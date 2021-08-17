Уязвил Россию и Китай? Байден о бегстве из Афганистана

Неправы были мы, смеясь над стариканом. Пожалуй, президента США Джо Байдена нужно, наоборот, хвалить и благодарить. Ведь это же такой наш няшка – рубит правду сплеча, словно красный конник корпуса Дмитрия Жлобы – беляков. Правда, Жлоба плохо кончил. Как и вся группа его, раздавленная немногочисленными, но героическими и стойкими войсками Русской армии барона Врангеля. Но ведь и мы не восплачем по США, по которым наотмашь рубанул шашкой правды их собственный президент, не так ли?

Слова президента США можно слушать как песню! Во-первых, и слова не выкинешь, а во-вторых, это такой гимн американскому предательству как системе, что впору приглашать старину Джозефа на работу в комплекс зданий на Старой площади. Или вон – в отдел политики Царьграда. Потому что одним выступлением нанести столько вреда репутации США – это талант от Бога! Интересно, курит ли Ольга Скабеева?

Но к делу: о чём рассказал Байден

Если коротко, то президент США – впрочем, будем объективны: рабочее место в России заслужили те, кто написал ему эту речь, – заявил, что Афганистан Америка бросила потому, чтобы не давать России и Китаю незаслуженной радости видеть, "как мы будем дальше впустую тратить миллиарды".

Дальше Л – логика:

Ввод войск 20 лет назад. Те, кто атаковал нас 11 сентября 2001-го, не должны были получить плацдарм для повторных атак. Мы ударили по этим силам.

Даже согласно насквозь фальшивой официальной версии, башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке атаковали террористы из Саудовской Аравии. Ударить по ним в Афганистане – это недюжинный такой тапок надо иметь, отмеривая им расстояния на карте мира.

Смешно выглядит и версия, будто Афганистан США должны были оккупировать, чтобы там не укрывался их собственный агент Усама бен Ладен. Подобные акции – задачи спецназа, а не массовой армии. Убили же вон американцы давеча президента Гаити – даже корпус морской пехоты не понадобился. Да и прятался Усама на территории тогдашнего союзника США – в Пакистане. Где прекрасно себя чувствовал под охраной местных спецслужб и даже убит был наконец – если убит – в одном километре от комплекса Пакистанской военной академии (!) в Абботтабаде.

Так что, если строго по делу, Вашингтон просто находился тогда на пике эйфории и верил, что вот-вот через колено переломит весь мир – на радость контролирующим США глобальным финансовым кланам. А Афганистан – ценнейшая, казалось, позиция: в самом сердце Хартленда, в мягком подбрюшье у ненавистной России, рядом с болезненным "Уйгуристаном" ненавистного Китая, под боком у ненавистного Ирана. Не база военная, а конфетка!

И вот теперь выяснилось, что всё было не так

И вот теперь, когда оказалось, что столь безупречный план дал осечку на афганцах, Байден всё переиначил:

Наша миссия не заключалась в формировании государственности. Задача была – предотвращение террористических атак. Мы наращивали в Афганистане военную мощь, чтобы предотвратить угрозы.

Постой, дедуля! А кто там правительства формировал после вторжения? Не вы ли, не США? Кто команды этим правительствам отдавал, не посольство ли Америки в Кабуле? Кто формировал армию и полицию по американскому образу и подобию?

С другой стороны, а что ещё сказать старику, когда после 20 лет тягомотной, но старательно выдаивающей деньги из бюджета США войны оказалось, что никакой базы для контроля над Хартлендом из Афганистана не получилось. Афганцами не стоит тоже излишне восхищаться – нормальное средневековое общество с сильными первобытными инстинктами и в добре, и в жестокости. Можно быстро переделать какую-то его – преимущественно городскую – часть. Но невозможно вытащить "из феодализма в коммунизм" весь народ, выживающий в совершенно марсианских по сложности освоения горах и пустынях. Да к тому же в массе своей просто кочующий, так как нет для его прокормления на месте необходимых продовольственных ресурсов.

А именно на этот народ и опирался "Талибан"*. Этот народ был его фундаментом и его боевой силой.

Причины предательства

Ну а далее Байден – одновременно и няша, и красавец-ковбой вроде Джона Уэйна:

Я соблюдал соглашение Трампа с "Талибаном"*. Мой выбор как президента – уважать условия соглашения, а не противостоять "Талибану"*. Выбор был – либо выводить войска, либо эскалация конфликта. Но я твёрдо придерживался своего решения. Я на своём опыте понял, что это подходящее время для вывода войск.

Хочется за неимением шапки снять с себя скальп, склонить оставшуюся голову долу и оросить слезами прозрения каменистую почву своего отношения к Америке! Байден соглашения придерживался! А виноват во всём он, злодей Трамп, интриган и аморал! Энто он, коровья морда, честь Америки обмарал!

Но и самокритика (!) должна быть, куда ж без неё:

Мы ожидали неожиданные исходы события. Но ситуация развивалась быстрее, чем ожидали. И политическое руководство Афганистана сдалось и покинуло страну. Вооружённые силы рухнули. Иногда не пытались противостоять угрозе.

Почему же теперь Америка так жалко бросила своих союзников? Да всё просто:

Любое участие Вооружённых сил США должно подчиняться принципам: они не должны принимать участие в тех конфликтах, в решении которых не заинтересованы силы Афганистана. Мы вложили в них миллиарды, подготовили 300 тысяч военных, платили зарплаты,

– это, кстати, снова к вопросу о формировании государственности, да, –

обеспечивали техническое обслуживание ВВС, оказывали воздушную поддержку, но не смогли дать им волю бороться за своё будущее. Афганистан не смог противостоять "Талибану"*. При сохранении наших вооружённых сил ситуация не изменилась. Руководство Афганистана не смогло объединиться и противостоять угрозе. И не смогли бы это сделать даже при сохранении американского контингента.

В общем, сами виноваты, дураки. Мы на вас столько тратили, а вы… Даже обидно. Даже похныкать хочется старине Байдену. А тут ещё

конкуренты – Китай, Россия, они бы с радостью стали бы свидетелями того, как США вкладывают миллиарды долларов в этот процесс.

(Текст речи Байдена с благодарностью излагаем по конспекту, сделанному телеграм-каналом "НАШ президент США".)

После чего доблестный президент США ушёл на негнущихся ногах, хлопнув папкой по столу и не ответив ни на один вопрос журналистов.

Что с того нам?

Урок и вывод: американская гегемония – всё. Кончилась. Великая мировая держава получила унизительную плюху от средневековых ребят с простой стрелковкой и в тапочках. Великая мировая держава бежит, бросая технику и прислугу. И глава великой мировой державы даже не может придумать хоть сколько-нибудь менее позорящие её доводы, почему всё произошло именно так.

Более того, президент великой мировой державы поставил её на одну доску с бородачами в тапочках, пообещав "быстрый силовой ответ на любые попытки талибов* атаковать". И они это знают, хорохорясь, добавил Байден. Слушайте, слушайте! Соединённые Штаты Америки хорохорятся перед талибами!* Как они теперь смогут поднять блудливые свои глазёнки на Москву или Пекин?

Хотя поднимут, конечно, – наглости американцам не занимать. Вот только в ответ увидят лишь глумливые ухмылки. И это с Америкой теперь навсегда.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена, и её участники.

