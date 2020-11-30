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Уязвимое место "Северного потока - 2" США нащупали с помощью украинцев. Сенсацию вскрыла WSJ
30 ноября 2020, 13:40 • 357 • Политика
Судя по данным газеты The Wall Street Journal, идею введения санкций в отношении компаний, которые владеют судами-трубоукладчиками и участвуют в строительстве "Северного потока - 2", подала Украина. Как выяснилось, "уязвимое место" проекта нащупали сотрудники компании "Нафтогаз".
Как оказалось, идея введения санкций против компаний, которые владеют судами-трубоукладчиками и участвуют в строительстве "Северного потока - 2", принадлежит не Соединённым Штатам. Ахиллесову пяту российского проекта нащупали украинцы, они и подсказали американцам, куда эффективнее бить.
Уловка сработала. Но только частично. Так, под натиском угрозы рестрикций со стороны США остановила свои работы швейцарская компания Allseas. Однако реализация проекта "Северный поток - 2" не прекратилась.
Сенсационное открытие о влиянии украинского лобби сделала газета The Wall Street Journal. По утверждению этого СМИ, "лоббисты" из Незалежной года четыре закулисно работали в Америке. В частности, в публикации речь шла о сотруднике компании "Нафтогаз" Вадиме Гламаздине, а также о некоем Александре Харченко. Издание называет его сотрудником Совета национальной безопасности и обороны страны. Со стороны американцев лоббистами называются Дэниел Вадич и сенаторы Тед Круз и Джин Шахин.
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