стран Западных Балкан, ЕС и НАТО понимали потребности аудитории, добивались соответствия между риторикой и действиями и рассказывали о перспективах дальнейшего развития региона», — говорится в документе.

Кроме того, авторы рекомендуют «дальше расширять ЕС и НАТО и поддерживать постоянный обмен информацией о процессе, чтобы не возникло ощущение, что Запад бросил этот регион».

Одновременно, как указывают в Stratcom, следует работать над укреплением демократии и верховенства закона, инвестировать в усиление позиций гражданского общества и улучшение его осведомлённости об «угрозах и методах враждебного влияния», в том числе в информпространстве.

Кроме того, в документе отмечается необходимость сосредоточения усилий на устранении «структурных уязвимостей медиасреды» Западных Балкан — продвигать плюрализм СМИ, а также свободу и качество журналистики.

Stratcom также призывает обеспечить «альтернативу репортажам СМИ, финансируемых Кремлём». Причём для этого рекомендуется не только исследовать «российскую деятельность и её каналы» в западнобалканском медиапространстве, но ещё важнее понять, «как и почему финансируемые Кремлём СМИ находят отклик у местной аудитории».

«Содержание и стиль подачи материалов Sputnik Сербия находит живой отклик у значительной части целевой аудитории стран Западных Балкан. Следовательно, при создании альтернативы контенту финансируемых из российского бюджета СМИ приоритетом должно стать понимание тем и стилей освещения событий, которые привлекают местную аудиторию», — подчёркивается в документе.

По мнению авторов, «в дальнейшем необходимо более детально изучить роль местных субъектов, которые сотрудничают с Кремлём и его сторонниками, чтобы получить лучшее представление о рычагах российского влияния на Западных Балканах».

«Попытка создать стерильное информпространство»

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с RT отметил, что подобные тезисы со стороны структур НАТО крайне банальны, так как каждая страна занимается продвижением своей культуры и интересов на международной арене, однако именно действия России традиционно вызывают недовольство западных государств.

«Как геополитический игрок, страна использует различные возможности для выражения своих интересов: и русский язык, и российские медиа, и участие в различных конференциях — всё это продвижение России в международном пространстве. Точно так же, как продвигается китайская культура, европейская и американская культура. Это везде одинаково», — подчеркнул эксперт.

Россия рассматривается НАТО «как один из геополитических врагов», отметил Солонников.

«Заявления Запада — это попытка заместить российское влияние своим, ограничить возможности российских СМИ, чтобы продвигать свои собственные источники информации», — подчеркнул эксперт.

Балканский регион исторически во многом ориентировался на Россию — это и корни, и нынешнее культурное и торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами. Однако такая ситуация не устраивает Североатлантический альянс, который стремится оградить Балканы от альтернативных источников информации. Такое мнение в разговоре с RT выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Они хотят сформировать вокруг Балкан некий информационный кокон, внутрь которого не будет поступать альтернативная информация, в том числе о военных планах и намерениях НАТО. Это попытка создать стерильное информационное пространство. Ровно по такому же сценарию в своё время в НАТО вступали ряд стран Центральной, Восточной Европы, Прибалтика, Хорватия», — подчеркнул эксперт.

По его словам, различные структуры альянса активно распространяют в балканских государствах информацию о преимуществах вступления в «цивилизованный западный мир» и об опасностях «российского влияния».

«Мы видим, как это произошло с Черногорией, мы всё чаще слышим о том, что Босния и Герцеговина может пополнить Североатлантический альянс. Мы видим, что даже в Сербии, одной из жертв агрессии НАТО,  активно работают с общественным мнением, в том числе и с молодёжью», — заключил он.

Максимизировать «рычаги влияния на Запад»

Рекомендации Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций основаны на данных четырёх докладов, опубликованных  ранее в рамках проекта «Российский след в информационной среде Западных Балкан».

Цель инициативы — выявить «инструменты влияния» России на Западных Балканах, а также «уязвимости» государств, якобы поддающихся «враждебному воздействию».

Как утверждается в докладе, автором которого является научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета* Димитар Бечев, российские действия якобы направлены на то, чтобы подорвать позиции Североатлантического альянса и Евросоюза в регионе.

«Юго-Восточная Европа не входит в зону, которую Россия считает своей привилегированной сферой геополитических интересов. Однако Россия видит в Западных Балканах возможность пошатнуть позиции ЕС и НАТО, используя слабые стороны стран этого региона. В этом отношении Балканы остаются уязвимой периферией Европы, где Россия может развернуть плацдарм, найти сторонников и в итоге максимизировать свои рычаги влияния на Запад», — утверждается в документе.

По мнению Бечева, инструментарий российского влияния можно разделить на три категории: принуждение, кооптация и подрывная деятельность.

Во втором приведённом в сводке докладе, автором которого является аналитик центра Global Focus Руфин Замфир, говорится о структурных уязвимостях западнобалканских государств, которые могут использоваться «враждебными субъектами». Так, согласно исследованию, наиболее подверженная риску страна — Босния и Герцеговина, в которой сложная политическая, экономическая и социальная обстановка, а самые устойчивые к внешнему влиянию — Северная Македония и Албания.

Чёрная гвардия Гитлера стала в Литве национальной гордостью

Как утверждается в другом анализе, проведённом Тихомирой Дончевой, «пророссийской риторике и дезинформации удаётся воздействовать на аудиторию на Западных Балканах из-за структурной уязвимости западнобалканского медиапространства: это плохо проработанные законы о СМИ, контролируемая свобода прессы и бедственное положение отделов новостей». В то же время «Sputnik Сербия публикует бесплатные статьи высокого качества, заполняя информационный вакуум».

Кроме того, в документе приводятся выдержки из исследования Атлантического совета Черногории, в котором указывается, что Sputnik Сербия «считается одним из основных каналов российского влияния в медиапространстве Западных Балкан». При этом авторы уверяют, что издание якобы пытается обозначить, что регион разделён на «прозападную и провосточную стороны», создаёт ощущение тревоги и нестабильности, а также выставляет ЕС и НАТО в невыгодном свете.

  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © МИД РФ

Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, нападки ряда стран Запада на международное агентство Sputnik объясняются его высокой эффективностью и тем, что оно находит оптимальный путь к своей аудитории.

«Основные претензии в адрес Sputnik, которые я слышу от зарубежных коллег и журналистов... «они распространяют дезинформацию». В ответ я говорю: «Подготовьте подборку примеров такой дезинформации». Так вот: за всё это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации», — подчёркивала Захарова.

Москва также неоднократно опровергала заявления о том, что Россия «вмешивается во внутриполитические процессы на Западных Балканах».

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на продолжающиеся попытки превратить Балканы в «плацдарм против России».

По его словам, после окончания холодной войны западные страны отклонили предложение России о совместной работе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике.

«Вместо этого избрали тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства, создания новых разделительных линий на Европейском континенте», — сказал Лавров.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

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