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Увольнение за отказ от вакцинации: Министр труда России поставил точку в вопросе

19 июня 2021, 20:35  •  82 • Политика
Котяков заявил, что увольнение за отказ от вакцинации не предусмотрено Трудовым кодексом. "В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено", - заявил министр труда.
В России нельзя уволить за отказ от вакцинации, так как это не предусмотрено Трудовым кодексом. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя введение обязательной вакцинации.
Тема была поднята в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVD-19 в России. По словам министра, вопрос об обязательной вакцинации в регионах относится к зоне ответственности местных властей. Однако уволить за отказ от прививки - нельзя.
У нас на сегодняшний день возможность за это увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено,
- сказал Антон Котяков.
Он добавил, что губернаторы вправе принять решение о переводе сотрудников на удалёнку, а также ввести особый режим вакцинации. Кроме того, главы регионов могут разворачивать точки вакцинации в различных общественных местах.

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